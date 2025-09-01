lunes 01 de septiembre de 2025
    • Multas más caras y seguridad vial: cruzar en rojo o circular sin VTV puede costar hasta $1.606.000

    El ajuste para el próximo bimestre es de casi el 12%. Es por el aumento del precio de la nafta. ¿Cuánto sale la multa por exceder la velocidad permitida?

    1 de septiembre de 2025 - 18:18
    Las multas de tránsito tuvieron un incremento a partir de este lunes.

    El Gobierno de la provincia de Buenos Aires actualizó el monto de la unidad fija (UF) para las multas por infracciones de tránsito y ahora cruzar un semáforo en rojo o circular sin VTV puede costar hasta $1.606.000.

    Comienza la veda de pesca del pejerrey: va desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre
    Baradero recibió 65 mm de lluvia durante la tormenta de Santa Rosa; igual tuvo inconvenientes

    A tener en cuenta no solo por la infracción, sino por la seguridad vial

    Las multas, que van de la mano de la suba del precio de la nafta, tuvieron un ajuste para los meses de septiembre-octubre del 11,9% en comparación al bimestre anterior. En lo que va del año, la suba que va de la mano del valor del litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club ubicada en La Plata fue del 20,2%.

    De esta manera, para el próximo bimestre cruzar un semáforo en rojo, exceder la velocidad permitida, circular sin cobertura de seguro o sin VTV puede costar hasta $1.606.000, mientras que estacional en un lugar inadecuado hasta $160.600.

    A cuánto pasan los nuevos valores de las multas de tránsito:

    Exceso de velocidad: entre $240.900 y $1.606.000 (entre 150 y 1.000 UF)

    No utilización de cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)

    Pasar un semáforo en rojo: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

    Circular a contramano: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

    Por girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

    Mal estacionamiento: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)

    Conducir alcoholizado: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

    Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $803.000 y $1.927.200 (entre 500 y 1.200 UF).

    Por circular con la VTV vencida: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

    Por manejar sin contar con la edad reglamentaria: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

    Por manejar sin habilitación: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

    Por circular sin la documentación: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)

    Por circular sin cobertura de seguro: entre $481.800 y $1.606.000 (entre 300 y 1.000 UF)

    Por circular sin el comprobante del seguro: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF)

    Por circular con exceso de ocupantes: entre $80.300 y $160.600 (entre 50 y 100 UF).

    Baradero recibió 65 mm de lluvia durante la tormenta de Santa Rosa; igual tuvo inconvenientes

