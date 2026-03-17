Douglas Haig presentó en Pergamino el segundo Torneo Juvenil del Interior

Este martes presentaron el segundo torneo juvenil federal del Consejo Federal del Fútbol Argentino (AFA).

Este martes presentaron el segundo torneo juvenil federal del Consejo Federal del Fútbol Argentino (AFA).

Este martes presentaron el segundo torneo juvenil federal del Consejo Federal del Fútbol Argentino (AFA).

Este martes presentaron el segundo torneo juvenil federal del Consejo Federal del Fútbol Argentino (AFA).

Este martes presentaron el segundo torneo juvenil federal del Consejo Federal del Fútbol Argentino (AFA).

Este martes presentaron el segundo torneo juvenil federal del Consejo Federal del Fútbol Argentino (AFA).

Este martes presentaron el segundo torneo juvenil federal del Consejo Federal del Fútbol Argentino (AFA).

En la sede del Club Atlético Douglas Haig de Pergamino se presentó este martes por la tarde la segunda edición del Torneo Juvenil del Interior organizado por el Consejo Federal de AFA, un certamen que reunirá a 62 instituciones del país y que busca fortalecer la formación de futbolistas en clubes del interior argentino.

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La sede social de Douglas Haig, en San Nicolás 44, fue escenario este martes de la presentación oficial de la segunda edición del Torneo Juvenil del Interior del Consejo Federal del Fútbol Argentino, una competencia que este año ampliará su alcance con la participación de 62 clubes de distintas categorías del fútbol nacional.

El acto reunió a dirigentes de instituciones deportivas de distintas provincias, autoridades federativas, representantes de ligas regionales y referentes del fútbol formativo argentino, consolidando a Pergamino como uno de los puntos elegidos por el Consejo Federal para impulsar el crecimiento de las divisiones juveniles en el interior del país.

La conferencia de prensa estuvo encabezada por el presidente de Douglas Haig, Pablo Céccoli; el intendente de Pergamino, Javier Martínez; Claudio Yópolo, presidente de la Liga Deportiva del Oeste e integrante de la Mesa del Federal A; Sergio Pezzotta, secretario general de la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina y del Departamento de Árbitros del Consejo Federal; y Carlos Lanzaro, titular de la Federación Santafesina de Fútbol y presidente de la Mesa del Federal A.

También participaron dirigentes de áreas formativas de clubes como Rosario Central, Sarmiento de Junín y otras instituciones que integrarán el campeonato.

El periodista Diego Squarini fue el encargado de abrir la actividad institucional y destacó el valor histórico del proyecto deportivo desarrollado por Douglas Haig en materia de juveniles, recordando procesos anteriores de competencia nacional y la proyección que alcanzaron futbolistas surgidos de divisiones inferiores del club pergaminense.

Douglas Haig destacó el crecimiento deportivo y humano del torneo

Durante su intervención, Pablo Céccoli remarcó que para Douglas Haig representa un reconocimiento institucional haber sido elegido como sede del lanzamiento oficial.

“Para nosotros es un orgullo abrirles las puertas del club. Poder compartir un rato con gente que ama el fútbol, el deporte y entiende el esfuerzo que hacen diariamente los clubes del interior para sostener estos proyectos”, expresó.

El presidente rojinegro recordó que la primera edición del torneo significó para la institución “un salto de calidad” en materia competitiva.

“Los chicos crecieron deportivamente, pero también en lo humano. Compartieron viajes, convivencias y experiencias que fortalecen la formación personal. Además, en cada club visitante encontramos una camaradería que queremos seguir sosteniendo porque también eso forma parte del verdadero espíritu federal”, señaló.

Céccoli además subrayó que el torneo permite consolidar un camino de desarrollo para futbolistas surgidos en cantera propia y valoró la decisión del Consejo Federal de sostener una competencia específica para juveniles.

Javier Martínez resaltó el papel social de los clubes en Pergamino

El intendente Javier Martínez, quien además recordó su vínculo histórico con Douglas Haig, puso el foco en el rol social de las instituciones deportivas.

“Los clubes cumplen una función fundamental en la formación de chicos y adolescentes. Hoy los municipios entendemos que acompañar al deporte es también fortalecer la educación y la integración social”, sostuvo.

El jefe comunal repasó además distintas obras recientes realizadas en clubes de la ciudad y aseguró que Pergamino seguirá acompañando este tipo de iniciativas.

“Cada vez que un torneo de esta magnitud llega a la ciudad también genera movimiento económico, actividad y presencia regional. Pero sobre todo genera oportunidades para nuestros jóvenes”, indicó.

Un torneo que nació por demanda de los clubes del Federal A

Carlos Lanzaro, uno de los principales impulsores del certamen, explicó que el campeonato surgió a partir de una necesidad detectada en recorridas realizadas por clubes del Federal A.

“En cada institución aparecía el mismo pedido: hacía falta una competencia juvenil fuerte para el interior. Había que generar un torneo competitivo para que los clubes pudieran formar jugadores sin depender exclusivamente de incorporar futbolistas externos”, explicó.

Según detalló, la primera edición comenzó con 59 equipos y en esta segunda temporada alcanzará 62 participantes.

Participarán clubes de Primera, Nacional B y Federal A

El dirigente del Consejo Federal informó que la edición 2026 contará con:

• 4 clubes de Primera División

• 9 instituciones de Nacional B

• 32 equipos del Federal A

• clubes invitados de distintas regiones

El formato mantendrá la estructura federal con zonas regionalizadas para reducir distancias y facilitar la logística.

Además, destacó que el objetivo a mediano plazo es seguir ampliando la base competitiva y permitir que nuevas instituciones puedan integrarse al sistema.

Pergamino vuelve a posicionarse como sede de eventos deportivos federales

La elección de Douglas Haig como sede del lanzamiento refuerza el protagonismo deportivo de Pergamino dentro del mapa federal del fútbol argentino.

Desde la organización remarcaron que la ciudad fue elegida por su infraestructura institucional, ubicación estratégica y trayectoria dentro de competencias nacionales.

Para Douglas Haig, además, la continuidad en este torneo representa una herramienta clave para sostener el crecimiento de sus divisiones inferiores y proyectar futbolistas al alto rendimiento.