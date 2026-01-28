Murieron una joven madre y su hija tras chocar en moto contra un auto en una curva de la ruta 8 en Colón

Las dos ocupantes de la moto murieron por el violento impacto frontal contra el vehículo en la curva de la ruta 8 a la altura del Destacamento Vial de Colón.

En la mañana de este martes murieron una joven madre y su pequeña hija al chocar en moto en la ruta 8 cerca del límite jurisdiccional entre las provincias de Santa Fe y Buenos Aires; a la altura del Partido bonaerense de Colón .

Un trágico siniestro vial ocurrido en la mañana de este martes en la ruta nacional 8, a la altura del kilómetro 283, en jurisdicción de Colón, provocó la muerte de una joven madre y su hija, quienes se desplazaban en motocicleta y colisionaron frontalmente contra un automóvil en una curva de la traza nacional.

El siniestro se registró alrededor de las 11:00, en la curva donde se emplaza el Destacamento de Policía Vial de Colón, un sector considerado de alto riesgo vial, ubicado cerca del límite interprovincial entre Buenos Aires y Santa Fe. Por causas que aún son materia de investigación, un automóvil Volkswagen Vento blanco, dominio AB155JE, impactó de frente contra una motocicleta Guerrero 150 cc, dominio A019RHK.

El automóvil era conducido por Fernando José Garay, de 47 años, domiciliado en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, quien sufrió lesiones leves y fue asistido en el lugar. En tanto, la motocicleta era guiada por Anahí Gisela Chena, de 31 años, con domicilio en Hughes, quien viajaba acompañada por su hija Emilia Jazmín Rodríguez Chena, de 9 años. Ambas ocupantes del rodado menor fallecieron en el acto como consecuencia del violento impacto.

Tras el choque, la Ruta Nacional 8 permaneció totalmente cortada en ambos sentidos, mientras personal policial, bomberos y servicios de emergencia realizaban tareas de asistencia, peritajes y ordenamiento del tránsito, que fue desviado por calles colectoras durante varias horas.

La causa fue caratulada como “doble homicidio culposo” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Colón, a cargo de la fiscal Magdalena Brandt, mientras que las actuaciones judiciales fueron instruidas por la Comisaría de Colón. Intervino personal de la Zona Operativa Vial VIII Junín, bajo la supervisión del comisario mayor Néstor Hernán Caldiero.

El trágico episodio vuelve a poner el foco en la peligrosidad de ese tramo de la Ruta 8, donde la combinación de curvas pronunciadas y tránsito intenso ha sido escenario de reiterados accidentes con consecuencias fatales.