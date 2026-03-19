Deterioro en el acceso de Villa Ramallo: reclamos por baches, riesgos viales y falta de mantenimiento

En los últimos días se intensificaron los reclamos de vecinos y conductores por el mal estado del Acceso Maiztegui, principal vía de ingreso a Villa Ramallo desde la Ruta Nacional N° 9.

El deterioro del Acceso Maiztegui volvió a generar preocupación entre vecinos y conductores que lo utilizan diariamente para ingresar a Villa Ramallo . En los últimos días, los reclamos se intensificaron debido al avance de los baches y la falta de mantenimiento, lo que incrementa los riesgos viales.

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En los últimos días, usuarios del acceso manifestaron su malestar por el estado crítico de la calzada, con sectores donde el asfalto presenta roturas importantes y pozos de gran tamaño. La situación, aseguran, no es nueva, pero se agravó con el paso del tiempo y la falta de intervenciones sostenidas.

El tema tomó mayor visibilidad tras la denuncia de un vecino en redes sociales, quien sufrió la rotura de un neumático al atravesar uno de los baches. Según relatan otros conductores, este tipo de episodios se repite con frecuencia, generando gastos imprevistos y complicaciones para quienes transitan por la zona.

Más allá de los daños materiales, la principal preocupación gira en torno a la seguridad vial. Circular por el Acceso Maiztegui implica un riesgo constante, especialmente durante la noche o en jornadas de lluvia, cuando los pozos se vuelven menos visibles.

A esto se suma la escasa o nula señalización preventiva, lo que agrava el peligro para conductores particulares y transporte de carga. La combinación de factores incrementa la posibilidad de accidentes en un tramo clave de conexión con la Ruta Nacional N° 9.

Obras previas y pedidos de soluciones definitivas

Cabe recordar que en mayo de 2021 se ejecutaron trabajos de bacheo profundo y repavimentación parcial en este acceso, en el marco del programa “Argentina Hace II”. Sin embargo, la obra no tuvo la durabilidad esperada y con el tiempo volvieron a aparecer las fallas estructurales.

En este contexto, crecen las críticas hacia la gestión municipal por la falta de mantenimiento sostenido. Los vecinos exigen una intervención urgente, pero también reclaman un plan integral que garantice soluciones a largo plazo y evite que el problema se repita en el corto plazo.