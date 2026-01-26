Murió un motociclista y su acompañante quedó muy herido al chocar contra un guardarraíl en la autopista

Falleció en el lugar el conductor del rodado, Juan Miguel Viva, de 23 años, domiciliado en la localidad de Duggan. LA OPINION

Un grave siniestro vial en la Ruta Nacional 8 se cobró la vida de un joven motociclista de Duggan durante la madrugada de este domingo, cuando la moto en la que viajaba impactó contra un guardarraíl a la altura de San Antonio de Areco. Su acompañante resultó con lesiones graves y permanece internado.

Un trágico accidente de tránsito se registró en la madrugada de este domingo sobre la autopista de la Ruta Nacional 8, a la altura del kilómetro 117, en jurisdicción de San Antonio de Areco, donde un joven motociclista perdió la vida y su acompañante sufrió heridas de carácter grave.

Siniestro de madrugada por un despiste murio motociclista autopista Falleció en el lugar el conductor del rodado, Juan Miguel Viva, de 23 años, domiciliado en la localidad de Duggan. LA OPINION De acuerdo con la información oficial, el siniestro ocurrió alrededor de las 4:00 de la mañana, cuando una motocicleta Yamaha 150, patente 395-KPL, circulaba en sentido Duggan–San Antonio de Areco por el carril descendente. Por motivos que son materia de investigación, el rodado impactó de manera frontal contra el guardarraíl ubicado a la vera de la traza.

Como consecuencia del violento choque, falleció en el lugar el conductor del rodado, Juan Miguel Viva, de 23 años, domiciliado en la localidad de Duggan. En tanto, su acompañante, Lautaro Nicolás Mimadeo, de 22 años, también con domicilio en Duggan, sufrió lesiones graves y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permanece internado bajo observación médica.

Las primeras pericias realizadas en el lugar permitieron descartar la intervención de otro vehículo, por lo que se presume que se trató de un accidente sin participación de terceros. No obstante, las circunstancias que derivaron en la pérdida de control de la motocicleta continúan siendo analizadas por los investigadores. Tras el impacto, personal policial dispuso el corte parcial del tránsito en una de las manos de la autopista, a la espera del arribo de Policía Científica, que llevó adelante las tareas periciales correspondientes. La causa quedó en manos del Ayudante Fiscal Schapusnik, con intervención del Departamento Judicial Mercedes.

