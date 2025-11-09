domingo 09 de noviembre de 2025
    • Cultura y espectáculos

    Milena Salamanca llega por primera vez a Pergamino con todo el poder del nuevo folklore

    La joven intérprete platense se presenta este domingo en El Yerta Club Cultural, con un espectáculo que fusiona raíces norteñas, danza y nuevas sonoridades.

    9 de noviembre de 2025 - 12:00
    Milena Salamanca fue una las artistas que destacó en la última temporada de La Voz, como parte del equipo de La Sole.&nbsp;

    Milena Salamanca fue una las artistas que destacó en la última temporada de "La Voz", como parte del equipo de La Sole. 

    MILE.SALAMANCA

    Este domingo, Pergamino recibirá por primera vez a una de las voces más destacadas del nuevo folklore argentino: Milena Salamanca, cantante, bailarina y creadora que ha sabido conquistar escenarios de todo el país con su estilo sensible y profundamente arraigado a las raíces del norte.

    El recital será en El Yerta Club Cultural (Estrada 1953), a partir de las 20:00, con entradas a $15.000. El espacio contará con barra y servicio de bufet autogestionado, y las reservas pueden realizarse al 2477 550011 o mediante mensaje directo a @elyertacc.

    Sobre Milena Salamanca

    De origen jujeño y bonaerense, Milena creció en un entorno donde la música era parte de la vida cotidiana. Su familia lleva adelante el proyecto cultural La Salamanca, un espacio de encuentro y difusión del arte popular. Nacida en La Plata en 1994, es hija del músico Luis Salamanca, referente de la música andina y anfitrión de una tradicional peña que marcó el pulso del folklore platense.

    Desde pequeña, Milena estuvo rodeada de músicos, bailarines, cantores y poetas, lo que la llevó naturalmente a formarse en danza y técnica vocal durante su adolescencia. Su talento fue reconocido muy temprano: en 2012, con apenas 18 años, fue consagrada Revelación del Festival Mayor de Folklore de Cosquín, tras ganar el certamen Pre-Cosquín en el rubro Solista Vocal Femenino de Folklore.

    Años más tarde, en 2017, volvió a brillar en el mismo escenario, esta vez como bailarina, obteniendo una segunda consagración como Revelación de Cosquín junto a la Compañía de Danzas Pucará, en el rubro Conjunto de Baile.

    Dueña de una presencia escénica magnética y una propuesta que combina tradición y contemporaneidad, Milena Salamanca se ha consolidado como una artista integral, capaz de emocionar tanto desde la voz como desde el movimiento.

    Fue una las artistas que destacó en la última temporada de "La Voz", como parte del equipo de La Sole.

    Con más de 52 mil seguidores en Instagram (@mile.salamanca), continúa expandiendo su universo artístico y acercando el folklore a nuevas generaciones. Este domingo, su presentación en Pergamino será una noche de canto, danza y conexión con las raíces.

