Ni el helado, ni el vigilante: los mejores 10 postres de la Argentina, según Taste Atlas

A pocos días de terminar el 2025, la revista especializada en gastronomía Taste Atlas definió los mejores 10 postres que tiene la Argentina . En su sitio web, destacaron varias comidas dulces de nuestro país. Sin embargo, dentro del top 100 que reúne a todos los países del mundo, solo aparecen el dulce de leche y los alfajores.

“Es un tipo de dulce de leche condensada originario de Argentina y Uruguay. Tradicionalmente, se elabora calentando leche de vaca azucarada hasta que se carameliza y alcanza una consistencia espesa, suficiente para servir como untable, relleno para pasteles y tartas, o como cobertura para helados”, explica Taste Atlas.

El sitio especializado en gastronomía sostuvo: “Son dos galletas redondas y desmenuzables rellenas de dulce de leche o mermelada. La combinación se recubre con una capa de chocolate o se espolvorea con azúcar glas”.

Chocotorta

“Es un postre argentino influenciado por la cocina italiana e inspirado en el famoso tiramisú de Italia. Se elabora con tres ingredientes básicos: galletas de chocolate, dulce de leche y queso crema”, indicó Taste Atlas.

Pastafrola

La revista sostiene: “Aunque su nombre y origen provienen de la tradición italiana, las tartas de pastafrola se han convertido en parte integral de la gastronomía sudamericana. Tradicionalmente, combinan masa quebrada con mantequilla y diversos rellenos como membrillo, dulce de leche, guayaba, mermelada de boniato y diversas conservas de frutas”.

Pastelitos criollos

“Estos crujientes pasteles argentinos suelen tener forma de estrella, con el centro relleno de dulce de membrillo o batata. Suelen freírse y luego pintarse con un glaseado de azúcar. Opcionalmente, se pueden rellenar con dulce de leche y espolvorear con chispitas de colores. Los pastelitos se disfrutan tradicionalmente el 25 de mayo, día que conmemora la Revolución de Mayo y el establecimiento del primer gobierno argentino independiente”, señalaron desde Taste Atlas.

Cubanitos

El sitio especializado en gastronomía explica: “Los cubanitos son una oblea argentina dulce y crujiente con un relleno dulce. La masa de oblea se elabora combinando harina, azúcar, mantequilla, extracto de vainilla, canela y a veces claras de huevo. Una vez horneada, la oblea se enrolla en forma de puro cubano, de ahí el nombre de cubanitos. El relleno más común es el dulce de leche, aunque puede venir con otros rellenos, como chocolate, crema de limón, pasta Bon o Bon o nata montada".

Flan mixto

“El flan mixto es una combinación típica argentina de flan de crema pastelera, servido con una cucharada de crema batida y dulce de leche. Tiene una base ligera de crema pastelera y una cobertura de caramelo dulce”, indicaron desde Taste Atlas.

Garrapiñada

“Es un plato callejero que consiste en maní tostado en una mezcla de azúcar, agua y esencia de vainilla. Cuando el maní está completamente cubierto y el almíbar se endurece, está listo para comer“, sostiene el sitio gastronómico.

Milhojas de dulce de leche

La revista indica: “Combina capas de hojaldre crujiente con dulce de leche que se cubren ocasionalmente con crema pastelera, mientras que la superficie a veces se decora con merengue italiano”.

Postre Balcarce

“Es una exquisita combinación de bizcocho, crema batida, pasta de almendras, dulce de leche, merengue, nueces y castañas garrapiñadas, con una capa superior espolvoreada con azúcar glas y coco. Creado en 1958, este pastel fue inventado por un pastelero en una pequeña pastelería de Balcarce”, cerró Taste Atlas en su top 10.

El sabor auténtico de la gastronomía argentina

Argentina es famosa por el tango y la carne asada, pero también por su inagotable repertorio de delicias para los golosos. Así, entre mateadas, sobremesas familiares y celebraciones de todo tipo, los dulces argentinos han encontrado un lugar privilegiado en el corazón -y el paladar- de quienes los prueban. Ya se trate de preparaciones simples y hogareñas o de postres con reconocimiento internacional, la repostería argentina ofrece un viaje de sabores capaz de seducir a cualquiera.

