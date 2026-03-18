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    • La pista de atletismo de Pergamino será sede del Torneo Iniciación

    La Asociación Atlética Pergamino anunció el 1° Torneo de Pista y Campo para el 29 de marzo. La inscripción será gratuita y habrá pruebas para todas las edades.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    18 de marzo de 2026 - 15:05
    La pista de la Villa Deportiva se prepara para recibir a atletas de la ciudad y la región.

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    Bajo la organización de la Asociación Atlética Pergamino(AAP), la competencia busca no solo convocar a atletas federados, sino también incentivar a los más pequeños y a los aficionados a través de una propuesta integral de “Pista y Campo".

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    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "La Asociación Atlética Pergamino anunció el 1° Torneo de Pista y Campo, que se realizará el domingo 29 de marzo en la pista de la Villa Deportiva del Parque Municipal. El certamen, con inscripción gratuita, está abierto a todas las edades: desde categorías formativas hasta máster. Habrá pruebas de velocidad, medio fondo, fondo, salto en largo y lanzamiento de jabalina. La jornada comenzará a las 11:00 (acreditación desde las 10:00) y entregará medallas a los tres primeros de cada disciplina, en una propuesta pensada para fomentar el atletismo local. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar"
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    Cronograma y categorías

    La actividad comenzará oficialmente a las 11:00 (con convocatoria previa desde las 10:00 para acreditaciones). El programa es sumamente amplio, abarcando desde los más chicos hasta los veteranos: Formativas: Categorías U8 (6 y 7 años), U10, U12, U14 y U16; Juveniles y Mayores: U18 y categoría Libres (hasta 39 años); y Máster: Para atletas a partir de los 40 años.

    Afiche atletismo con programa

    El torneo contará con una variada oferta de pruebas: Velocidad y Carrera: Desde los 50 metros llanos para los más pequeños hasta los 3.000 metros para Libres y Máster, pasando por distancias intermedias de 400, 800 y 1.500 metros. Campo: Salto en largo (todas las categorías) y Lanzamiento de jabalina (desde U14 en adelante).

    Una jornada para la familia

    Uno de los puntos destacados por la organización es que la inscripción será totalmente gratuita, reafirmando el carácter inclusivo del evento. Además, como incentivo para los deportistas, se entregarán medallas para los tres primeros puestos de cada disciplina.

    Para quienes asistan como espectadores, habrá servicio de buffet durante toda la jornada, ideal para disfrutar del entorno del Parque Municipal (acceso por Dr. Alem y Emilio R. Coni).

    Afiche torneo atletismo

    Informes e inscripción

    Aquellos interesados en obtener más detalles pueden comunicarse al teléfono 2477-353448. El evento cuenta con el respaldo de Deportes Pergamino, buscando consolidar a la Villa Deportiva como el epicentro regional del atletismo.

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