San Nicolás: un adolescente resultó herido tras un choque entre moto y auto en Av. Morteo y Av. Falcón

Un accidente de tránsito se registró este domingo en la intersección de Morteo y avenida Falcón, en la ciudad de San Nicolás. Por motivos que se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta Gilera Smash 110, conducida por un menor de 16 años, y un automóvil Volkswagen Senda, guiado por un hombre de 34 años.
El adolescente fue asistido y secuestraron los vehículos
Como consecuencia del impacto, el adolescente que circulaba en la moto fue trasladado de inmediato al hospital local para su atención médica.
La Unidad Fiscal de Instrucción N° 2 dispuso la carátula de “lesiones culposas” e intervino personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.
En el lugar, agentes de Tránsito procedieron al secuestro de ambos rodados, debido a que ninguno de los conductores presentó la documentación requerida.