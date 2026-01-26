lunes 26 de enero de 2026
    • Murió un motociclista y su acompañante quedó muy herido al chocar contra un guardarraíl en la autopista

    El siniestro vial ocurrió de madrugada en la autopista cerca de San Antonio de Areco. El conductor murió en el acto y su acompañante sufrió lesiones graves.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    26 de enero de 2026 - 13:05
    Falleció en el lugar el conductor del rodado, Juan Miguel Viva, de 23 años, domiciliado en la localidad de Duggan.

    Falleció en el lugar el conductor del rodado, Juan Miguel Viva, de 23 años, domiciliado en la localidad de Duggan.

    LA OPINION

    Un grave siniestro vial en la Ruta Nacional 8 se cobró la vida de un joven motociclista de Duggan durante la madrugada de este domingo, cuando la moto en la que viajaba impactó contra un guardarraíl a la altura de San Antonio de Areco. Su acompañante resultó con lesiones graves y permanece internado.

    Por el vuelco murió uno de los ocupantes del Volkswagen Vento, identificado como Valentino Paolozo Marveggio.

    Trágico vuelco en la ruta 31, en Salto: murió un joven que viajaba con cuatro amigos
    Tras el choque entre el auto y la moto murió la joven Nerina Moyano de 25 años en Rojas.
    Rojas

    Murió una joven motociclista tras chocar contra un auto en una esquina céntrica de la ciudad de Rojas

    Un trágico accidente de tránsito se registró en la madrugada de este domingo sobre la autopista de la Ruta Nacional 8, a la altura del kilómetro 117, en jurisdicción de San Antonio de Areco, donde un joven motociclista perdió la vida y su acompañante sufrió heridas de carácter grave.

    Siniestro de madrugada por un despiste

    murio motociclista autopista
    Falleció en el lugar el conductor del rodado, Juan Miguel Viva, de 23 años, domiciliado en la localidad de Duggan.

    Falleció en el lugar el conductor del rodado, Juan Miguel Viva, de 23 años, domiciliado en la localidad de Duggan.

    De acuerdo con la información oficial, el siniestro ocurrió alrededor de las 4:00 de la mañana, cuando una motocicleta Yamaha 150, patente 395-KPL, circulaba en sentido Duggan–San Antonio de Areco por el carril descendente. Por motivos que son materia de investigación, el rodado impactó de manera frontal contra el guardarraíl ubicado a la vera de la traza.

    Como consecuencia del violento choque, falleció en el lugar el conductor del rodado, Juan Miguel Viva, de 23 años, domiciliado en la localidad de Duggan. En tanto, su acompañante, Lautaro Nicolás Mimadeo, de 22 años, también con domicilio en Duggan, sufrió lesiones graves y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permanece internado bajo observación médica.

    Las primeras pericias realizadas en el lugar permitieron descartar la intervención de otro vehículo, por lo que se presume que se trató de un accidente sin participación de terceros. No obstante, las circunstancias que derivaron en la pérdida de control de la motocicleta continúan siendo analizadas por los investigadores.

    Tras el impacto, personal policial dispuso el corte parcial del tránsito en una de las manos de la autopista, a la espera del arribo de Policía Científica, que llevó adelante las tareas periciales correspondientes. La causa quedó en manos del Ayudante Fiscal Schapusnik, con intervención del Departamento Judicial Mercedes.

