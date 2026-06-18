jueves 18 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Julia Riera se despidió en los cuartos de final en Blois

    La pergaminense perdió frente a la turca Ipek Oz por 2-6, 6-1 y 6-1. Ahora se enfocará en la clasificación de Wimbledon, que comenzará el próximo lunes.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    18 de junio de 2026 - 15:04
    Julia Riera mostró un buen nivel en Blois, donde logró dos victorias y llegó hasta los cuartos de final.

    Julia Riera mostró un buen nivel en Blois, donde logró dos victorias y llegó hasta los cuartos de final.

    @TOMISTX

    Julia Riera finalizó este jueves su participación en el torneo ITF W75 de Blois, Francia, al perder en los cuartos de final frente a la turca Ipek Oz (430°) por 2-6, 6-1 y 6-1 en un encuentro que comenzó de manera ideal, pero que terminó inclinándose a favor de su rival tras poco más de dos horas.

    Lee además
    Julia Riera sigue firme en Francia y ahora buscará las semifinales del W75 de Blois.

    Julia Riera ganó con autoridad y alcanzó los cuartos en Blois
    Diego Fernández (4°), Franco DEletto (3°), Pablo Banfi (1°), Maximiliano Santini (2°) y Yamila Ábalo, la mejor dama.

    Pablo Banfi se quedó con el Torneo Pensado de Otoño

    La pergaminense, tercera preclasificada del certamen y actual número 180 del ranking mundial de la WTA, llegaba a esta instancia luego de mostrar un muy buen nivel en sus dos primeros compromisos del torneo. Sin embargo, no pudo sostener el dominio que exhibió en el primer set y terminó cediendo ante una rival que encontró respuestas para revertir la historia.

    Más allá de la derrota, el balance de la semana en suelo francés resulta positivo para Riera, que continúa sumando ritmo de competencia y confianza de cara a uno de los grandes objetivos de la temporada: la clasificación para Wimbledon, que comenzará la próxima semana en Londres.

    Rumbo a la qualy de Wimbledon

    Con la participación en Francia finalizada, la próxima parada en el calendario será Inglaterra. Riera viajará en las próximas horas para preparar su participación en la clasificación de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada y el único que se disputa sobre césped.

    La pergaminense intentará mejorar su actuación de la temporada pasada. En 2025 había logrado superar una ronda de la qualy antes de quedar eliminada en la segunda instancia. En 2024, en tanto, ingresó directamente al cuadro principal gracias a su posición en el ranking y disputó por primera vez el cuadro principal del tradicional torneo londinense. Ahora buscará una positiva actuación en una superficie que históricamente representa un desafío adicional para las jugadoras sudamericanas.

    Aunque la derrota frente a Ipek Oz frenó su avance en Blois, la semana dejó señales alentadoras. Con dos victorias, un lugar entre las ocho mejores del torneo y buenas sensaciones desde el juego, Julia Riera cerró su paso por Francia con motivos para ilusionarse de cara a su objetivo inmediato: volver a competir en Wimbledon.

    Temas
    Seguí leyendo

    Julia Riera ganó con autoridad y alcanzó los cuartos en Blois

    Pablo Banfi se quedó con el Torneo Pensado de Otoño

    Detrás del festejo: por qué Lionel Messi lloró después de marcar el primer gol en el Mundial

    De Pergamino a Kansas: la bandera rojinegra que se coló en la historia de Messi

    Gustavo Bassi revivirá una etapa del Dakar 2015 con la T7 Experience

    Guillermina y Valentina Andreoli al Mundial Universitario de Pádel

    Otro título para Vitto Benvenutto en Chile: será el número 1 de América

    Racing está entre los cuatro mejores del Torneo 6 Ligas

    Douglas perdió en Lincoln y profundizó su sequía goleadora

    A 40 años de una hazaña inolvidable: el primer ascenso que cambió la historia de Douglas Haig

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Incorporan nuevo equipamiento para fortalecer la formación técnica de estudiantes ramallenses.

    La Escuela Técnica N° 3 de Ramallo incorporó equipamiento para fortalecer la formación de sus estudiantes
    En la actualidad, la forma en que nos alimentamos está cobrando cada vez más importancia en términos de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

    18 de Junio: hoy es el Día de la Gastronomía Sostenible

    Esta fecha fue instituida en 2009 por el estadounidense Chris DeMay (fundador de una página de Facebook sobre esta comida) para homenajear a este plato milenario que se ha convertido en un ícono de la gastronomía mundial.

    Por qué se celebra el Día del Sushi cada 18 de junio y cuál es el origen de este plato

    Julia Riera mostró un buen nivel en Blois, donde logró dos victorias y llegó hasta los cuartos de final.

    Julia Riera se despidió en los cuartos de final en Blois

    La participación del nicoleño fue posible gracias al acompañamiento de familiares, amigos, instituciones, empresas y vecinos que colaboraron para reunir los fondos necesarios y concretar el viaje a Europa. 

    San Nicolás: Juampi Castet logró el bronce en el Mundial de Bulgaria y dejó a la ciudad en lo más alto