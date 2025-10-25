Nucleoeléctrica inaugura el Centro Melillo como nuevo espacio cultural en Zárate

En el marco de su compromiso con el desarrollo local y el fortalecimiento del vínculo con la comunidad, Nucleoeléctrica Argentina inauguró el Centro de Capacitación Dr. Oscar Melillo como un nuevo espacio cultural en la localidad de Lima.
La iniciativa busca transformar este edificio emblemático —tradicionalmente dedicado a la formación técnica y profesional— en un polo cultural abierto a toda la comunidad, con una programación que incluirá actividades artísticas, talleres, muestras y conciertos.
El primer evento de esta nueva etapa será el concierto coral “Honrando la vida”, que se realizará el sábado 25 de octubre a las 18 horas en el Centro Melillo, ubicado en calle 111 N° 946, Lima. La propuesta forma parte de la Agenda Cultural de Nucleoeléctrica, una serie de acciones orientadas a promover la integración social, la educación y el acceso a la cultura.
Más de treinta años formando y creciendo junto a la comunidad
Inaugurado el 27 de mayo de 1994, el Centro de Capacitación Dr. Oscar Melillo nació con el propósito de impulsar la educación técnica y profesional en la región. Desde entonces, se convirtió en un referente educativo que ha formado a miles de estudiantes en distintos niveles y especialidades.
Actualmente, en el Melillo funcionan tres instituciones educativas:
-
Escuela Secundaria Técnica N° 5
-
Centro de Formación Profesional N° 401
-
Instituto Superior de Formación Técnica N° 195
En este último se dictan carreras únicas en el país, como la Tecnicatura Superior en Reactores Nucleares, que forma especialistas para centrales de potencia, reactores de investigación y el ciclo del combustible nuclear, y la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, orientada a la innovación tecnológica aplicada al sector energético.
Con esta apertura, Nucleoeléctrica reafirma su compromiso con la comunidad de Lima y con el crecimiento de la región, sumando un espacio de encuentro que une educación, cultura y participación social bajo un mismo techo.