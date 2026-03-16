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    • Un abandono en Alta Gracia frenó a Alfonso Domenech en el TN

    El piloto pergaminense no pudo sumar en el “Oscar Cabalén”, perdió la punta del campeonato en la Clase 3 y ahora se ubica cuarto, a 17 puntos del líder Chapur.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    16 de marzo de 2026 - 15:05
    El Virtus de Alfonso Domenech en acción en el “Oscar Cabalén”, antes de su abandono.

    El Virtus de Alfonso Domenech en acción en el “Oscar Cabalén”, antes de su abandono.

    DARIO GALLARDO

    Alfonso Domenech no tuvo el fin de semana esperado en la segunda fecha del campeonato 2026 de la Clase 3 del Turismo Nacional, disputada en el autódromo "Oscar Cabalén" de Alta Gracia, donde el pergaminense debió abandonar en la final.

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    Tras llegar como líder del certamen luego de su victoria en la apertura en Paraná, el campeón 2024 retrocedió al cuarto puesto del campeonato con 43 puntos, que ahora tiene como nuevo líder al cordobés Facundo Chapur (Honda Civic), con 60 unidades.

    La final fue ganada por el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), en una competencia que dejó a Domenech con las manos vacías y sin poder sumar unidades.

    Un fin de semana complicado

    Domenech y el equipo Saturni Racing llegaron a la cita cordobesa con el impulso de la victoria lograda en la primera fecha en Paraná, pero en esta oportunidad el rendimiento del Volkswagen Virtus se vio condicionado por los 40 kilos de lastre que debió cargar por hándicap al liderar el campeonato.

    La actividad oficial comenzó el sábado con resultados discretos en los entrenamientos, donde el piloto de Pergamino se ubicó octavo y decimocuarto. En la clasificación, pese a marcar buenos parciales en el primer tramo del circuito, perdió rendimiento en la parte final y quedó 15°, posición que luego mejoró por sanciones a otros competidores hasta ubicarse 11° en el ordenamiento.

    Alfonso Domenech 2

    Serie y abandono en la final

    En la segunda serie, Domenech largó desde el cuarto puesto con la intención de avanzar. Sin embargo, en su intento por ir en busca del tercer lugar quedó mal posicionado en pista y cayó hasta el sexto lugar, posición en la que recibió la bandera a cuadros.

    En la final (largó 17°) la premisa era avanzar en el clasificador, pero la carrera se complicó rápidamente. En la tercera vuelta protagonizó un toque con Lucas Tedeschi (Ford Focus), quien sufrió un inconveniente mecánico en su auto. Tras el contacto, el Virtus de Domenech sufrió la rotura de la dirección hidráulica, lo que lo obligó a ingresar a boxes y abandonar la competencia.

    “No tuvimos un buen funcionamiento en todo el fin de semana, se ve que los kilos dolieron y en este circuito aún más. En la final a Tedeschi se le rompe el motor en la curva dos, se le planta el auto y me lo llevo puesto. A mí se me rompe la hidráulica y ese fue el motivo del abandono”, explicó el pergaminense.

    El campeonato y lo que viene

    El abandono en Alta Gracia significó una pérdida importante de puntos para Domenech, que había llegado como líder tras su victoria en Paraná. Ahora se ubica cuarto en el campeonato con 43 unidades, mientras que Facundo Chapur pasó a comandar las posiciones con 60 puntos.

    Pese al traspié, el piloto pergaminense ya piensa en la tercera fecha del campeonato que se disputará el 5 de abril en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario, donde buscará volver a ser protagonista y retomar terreno en la pelea por el título.

    “Agradezco como siempre al equipo por su trabajo, a los sponsors por el apoyo y a la gente por el aliento. Seguiremos trabajando para seguir luchando por el campeonato. Los espero en Rosario”, concluyó Domenech.

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