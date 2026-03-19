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    • Colossus Lab: el espacio argentino que busca hackear la democracia con inteligencia artificial

    Colossus Lab se presentó en el encuentro del PRO con una propuesta concreta: transformar instituciones democráticas con inteligencia artificial y datos.

    19 de marzo de 2026 - 18:43
    Fernando de Andreis y Soledad Martínez en el encuentro del PRO donde se presento la plataforma

    Fernando de Andreis y Soledad Martínez en el encuentro del PRO donde se presento la plataforma

    LAOPINION

    En el encuentro nacional del PRO celebrado este jueves en Buenos Aires, Colossus Lab se presentó ante dirigentes, intendentes y gobernadores como una propuesta concreta para modernizar la gestión pública mediante tecnología emergente, inteligencia artificial y uso ético de datos. Una iniciativa argentina con vocación de transformar la democracia desde adentro.

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    Qué es Colossus Lab y qué propone

    Colossus Lab se define como un laboratorio orientado a conectar la tecnología con la gestión pública, con foco en tres ejes centrales: la innovación en el sector público, la gobernanza de datos y la inteligencia artificial. Su propósito declarado es ambicioso y directo: hackear la democracia para fortalecerla. No para vulnerarla sino para transformarla desde adentro, usando las herramientas del siglo XXI para modernizar instituciones que en muchos casos siguen operando con lógicas del siglo pasado.

    La plataforma trabaja en la intersección entre tecnología y ciudadanía, con el objetivo de impulsar el talento local y posicionar a la Argentina como un actor relevante en el mundo digital. Para eso publica informes sobre la adopción de inteligencia artificial en el sector público, incluyendo casos concretos como el de Prometea, el sistema de IA desarrollado en la Argentina que ya se aplica en el ámbito de la justicia para agilizar procesos y reducir tiempos de resolución.

    Por qué importa en este momento

    La presentación de Colossus Lab en el encuentro del PRO no fue casual. La jornada incluyó un panel específico dedicado a los desafíos que la inteligencia artificial plantea para el sector público, una agenda que la dirigencia política argentina empieza a tomar en serio después de años de mirarla desde lejos. En ese contexto, Colossus Lab representa un intento concreto de traducir el debate tecnológico en propuestas aplicables a la gestión real.

    La pregunta de fondo que instala esta iniciativa es relevante para cualquier dirigente con vocación de gobierno: ¿cómo puede el Estado argentino incorporar herramientas de IA de manera ética, eficiente y orientada al bien común, sin quedar rezagado respecto de lo que ya ocurre en otros países? Colossus Lab no propone respuestas cerradas sino un espacio de exploración y formación para construirlas.

    Una visión de país digital

    Detrás de Colossus Lab hay una visión que va más allá de la coyuntura política. La plataforma apuesta a que la Argentina pueda construir una democracia moderna aprovechando su capital humano en tecnología, uno de los activos más reconocidos del país a nivel internacional. La propuesta es clara: el talento local existe, la tecnología está disponible y las instituciones necesitan transformarse. El desafío es conectar esos tres elementos de manera estratégica y con sentido democrático.

    Biblioteca herramientas
    algunas de las herramientas que tiene la biblioteca

    algunas de las herramientas que tiene la biblioteca

    Herramientas concretas, código abierto y listas para usar

    Lo que diferencia a Colossus Lab de otros espacios de innovación es que no se queda en el diagnóstico. Su sitio web, de navegación sencilla e intuitiva, incluye un laboratorio donde conviven soluciones concretas para problemas cívicos reales: un dashboard para análisis de datos abiertos, un radar normativo, un asistente conversacional, una plataforma diseñada específicamente para concejos deliberantes y hasta un sistema operativo para clubes de barrio. Todo con código abierto, lo que significa que cualquier municipio, organización o ciudadano puede adoptarlo, adaptarlo y mejorarlo sin barreras de acceso ni costos de licencia.

    A eso se suma una biblioteca con más de una docena de herramientas listas para usar, pensadas para reducir la distancia entre la tecnología disponible y quienes pueden aprovecharla en la gestión cotidiana. El horizonte que plantea Colossus Lab es concreto: que estas soluciones lleguen a los usuarios que las necesitan, que esos usuarios las pongan en práctica en sus comunidades y que, a partir de ese proceso, la transformación democrática deje de ser una promesa abstracta para convertirse en algo tangible y medible.

    Link en: https://www.colossuslab.tech/

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