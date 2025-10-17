Ne Zha 2: El renacer del alma y Teléfono negro 2: los estrenos de la semana en Cinema Pergamino

Ne Zha 2: El renacer del alma. Esta ambiciosa secuela se ha convertido en la película de animación de mayor éxito y en la película de habla no inglesa más taquillera de todos los tiempos. PRENSA Teléfono negro 2. La secuela de la cinta de terror, dirigida por Scott Derrickson, ha conquistado a los críticos. PRENSA

Este viernes Cinema Pergamino renueva su cartelera con dos esperadas secuelas que prometen emociones intensas y públicos muy distintos. Por un lado, Ne Zha 2: El renacer del alma trae de vuelta al legendario héroe mitológico chino en una aventura visualmente impactante; por el otro, Teléfono negro 2 retoma el oscuro universo de terror iniciado por Scott Derrickson, con nuevos peligros que acechan desde el más allá. Además, continúan en pantalla Belén, Tron: Ares y Mascotas al rescate, completando una oferta variada para todos los gustos.

Ne Zha 2: El renacer del alma Embed - NE ZHA 2: EL RENACER DEL ALMA Tráiler Español Latino (2025) Después de desafiar su destino y resurgir como un héroe improbable, Ne Zha regresa a la pantalla en una aventura aún más épica. En Ne Zha 2, el joven espíritu mitológico debe enfrentar nuevos peligros que amenazan no solo su mundo, sino también su identidad. Conflictos internos y dilemas morales marcan su travesía, que alterna entre batallas colosales y momentos íntimos de profunda emoción. Enfrentando a enemigos antiguos y a nuevos aliados, Ne Zha deberá lidiar con el peso de sus decisiones y redescubrir su papel en el delicado equilibrio entre dioses y humanos. Esta secuela profundiza en el universo mitológico chino con una narrativa visualmente deslumbrante, emocionalmente conmovedora y técnicamente ambiciosa.

La dirección es de Yu Yang. Esta producción de animación china tiene una duración de 144 minutos y su calificación es apta todo público.

Teléfono negro 2 Embed - TELEFONO NEGRO 2 Tráiler Oficial Español Latino (2025) Película de Terror Secuela de “Black Phone”. El Raptor quiere vengarse de Finn desde la tumba y escoge como objetivo a Gwen, su hermana pequeña. Gwen, una adolescente de 15 años con mucho carácter, empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sueños, acompañadas de inquietantes visiones de algo o alguien acechando a tres chicos en el campamento de invierno de Alpine Lake. Decidida a resolver el misterio y a acabar con el tormento de su hermano, Gwen convence a Finn para ir al campamento durante una tormenta de nieve. Juntos, los dos hermanos deberán enfrentarse a un asesino aún más poderoso desde la muerte.

La dirección es de Scott Derrickson. El elenco está encabezado por Mason Thames y Ethan Hawke. Esta película de terror tiene una duración de 114 minutos y su calificación es apta para mayores de 13 años.

Compartí esta nota en redes sociales:





