Comenzó el torneo de la AHO: los resultados de Gimnasia, Sirio Libanés y Viajantes

La Primera de Gimnasia arrancó el torneo con un triunfo 2 a 0 ante Racing de Chivilcoy. HOCKEY GIMNASIA Y ESGRIMA

Con la disputa de la primera fecha el sábado comenzó el torneo femenino 2025 de la Asociación de Hockey del Oeste de Buenos Aires (AHO), que cuenta con la participación de tres clubes pergaminenses. Gimnasia y Esgrima debutó de local ante Racing de Chivilcoy, Sirio Libanés visitó a Mitre de San Pedro y Viajantes a Ricardo Gutiérrez de Arrecifes.

El "Lobo" arrancó la temporada con dos triunfos y dos empates. Las victorias fueron en Sub 16 (3 a 1 con goles de Catalina De Pedro, Magalí Russo Mancini y Serena Iacaruso) y en Primera (2 a 0 con tantos de María de los Milagros Bonansea y María Ignacia Maraviglia). En Sub 14 igualó 2 a 2 (para el mens sana anotaron Sofía Holtz y Donatella de Simone) y en Sub 19 empató 3 a 3 (Nuria Torti, Malena Maraviglia y Magalí Russo Mancini fueron las autoras de los goles del local).

En San Pedro, Sirio Libanés festejó dos triunfos con goleada ante Mitre, en Sub 14 y Sub 16, y empató en Primera División. En Sub 14 se quedó con la victoria por 5 a 1 con goles de Justina Rossi, Ernestina Lapalma, Lucía Mac Müllen, Helena Schneider y Julieta Giavarini). Y la Sub 16 triunfó 5 a 0 con los tantos de Franca Teri (2), Ernestina Lapalma, Justina Rossi y Paula Villena. Por último, en Primera, empataron 2 a 2, marcando Martina Muises y Camila Pochi los tantos de Sirio Libanés.

Para los equipos de Viajantes, la jornada en Todd ante Ricardo Gutiérrez comenzó con una derrota 1 a 0 en Sub 14 y luego llegaron dos victorias y un empate. En Sub 16 triunfó Viajantes 4 a 2 con goles de Amparo Corelli (2), Clara Hulten y Camila O'Brien. A continuación, en Sub 19 empató 2 a 2 (Isabel Jalil y Julia Bacalini anotaron para "Viaja"). Y la tarde del sábado se cerró con la goleada 8 a 0 en Primera a favor del equipo de nuestra ciudad. Los tantos fueron convertidos por Martina Mendivil (2), Josefina Fernández (3) y Julieta Benestante (3).

Compartí esta nota en redes sociales: