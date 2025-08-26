martes 26 de agosto de 2025
    • Valentín, el niño que celebró su última sesión de quimioterapia con la familia, médicos y enfermeros

    El niño, en una emotiva celebración: vestido de River, con un cuadro y globos hizo sonar la campanita después de superar al cáncer.

    26 de agosto de 2025 - 07:23
    El niño desfiló portando un cuadro con la leyenda Mi última quimio que sostuvo hasta hacer sonar la campanita utilizada por las personas que llegan al final del tratamiento del cáncer.

    El niño desfiló portando un cuadro con la leyenda "Mi última quimio" que sostuvo hasta hacer sonar la campanita utilizada por las personas que llegan al final del tratamiento del cáncer.

    CAPTURA DE PANTALLA DE VIDEO

    En el Hospital Garrahan, Valentín, un fanático de River, hizo su última quimioterapia, después de superar al cáncer: tocó la campana y lo festejó con los médicos, enfermeros y sus familiares en una emotiva celebración que se hizo viral en las redes sociales.

    Después de atravesar los peores momentos que enfermedades como el cáncer conllevan, celebrar la vida es de lo más emocionante que puede vivir una persona y, por supuesto, sus seres queridos.

    Es lo que esta vez le tocó vivir a Valentín, un pequeño que se hizo viral por el particular festejo de su última quimio. Con un marco decorado que rezaba “Mi última quimio”, tanto él como sus familiares vestían camisetas, indumentaria y cotillón “millonario”.

    El pequeño es fanático de River y quiso que el club de sus amores estuviera presente en ese momento inolvidable. Pero con un detalle muy particular, porque no solo los futbolistas pueden convertirse en ídolos: la camiseta de Valen llevaba la firma de sus médicos, profesionales del querido y prestigioso Hospital Garrahan.

    La respuesta desde River

    Una vez que llegó a la puerta, Valentín tocó la tradicional campana de fin de tratamiento con todas sus fuerzas, ante la atenta mirada y profunda emoción de sus padres.

    El ambiente futbolero se alegró y viralizó en redes el hermoso momento. Un hincha de Boca comentó: "Rivales y enemigos siempre, menos hoy. Pronta recuperación y larga vida, amigo gallina".

    La publicación de la cuenta de X @SpiderCARP compartió el video con un deseo: "Ojalá pueda ir al Monumental y conocer al plantel". La respuesta no se hizo esperar cuando Santiago Poblet, presidente de RRPP del club, aseguró que ya estaban “en contacto con el padre” de Valentín. Sin dudas, uno de los tantos sueños que podrá cumplir el pequeño “millonario” de ahora en más.

