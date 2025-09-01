lunes 01 de septiembre de 2025
    • San Nicolás: un adolescente resultó herido tras un choque entre moto y auto en Av. Morteo y Av. Falcón

    Un menor de 16 años fue hospitalizado tras chocar en moto contra un auto en San Nicolás. Secuestraron ambos vehículos por falta de documentación.

    1 de septiembre de 2025 - 12:05
    Accidente de tránsito en zona oeste de San Nicolás. Un conductor adolescente resultó herido.

    LaOpinion

    Un accidente de tránsito se registró este domingo en la intersección de Morteo y avenida Falcón, en la ciudad de San Nicolás. Por motivos que se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta Gilera Smash 110, conducida por un menor de 16 años, y un automóvil Volkswagen Senda, guiado por un hombre de 34 años.

    El adolescente fue asistido y secuestraron los vehículos

    Como consecuencia del impacto, el adolescente que circulaba en la moto fue trasladado de inmediato al hospital local para su atención médica.

    La Unidad Fiscal de Instrucción N° 2 dispuso la carátula de “lesiones culposas” e intervino personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

    En el lugar, agentes de Tránsito procedieron al secuestro de ambos rodados, debido a que ninguno de los conductores presentó la documentación requerida.

