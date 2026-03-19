Absolvieron al padre y a los abuelos en juicio oral por abuso infantil y el juez cuestionó la denuncia materna

Absolvieron al entorno paternal de la niña quien habría estado influenciada por la madre, según los argumentos de peritos psicológicos sobre los que se basó el fallo absolutorio.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Pergamino absolvió al padre y a los dos abuelos paternos juzgados por abuso sexual infantil, al considerar que la acusación no logró destruir la presunción de inocencia y que el relato de la niña estuvo condicionado por un conflicto familiar extremo.

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El juez Guillermo Burrone dictó un veredicto absolutorio en favor de los tres acusados al concluir que en el debate oral no surgieron pruebas suficientes para acreditar los hechos denunciados. La sentencia se apoyó en el principio constitucional del **in dubio pro reo**, al entender que persistió una duda razonable insuperable sobre la materialidad de los hechos investigados.

La investigación del fiscal Nelson Mastorchio fue motivada por la denuncia de la psicóloga que declaró este martes en el juicio oral.

La resolución judicial sostuvo que la acusación no consiguió superar el estándar de certeza exigido para una condena penal y remarcó que la presunción de inocencia se mantuvo intacta durante todo el proceso.

Uno de los ejes centrales del fallo fue la valoración del testimonio de la menor obtenido en Cámara Gesell. El magistrado consideró que ese relato presentaba signos de rigidez, repetición y ausencia de espontaneidad.

Según surge de la sentencia, el testimonio apareció afectado por influencias externas y por una construcción previa impulsada desde el entorno materno, dentro de un escenario de alta conflictividad parental.

El juez también ponderó especialmente que existió una retractación previa de la niña ante la terapeuta María Verónica Polidoro, a quien le manifestó: “yo mentí; mi papá no me pega ni me toca”.

La retractación ante la terapeuta fue decisiva

La declaración de la licenciada Polidoro resultó determinante en el juicio. La profesional relató que un día después de la denuncia inicial la niña volvió a contactarla para admitir que había faltado a la verdad.

En esa conversación explicó que quería vivir con su madre y que temía contarle la verdad porque “se enoja mucho”.

Para el tribunal, esa retractación mostró un cuadro de fuerte presión emocional y un conflicto de lealtades incompatible con la espontaneidad necesaria para validar el testimonio acusatorio.

Sin lesiones ni evidencia médica de abuso

El fallo también destacó que en ninguna de las intervenciones médicas realizadas durante la investigación se detectaron lesiones, desgarros ni signos físicos compatibles con abuso sexual o maltrato.

Las pediatras que atendieron a la menor declararon que nunca observaron indicadores clínicos compatibles con los hechos denunciados.

Esa ausencia de corroboración periférica fue considerada clave por el tribunal para descartar la hipótesis acusatoria.

Pericias psicológicas y cuestionamientos a la madre

Las evaluaciones psicológicas incorporadas al expediente describieron en los imputados perfiles compatibles con personalidades integradas, sin rasgos de agresividad, perversión ni impulsividad asociados a conductas abusivas.

En contraste, distintos informes técnicos señalaron en la madre rasgos de rigidez, conflictividad persistente y dificultades para sostener vínculos sin confrontación.

Una de las especialistas mencionó incluso indicadores compatibles con Trastorno Límite de la Personalidad, dentro de un patrón de judicialización reiterada.

Más de treinta expedientes y una disputa familiar extrema

El juez describió que la menor quedó atrapada durante años en una disputa parental extrema, con más de treinta procesos judiciales previos entre sus progenitores.

En ese contexto, sostuvo que la niña fue utilizada como “botín de guerra” dentro de una confrontación prolongada.

La sentencia advierte que esa dinámica afectó directamente la construcción del relato y generó una carga emocional que condicionó todas las declaraciones posteriores.

Desestimaron una pericia de parte

Otro punto relevante del fallo fue la descalificación del testimonio de la licenciada Febea Rost Rodríguez.

El magistrado entendió que su doble condición de psicóloga tratante y perito de parte comprometía la neutralidad exigida en el proceso penal.

Además, remarcó que algunas de sus afirmaciones quedaron contradichas por otros testimonios considerados imparciales.

Levantaron restricciones al padre y a los abuelos

Con la absolución, el tribunal dispuso el cese de todas las restricciones vigentes contra el padre y los abuelos paternos.

Esto implica que desaparece el fundamento penal que sostenía las prohibiciones de contacto impuestas durante la causa.

Aunque la cuestión de la tenencia corresponde al fuero de Familia, la sentencia modifica de manera directa el escenario jurídico abierto durante los últimos años.

Un fallo de fuerte impacto judicial en Pergamino

La resolución del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 reabre ahora un nuevo escenario en la disputa familiar, después de más de una década de litigios cruzados, denuncias, medidas cautelares y pericias contradictorias.

El fallo absolutorio deja además fuertes cuestionamientos sobre el modo en que se construyó la acusación y sobre el impacto del conflicto parental en la palabra de la menor.

Fundamentos del veredicto absolutorio Los fundamentos principales del juez Guillermo Burrone en el veredicto absolutorio al padre y los abuelos de una nena. EXTRACTO DEL VEREDICTO DEL FALLO DE INSTANCIA PRIVADA QUE REQUIERE PRESERVAR LOS DATOS DE LOS INVOLUCRADOS

El juez

juez guillermo burrone juicio a retamar La psicóloga declaró ante el juez Guillermo Burrone y se sometió a las preguntas de la Fiscalía, de la abogada querellante y de la defensa. LA OPINION

El juez Guillermo Burrone como integrante unipersonal del Tribunal Oral en lo Criminal 1 del Departamento Judicial Pergamino presidió las audiencias de debate y dio el veredicto absolutorio.

La defensa

abogado Dario De Ciervo Junin defensor padre y abuelos juicio por abusos sexuales denunciados por la psicologa de una nena El abogado Darío De Ciervo, de Junín, defiende a los tres integrantes del grupo familiar que ocupan el banquillo de los acusados. LA OPINION

El abogado penalista de Junín, Darío De Ciervo, logró la absolución de sus tres clientes que vienen procesados a partir de una nueva denuncia de la terapista infantil.

La acusación

laura abal majo suarez nelson mastorchio La acusación en el juicio oral, de izquierda a derecha: la abogada querellante Laura Abal, la instructora judicial María José Suárez y el fiscal Nelson Mastorchio. LA OPINION

El bloque de la acusación estuvo integrado por el fiscal Nelson Mastorchio y la instructora judicial María José Suárez, de la Fiscalía 3, y la abogada querellante Laura Abal, quien pugnó por los intereses de la mamá de la niña.