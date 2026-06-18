Julia Riera se despidió en los cuartos de final en Blois

Julia Riera finalizó este jueves su participación en el torneo ITF W75 de Blois , Francia, al perder en los cuartos de final frente a la turca Ipek Oz (430°) por 2-6, 6-1 y 6-1 en un encuentro que comenzó de manera ideal, pero que terminó inclinándose a favor de su rival tras poco más de dos horas.

La pergaminense, tercera preclasificada del certamen y actual número 180 del ranking mundial de la WTA, llegaba a esta instancia luego de mostrar un muy buen nivel en sus dos primeros compromisos del torneo. Sin embargo, no pudo sostener el dominio que exhibió en el primer set y terminó cediendo ante una rival que encontró respuestas para revertir la historia.

Más allá de la derrota, el balance de la semana en suelo francés resulta positivo para Riera, que continúa sumando ritmo de competencia y confianza de cara a uno de los grandes objetivos de la temporada: la clasificación para Wimbledon, que comenzará la próxima semana en Londres.

Con la participación en Francia finalizada, la próxima parada en el calendario será Inglaterra. Riera viajará en las próximas horas para preparar su participación en la clasificación de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada y el único que se disputa sobre césped.

La pergaminense intentará mejorar su actuación de la temporada pasada. En 2025 había logrado superar una ronda de la qualy antes de quedar eliminada en la segunda instancia. En 2024, en tanto, ingresó directamente al cuadro principal gracias a su posición en el ranking y disputó por primera vez el cuadro principal del tradicional torneo londinense. Ahora buscará una positiva actuación en una superficie que históricamente representa un desafío adicional para las jugadoras sudamericanas.

Aunque la derrota frente a Ipek Oz frenó su avance en Blois, la semana dejó señales alentadoras. Con dos victorias, un lugar entre las ocho mejores del torneo y buenas sensaciones desde el juego, Julia Riera cerró su paso por Francia con motivos para ilusionarse de cara a su objetivo inmediato: volver a competir en Wimbledon.