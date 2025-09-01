Baradero recibió 65 mm de lluvia durante la tormenta de Santa Rosa. Igual tuvo inconvenientes

Lluvia intensa: Durante el fin de semana, la ciudad de Baradero acumuló 65 milímetros de precipitaciones en el marco del tradicional temporal de Santa Rosa , que afectó a gran parte del país. A pesar de la intensidad, no se registraron evacuados ni daños graves , según informó Gabriel Fontanari, director de Defensa Civil local.

«La madrugada del domingo fue el momento más intenso. No hubo llamados de auxilio, siempre hacemos las recorridas preventivas y tampoco encontramos grandes inconvenientes», aseguró Fontanari.

El funcionario destacó que algunas calles sufrieron anegamientos , pero sin derivar en situaciones críticas. El buen comportamiento del Río Baradero, que permaneció por debajo del nivel de riesgo , fue clave para evitar complicaciones mayores.

Mientras Baradero resistió, en otras ciudades cercanas la situación fue más compleja . «Ayer el director de Arrecifes reportó 80 evacuados, en Ramallo hay 7 familias evacuadas, y la Ruta 1001 y 51 están cortadas porque hay agua sobre la calzada», señaló Fontanari.

El contraste entre localidades reafirma la importancia de los trabajos preventivos y del monitoreo constante de las condiciones climáticas.

Pronóstico: mejoran las condiciones

Respecto al clima, el titular de Defensa Civil confirmó que ya cesaron todas las alertas meteorológicas. «Al mediodía se estarían disipando las nubes. Lo que sí se viene ahora es un descenso de temperatura», adelantó.