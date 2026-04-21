Misa por los enfermos y afligidos en Pergamino: una tarde de fe, oración y sanación

El padre Carlos Gastón Kitegroski de la comunidad Mensajeros de la Paz, será quien presida la misa.

Este jueves, la comunidad católica de Pergamino vivirá una jornada especial de recogimiento y esperanza con la celebración de la misa por los enfermos y afligidos, que tendrá lugar a las 19:00 en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en avenida Rocha 1290.

A un año de su partida, Pergamino recordará al Papa Francisco con una misa en su honor

La actividad comenzará previamente a las 18:30 con el rezo del Santo Rosario, preparando espiritualmente a los fieles para una Eucaristía que tendrá un carácter particularmente significativo.

La misa será presidida por el padre Carlos Gastón Kitegroski, y contará con momentos especiales de adoración al Santísimo Sacramento y oración de sanación, en un clima de profunda espiritualidad.

Desde la comunidad parroquial invitaron a todos los fieles a sumarse a esta celebración, pensada especialmente para quienes atraviesan situaciones de enfermedad, dolor o aflicción, así como también para quienes deseen acompañar con su oración.

Un sacerdote con vocación misionera

El padre Carlos Gastón Kitegroski nació en Posadas, provincia de Misiones, el 5 de marzo de 1988. Tras completar su formación académica, que incluyó estudios musicales y una licenciatura en Teología Sistemática en la Universidad Católica Argentina, fue ordenado sacerdote el 19 de septiembre de 2021 en la Arquidiócesis de Buenos Aires.

Desde entonces, desarrolla una intensa labor pastoral a través de la celebración de sacramentos, así como también mediante retiros, jornadas y misiones, acompañando a distintos grupos dentro de la Iglesia.

Mensajeros de la Paz: espiritualidad y encuentro

El sacerdote forma parte de la Comunidad Carisma Mensajero de la Paz, una asociación dedicada a la evangelización y a la formación espiritual.

Este espacio propone un camino de encuentro con Dios a través de la oración, la renovación interior y la sanación espiritual y emocional. Sus actividades incluyen retiros, jornadas de formación, misiones, peregrinaciones y grupos de oración, con el objetivo de fortalecer la fe y promover una vivencia más profunda del mensaje cristiano.

Una invitación abierta a la comunidad

La misa de este jueves se presenta como una oportunidad para acercarse a la fe desde un lugar de consuelo y esperanza. En un contexto donde muchas personas atraviesan dificultades personales, la Iglesia propone este tipo de encuentros como espacios de contención espiritual.

La invitación está abierta a toda la comunidad, en una jornada que busca reunir a los fieles en torno a la oración, la fe y la búsqueda de sanación.