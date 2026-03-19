Pauny renovó su línea de tractores y apuesta fuerte a la tecnología

Pauny desplegó en Expoagro una propuesta integral que combinó la actualización de modelos históricos y el anticipo de nuevos desarrollos.

En el marco de Expoagro 2026, la empresa nacional Pauny volvió a posicionarse como uno de los protagonistas del segmento de maquinaria agrícola al presentar una profunda renovación de su línea de tractores , con eje en la incorporación de tecnología, eficiencia operativa y mayor conectividad con implementos.

La firma desplegó en su stand una propuesta integral que combinó la actualización de modelos históricos, el anticipo de nuevos desarrollos y una clara apuesta a la automatización de los procesos productivos, en un contexto donde el sector comienza a mostrar señales de recuperación tras un 2025 complejo.

En ese sentido, Jorge Gerbaudo, gerente de la empresa, remarcó que “Expoagro volvió a ser el punto de encuentro donde el productor empieza a mirar hacia adelante”, y sostuvo que “la expectativa es positiva porque hay una necesidad contenida de inversión que empieza a activarse con mejores condiciones”.

Uno de los ejes de la presentación fue el Evo Nueva Generación, un tractor que actualiza una plataforma histórica de la marca, incorporando mejoras en confort, ergonomía y confiabilidad.

Desde el área técnica, Fernando Crespi, gerente de Pos Venta, explicó que “el salto más importante está en la incorporación de sistemas electrónicos que simplifican el trabajo del operador y mejoran la eficiencia del equipo”. En ese marco, destacó la nueva toma de fuerza electrónica con accionamiento hidráulico, que permite seleccionar distintas velocidades desde la cabina, optimizando el rendimiento según la tarea.

Estas mejoras se enmarcan en una tendencia creciente hacia equipos más inteligentes, donde la precisión y la facilidad de uso se vuelven factores determinantes para el productor.

Vectron: tecnología y eficiencia

Otro de los grandes atractivos fue el prototipo Vectron, un desarrollo que anticipa el futuro de la maquinaria agrícola nacional. Este equipo incorpora dirección en ambos ejes y una transmisión CVT inteligente, que ajusta automáticamente la potencia según las condiciones de trabajo.

Según detalló Crespi, “la transmisión inteligente permite que el tractor trabaje de manera coordinada con los implementos, logrando mayor eficiencia y un ahorro de combustible que puede rondar el 20% en condiciones normales”.

El sistema, además, se integra con tecnología ISOBUS, lo que permite que las herramientas interactúen directamente con el tractor, automatizando decisiones operativas en tiempo real.

Para Gerbaudo, este tipo de avances “demuestran que la industria nacional está en condiciones de competir tecnológicamente y ofrecer soluciones adaptadas al productor argentino”.

Más potencia

La tercera novedad destacada fue la ampliación de potencia del modelo 7710, que suma una versión de 380 HP con transmisión automática, orientada a trabajos de alta exigencia.

Este desarrollo se logró a partir de la integración de tecnología europea con ingeniería local, lo que permitió reducir significativamente los tiempos de adaptación y avanzar rápidamente hacia su implementación comercial.

Un cambio de clima en el negocio

El relanzamiento tecnológico de Pauny llega luego de un año marcado por la caída en las ventas, producto de la falta de financiamiento y la incertidumbre económica.

Sin embargo, el escenario comenzó a modificarse en 2026, con mejores condiciones crediticias y una campaña agrícola más favorable.

En ese contexto, Oscar Pettinari, titular de Pettinagro S.A. y concesionario oficial de la marca en Pergamino y la región, afirmó que “se abre una nueva era para el campo argentino y con Pauny estamos preparados para este momento, con nuevas tecnologías, siendo muy competitivos y muchas facilidades crediticias, con tasas muy favorables, tanto en pesos como en dólares”.

Gerbaudo coincidió en ese diagnóstico y señaló que “el productor vuelve a acercarse, consulta y evalúa inversiones, algo que no se veía con esta intensidad el año pasado”.

Pauny Oscar

Oscar Pettinari, titular de Petinagro S.A.

Industria nacional y cercanía con el productor

Más allá de las innovaciones, desde la empresa destacaron como diferencial la cercanía con el cliente y la solidez de la red comercial, aspectos clave en un mercado cada vez más competitivo.

“Seguimos apostando a desarrollar productos pensados para el productor argentino, con una red de posventa que garantiza respuesta rápida en todo el país”, subrayó Crespi.

Con esta estrategia, Pauny busca consolidar su posicionamiento en el mercado local y proyectarse hacia nuevos escenarios, combinando desarrollo tecnológico, competitividad y financiamiento.

Expoagro 2026, en ese sentido, volvió a ser el escenario donde la maquinaria agrícola mostró no solo sus avances, sino también las expectativas de un sector que empieza a recuperar dinamismo.