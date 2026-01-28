miércoles 28 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Murieron una joven madre y su hija tras chocar en moto contra un auto en una curva de la ruta 8 en Colón

    Un trágico siniestro vial ocurrió este martes en la ruta nacional 8, a la altura de Colón, donde una mujer de 31 años y su hija de 9 murieron en un choque.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    28 de enero de 2026 - 07:37
    Las dos ocupantes de la moto murieron por el violento impacto frontal contra el vehículo en la curva de la ruta 8 a la altura del Destacamento Vial de Colón.

    Las dos ocupantes de la moto murieron por el violento impacto frontal contra el vehículo en la curva de la ruta 8 a la altura del Destacamento Vial de Colón.

    LA OPINION

    En la mañana de este martes murieron una joven madre y su pequeña hija al chocar en moto en la ruta 8 cerca del límite jurisdiccional entre las provincias de Santa Fe y Buenos Aires; a la altura del Partido bonaerense de Colón.

    Lee además
    Suicidio. Un cordón sanitario, de patrulleros custodiando a la ambulancia, lo trasladó con vida al Hospital San José donde tuvo pocos minutos de sobrevida.

    Suicidio: murió el sujeto que se disparó en la cabeza tras atrincherarse en la casa
    Falleció en el lugar el conductor del rodado, Juan Miguel Viva, de 23 años, domiciliado en la localidad de Duggan.

    Murió un motociclista y su acompañante quedó muy herido al chocar contra un guardarraíl en la autopista

    Un trágico siniestro vial ocurrido en la mañana de este martes en la ruta nacional 8, a la altura del kilómetro 283, en jurisdicción de Colón, provocó la muerte de una joven madre y su hija, quienes se desplazaban en motocicleta y colisionaron frontalmente contra un automóvil en una curva de la traza nacional.

    Fatal siniestro vial

    murieron una mujer y su hija colon
    Anahí Gisela Chena, de 31 años, con domicilio en Hughes, quien viajaba acompañada por su hija Emilia Jazmín Rodríguez Chena, de 9 años. Ambas ocupantes del rodado menor fallecieron en el acto como consecuencia del violento impacto.

    Anahí Gisela Chena, de 31 años, con domicilio en Hughes, quien viajaba acompañada por su hija Emilia Jazmín Rodríguez Chena, de 9 años. Ambas ocupantes del rodado menor fallecieron en el acto como consecuencia del violento impacto.

    El siniestro se registró alrededor de las 11:00, en la curva donde se emplaza el Destacamento de Policía Vial de Colón, un sector considerado de alto riesgo vial, ubicado cerca del límite interprovincial entre Buenos Aires y Santa Fe. Por causas que aún son materia de investigación, un automóvil Volkswagen Vento blanco, dominio AB155JE, impactó de frente contra una motocicleta Guerrero 150 cc, dominio A019RHK.

    El automóvil era conducido por Fernando José Garay, de 47 años, domiciliado en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, quien sufrió lesiones leves y fue asistido en el lugar. En tanto, la motocicleta era guiada por Anahí Gisela Chena, de 31 años, con domicilio en Hughes, quien viajaba acompañada por su hija Emilia Jazmín Rodríguez Chena, de 9 años. Ambas ocupantes del rodado menor fallecieron en el acto como consecuencia del violento impacto.

    Tras el choque, la Ruta Nacional 8 permaneció totalmente cortada en ambos sentidos, mientras personal policial, bomberos y servicios de emergencia realizaban tareas de asistencia, peritajes y ordenamiento del tránsito, que fue desviado por calles colectoras durante varias horas.

    La causa fue caratulada como “doble homicidio culposo” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Colón, a cargo de la fiscal Magdalena Brandt, mientras que las actuaciones judiciales fueron instruidas por la Comisaría de Colón. Intervino personal de la Zona Operativa Vial VIII Junín, bajo la supervisión del comisario mayor Néstor Hernán Caldiero.

    El trágico episodio vuelve a poner el foco en la peligrosidad de ese tramo de la Ruta 8, donde la combinación de curvas pronunciadas y tránsito intenso ha sido escenario de reiterados accidentes con consecuencias fatales.

    Temas
    Seguí leyendo

    Suicidio: murió el sujeto que se disparó en la cabeza tras atrincherarse en la casa

    Murió un motociclista y su acompañante quedó muy herido al chocar contra un guardarraíl en la autopista

    Trágico vuelco en la ruta 31, en Salto: murió un joven que viajaba con cuatro amigos

    Murió una joven motociclista tras chocar contra un auto en una esquina céntrica de la ciudad de Rojas

    Investigan en San Pedro la muerte de un hombre que se descompensó mientras hacía actividad física

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El secretario municipal de Obras Públicas, Jeremías Gastellu, en los estudios de EL NORTE Stream.

    San Nicolás proyecta nueva avenida costanera para unir Parque San Martín y Parque del Acuerdo
    La rentabilidad en el campo sigue lejos de ser generalizada.

    Rentabilidad dispar en el campo: solo la hacienda le ganó a la inflación

    El 6º Encuentro con la palabra se llevará a cabo nuevamente en el Complejo Sueños, en Arrecifes.
    Cultura

    La ciudad de Arrecifes vuelve a ser sede del Encuentro con la palabra

    La secuencia de la explosión que comenzó con chisporroteos hasta la detonación y el incendio del transformador.

    Se incendió un transformador y parte del barrio Viajantes quedó sin energía eléctrica este martes por la noche

    La Sociedad Rural de San Pedro declinó hoy una invitación para mantener un encuentro con el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, prevista para este miércoles 28 de enero, tras cuestionar la falta de garantías reales de avance en la gestión bonaerense.

    Sociedad Rural de San Pedro rechaza encuentro con Kicillof por falta de garantías de gestión