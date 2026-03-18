La pista de atletismo de Pergamino será sede del Torneo Iniciación

La pista de atletismo de Pergamino albergará el domingo 29 de marzo el Torneo Iniciación, el primer certamen de la temporada, para impulsar la disciplina y reunir a la familia deportiva en la Villa Deportiva del Parque Municipal.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "La Asociación Atlética Pergamino anunció el 1° Torneo de Pista y Campo, que se realizará el domingo 29 de marzo en la pista de la Villa Deportiva del Parque Municipal. El certamen, con inscripción gratuita, está abierto a todas las edades: desde categorías formativas hasta máster. Habrá pruebas de velocidad, medio fondo, fondo, salto en largo y lanzamiento de jabalina. La jornada comenzará a las 11:00 (acreditación desde las 10:00) y entregará medallas a los tres primeros de cada disciplina, en una propuesta pensada para fomentar el atletismo local. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar"
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