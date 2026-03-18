Brenda Bernard se metió en el Top 5 del Triatlón Olímpico de Mar del Plata

La pergaminense Brenda Bernard tuvo una destacada actuación el domingo en el Triatlón Olímpico ISS de Mar del Plata , al meterse entre las mejores de la clasificación general femenina en una exigente competencia que formó parte del Campeonato Argentino de Triatlón sin Drafting.

La prueba, que celebró su vigésima edición , se disputó sobre la distancia olímpica: 1.500 metros de natación en el mar, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo. Bernard completó el recorrido en un tiempo de 2h. 25m. 05s , lo que le permitió finalizar en el cuarto puesto de la general femenina, en una carrera que tuvo un alto nivel de participantes.

La ganadora fue la capitalina Romina Palacio Balena , una histórica de la prueba (suma siete triunfos), con un tiempo de 2h. 09m. 13s, seguida por Brenda Rosso (2h. 13m. 16s) y Lucila Merlo (2h. 14m. 15s). Detrás de la pergaminense se ubicó María Laura De Luca (2h. 30m. 14s) de Santa Teresita .

En diálogo con LA OPINION , Bernard analizó su desempeño y remarcó la dureza del circuito marplatense: “Siempre Mar del Plata es una carrera exigente, tanto por el terreno como por nadar en el mar. Hay muchas subidas y bajadas. En el ciclismo fue todo así y el viento de la costa también es un factor importante. En el pedestrismo, lo mismo, había muy poco llano” .

La triatleta explicó que esta competencia formó parte de su planificación y no fue un objetivo principal: “Se sintió más exigente porque vengo de semanas de carga. Esta carrera fue parte del entrenamiento, pero me divertí y la disfruté”. A pesar de ese contexto, logró cumplir con su meta: “Había rivales fuertes. Sabía que iban a estar y me propuse tratar de estar entre las primeras cinco. Lo pude lograr”, señaló.

Además, destacó el valor de volver a competir en la ciudad balnearia: “Es un triatlón que se organiza hace muchos años. El organizador me invitó y no dudé en estar presente. Tenía ganas de volver, desde 2022 que no competía en Mar del Plata”.

Brenda medalla

Con la mira en San Juan

La participación en Mar del Plata se enmarca en la preparación de Bernard para uno de sus principales objetivos de la temporada: el Ironman 70.3 de San Juan, que se disputará el domingo 29 de marzo. “En dos semanas voy a correr el Medio Ironman de San Juan otra vez, como cada año. Me encanta ir a esa provincia, disfrutar de la gente, del paisaje y de todo lo que rodea a esa carrera”, expresó.

La pergaminense llega a este nuevo desafío tras un 2025 muy positivo, en el que volvió a competir a nivel internacional en el Mundial Ironman 70.3 de Marbella, España, competencia a la que accedió tras ganar la plaza en el 70.3 de San Juan 2025 (cuarto puesto en la categoría F35 a 39 años y sexta en la general de damas).

Con este nuevo resultado en Mar del Plata continúa consolidándose como una de las principales exponentes del triatlón femenino regional y nacional, manteniendo regularidad y competitividad en pruebas de alto nivel.