Nucleoeléctrica inaugura el Centro Melillo como nuevo espacio cultural en Zárate

En el marco de su compromiso con el desarrollo local y el fortalecimiento del vínculo con la comunidad, Nucleoeléctrica Argentina inauguró el Centro de Capacitación Dr. Oscar Melillo como un nuevo espacio cultural en la localidad de Lima .

La iniciativa busca transformar este edificio emblemático —tradicionalmente dedicado a la formación técnica y profesional— en un polo cultural abierto a toda la comunidad , con una programación que incluirá actividades artísticas, talleres, muestras y conciertos.

El primer evento de esta nueva etapa será el concierto coral “Honrando la vida” , que se realizará el sábado 25 de octubre a las 18 horas en el Centro Melillo, ubicado en calle 111 N° 946, Lima . La propuesta forma parte de la Agenda Cultural de Nucleoeléctrica , una serie de acciones orientadas a promover la integración social, la educación y el acceso a la cultura.

Inaugurado el 27 de mayo de 1994 , el Centro de Capacitación Dr. Oscar Melillo nació con el propósito de impulsar la educación técnica y profesional en la región. Desde entonces, se convirtió en un referente educativo que ha formado a miles de estudiantes en distintos niveles y especialidades.

Actualmente, en el Melillo funcionan tres instituciones educativas:

Escuela Secundaria Técnica N° 5

Centro de Formación Profesional N° 401

Instituto Superior de Formación Técnica N° 195

En este último se dictan carreras únicas en el país, como la Tecnicatura Superior en Reactores Nucleares, que forma especialistas para centrales de potencia, reactores de investigación y el ciclo del combustible nuclear, y la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, orientada a la innovación tecnológica aplicada al sector energético.

Con esta apertura, Nucleoeléctrica reafirma su compromiso con la comunidad de Lima y con el crecimiento de la región, sumando un espacio de encuentro que une educación, cultura y participación social bajo un mismo techo.