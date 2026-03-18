La pista de atletismo de Pergamino será sede del Torneo Iniciación

La pista de la Villa Deportiva se prepara para recibir a atletas de la ciudad y la región.

La pista de atletismo de Pergamino albergará el domingo 29 de marzo el Torneo Iniciación , el primer certamen de la temporada, para impulsar la disciplina y reunir a la familia deportiva en la Villa Deportiva del Parque Municipal .

Brenda Bernard se metió en el Top 5 del Triatlón Olímpico de Mar del Plata

Bajo la organización de la Asociación Atlética Pergamino (AAP), la competencia busca no solo convocar a atletas federados, sino también incentivar a los más pequeños y a los aficionados a través de una propuesta integral de “Pista y Campo".

La actividad comenzará oficialmente a las 11:00 (con convocatoria previa desde las 10:00 para acreditaciones). El programa es sumamente amplio, abarcando desde los más chicos hasta los veteranos: Formativas: Categorías U8 (6 y 7 años), U10, U12, U14 y U16; Juveniles y Mayores: U18 y categoría Libres (hasta 39 años); y Máster: Para atletas a partir de los 40 años.

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "La Asociación Atlética Pergamino anunció el 1° Torneo de Pista y Campo, que se realizará el domingo 29 de marzo en la pista de la Villa Deportiva del Parque Municipal. El certamen, con inscripción gratuita, está abierto a todas las edades: desde categorías formativas hasta máster. Habrá pruebas de velocidad, medio fondo, fondo, salto en largo y lanzamiento de jabalina. La jornada comenzará a las 11:00 (acreditación desde las 10:00) y entregará medallas a los tres primeros de cada disciplina, en una propuesta pensada para fomentar el atletismo local. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar"

El torneo contará con una variada oferta de pruebas: Velocidad y Carrera: Desde los 50 metros llanos para los más pequeños hasta los 3.000 metros para Libres y Máster, pasando por distancias intermedias de 400, 800 y 1.500 metros . Campo: Salto en largo (todas las categorías) y Lanzamiento de jabalina (desde U14 en adelante).

Una jornada para la familia

Uno de los puntos destacados por la organización es que la inscripción será totalmente gratuita, reafirmando el carácter inclusivo del evento. Además, como incentivo para los deportistas, se entregarán medallas para los tres primeros puestos de cada disciplina.

Para quienes asistan como espectadores, habrá servicio de buffet durante toda la jornada, ideal para disfrutar del entorno del Parque Municipal (acceso por Dr. Alem y Emilio R. Coni).

Afiche torneo atletismo

Informes e inscripción

Aquellos interesados en obtener más detalles pueden comunicarse al teléfono 2477-353448. El evento cuenta con el respaldo de Deportes Pergamino, buscando consolidar a la Villa Deportiva como el epicentro regional del atletismo.