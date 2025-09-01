San Nicolás: un adolescente resultó herido tras un choque entre moto y auto en Av. Morteo y Av. Falcón

Un accidente de tránsito se registró este domingo en la intersección de Morteo y avenida Falcón, en la ciudad de San Nicolás. Por motivos que se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta Gilera Smash 110, conducida por un menor de 16 años, y un automóvil Volkswagen Senda, guiado por un hombre de 34 años.