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    • Nafta súper supera los $2.000 en Ramallo y enciende alarma por su impacto económico

    El litro alcanzó los $2026 en Ramallo y genera preocupación por el efecto en transporte, alimentos y el costo de vida en medio de fuertes subas.

    25 de marzo de 2026 - 16:13
    El precio de la nafta súper en Ramallo superó los $2.000 y ya se ubica en $2026 por litro, en el marco de una fuerte suba de combustibles en Argentina que genera creciente preocupación entre automovilistas, comerciantes y transportistas por su impacto directo en el costo de vida.

    El precio de la nafta súper en Ramallo superó los $2.000 y ya se ubica en $2026 por litro, en el marco de una fuerte suba de combustibles en Argentina que genera creciente preocupación entre automovilistas, comerciantes y transportistas por su impacto directo en el costo de vida.

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    El precio de la nafta súper en la ciudad de Ramallo superó la barrera de los $2.000 y ya se ubica en $2026 por litro, marcando un nuevo golpe al bolsillo de los consumidores. La suba se da en un contexto de presión internacional sobre el petróleo y genera inquietud en distintos sectores económicos.

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    Fuerte suba de combustibles en Ramallo y presión internacional

    El incremento de los combustibles se aceleró en las últimas semanas, impulsado por tensiones geopolíticas a nivel global que impactan directamente en el precio del petróleo. Esta situación repercute en el mercado argentino, donde los valores locales reflejan rápidamente las variaciones internacionales.

    En este escenario, especialistas advierten que la volatilidad externa seguirá condicionando los precios internos, generando incertidumbre sobre la evolución de los combustibles en el corto plazo.

    Impacto directo en el costo de vida

    El exsecretario de Energía Jorge Lapeña calificó la situación como un “golpe tremendo” para la economía y advirtió que podrían registrarse aumentos mensuales cercanos al 30% en el sector. Según explicó, el encarecimiento de los combustibles no solo afecta a los automovilistas, sino que tiene un efecto en cadena.

    El aumento impacta directamente en el transporte de mercaderías, lo que deriva en subas en alimentos, servicios y otros bienes esenciales, profundizando la presión inflacionaria sobre los hogares.

    Críticas y propuestas ante la crisis energética

    Lapeña también cuestionó la política del gobierno nacional, al considerar que se prioriza la recaudación fiscal por encima de medidas de alivio. Señaló que, a diferencia de otros países que redujeron impuestos frente a la crisis energética, en Argentina no se aplicaron herramientas para mitigar el impacto.

    Como alternativa, propuso medidas excepcionales como la fijación de precios máximos y la implementación transitoria de retenciones para desacoplar los valores internos de los internacionales. Mientras tanto, en Ramallo, llenar el tanque se convierte en un gasto cada vez más elevado y crece la preocupación por lo que pueda ocurrir en las próximas semanas.

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