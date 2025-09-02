San Nicolás y la inauguración de cine en 2026: Santiago Passaglia presentó el proyecto

Santiago Passaglia mostró detalles del futuro cine en San Nicolás. LaOpinion

El intendente Santiago Passaglia presentó este martes el proyecto del flamante cine de San Nicolás, cuya inauguración está prevista para marzo o abril de 2026. El anuncio, que ya había sido anticipado el pasado 14 de agosto en redes sociales, generó gran expectativa entre los vecinos, ya que se trata de una de las obras más esperadas por la comunidad.

El complejo estará ubicado en la zona sur, en inmediaciones de Avenida Savio y la rotonda de Ruta 188, y contará con tres salas equipadas con la última tecnología.

Las frases del intendente de Santiago Passaglia en sus redes sociales “Siempre dijimos que la ciudad iba a avanzar lo suficiente como para que llegara el momento de cumplirlo. Hoy podemos decir que el cine es un hecho”, expresó Passaglia al presentar la iniciativa.

El jefe comunal destacó que se trata de un espacio pensado para las familias nicoleñas: “Lo que antes teníamos que buscar afuera, ahora lo vamos a tener en casa. Este cine es más que una obra: es el símbolo de una ciudad que se anima a crecer, que mira al futuro y que no se conforma”.

Passaglia cerró su mensaje con una consigna clara: “Con HECHOS seguimos construyendo la ciudad que soñamos. Y lo hacemos juntos, con el orgullo de saber que San Nicolás está cada vez más cerca de ser la ciudad que nos merecemos”.

Compartí esta nota en redes sociales:





