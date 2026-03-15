Triunfos de Daniel Penta y Soledad Aita en la Pergamino Corre 2026

Pergamino se vistió de solidaridad y deporte en la noche de este sábado con la realización de la 14° edición de la competencia atlética Pergamino Corre . El evento, que se ha consolidado como una de las citas más esperadas del calendario regional y provincial, es organizado desde 2011 por la Fundación Leandra Barros con un fin benéfico que trasciende lo estrictamente deportivo.

La marea de corredores tuvo su epicentro en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, frente a la Plaza 25 de Mayo, punto que sirvió como largada y llegada de una jornada cargada de emoción y color.

En la prueba competitiva de 10 kilómetros (con una distancia real de 9.800 metros), el rosarino Daniel Penta dictó cátedra. De punta a punta, Penta dominó el asfalto imponiendo un ritmo demoledor de 3m. 05s. por kilómetro. Con un tiempo extraoficial de 30m. 11s., el atleta santafesino se quedó con la victoria absoluta.

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "La maratón Pergamino Corre ya tiene a sus ganadores. El rosarino Daniel Penta se quedó con el primer puesto tras completar el recorrido en 30:11. El segundo lugar fue para Matías Velázquez, de Salto, con un tiempo de 32:42. Entre las mujeres, la más rápida fue Soledad Aita, quien cruzó la meta en 37:57 y se convirtió en la ganadora de la categoría femenina. "

A más de 2m. 30s. del ganador cruzó la meta el representante de Salto, Matías Velázquez , quien subió por segundo año consecutivo al podio (tras su tercer puesto en 2025). Y el tercer escalón fue para el juninense José Salles .

Podio varones

Soledad Aita: profeta en su tierra

La alegría local llegó de la mano de Soledad Aita. La atleta pergaminense, integrante del equipo Control G Running, ratificó su gran inicio de temporada al adjudicarse la general de damas. Con un registro extraoficial de 37m. 57s, “Sole” Aita cruzó la meta ovacionada por el público, inscribiendo su nombre en el historial de la carrera.

Detrás de la ganadora arribó Sonia García, de Colón (equipo HGRT), mientras que el tercer puesto quedó en manos de Carolina Loreto, atleta de la localidad de Gonnet.

podio mujeres

Respaldo masivo a la Fundación Leandra Barros

Más allá de los cronómetros, el verdadero triunfo fue la convocatoria. La competencia contó con cerca de 1.000 inscriptos en la distancia competitiva, pero el número se multiplicó exponencialmente en la prueba recreativa.

Como ya es tradición, la caminata y trote de 3 kilómetros fue el corazón del evento, contando con la participación de más de 4.000 personas. Familias enteras, niños y adultos mayores se sumaron para colaborar con la Fundación Leandra Barros, demostrando que el espíritu solidario de Pergamino sigue más vigente que nunca tras 15 años de historia.