Dua Lipa sorprendió en River: cantó un tema de Miranda! ante más de 50 mil personas

La cantante británica Dua Lipa ofreció el sábado su segundo y último show en el estadio Más Monumental ante más de 50.000 personas , coronando un paso arrollador por la Argentina . En una noche cargada de energía, la artista sorprendió al interpretar un clásico de Miranda! , cumpliendo así con su ya tradicional homenaje a los músicos locales en cada país que visita. Casualmente Miranda! estuvo hace pocos días en la ciudad de Pergamino .

Desde la tarde, las redes sociales ardieron de especulaciones sobre cuál sería el tema elegido. Algunos fanáticos incluso aseguraron haber escuchado la prueba de sonido desde las inmediaciones del estadio y soñaban con una aparición de Ale Sergi y Juliana Gattas sobre el escenario.

Finalmente, Dua cantó en solitario, pero el gesto no pasó inadvertido: Miranda! respondió con entusiasmo desde su cuenta oficial de X, escribiendo un breve y elocuente mensaje — “En shock total” — junto a un video del momento.

El paso de Dua Lipa por Buenos Aires marcó la tercera visita de la artista al país, tras haber sido telonera de Coldplay en 2017 y protagonizar dos multitudinarios shows en el Campo Argentino de Polo en 2022 con su Future Nostalgia Tour.

Esta vez, la cantante se mostró más cercana que nunca al público local: habló en español, agradeció repetidas veces el cariño de los fans y prometió regresar pronto.

“Muchas gracias, Buenos Aires. Me encanta estar aquí; no podía esperar a estar aquí”, dijo emocionada sobre el escenario.

Tango, asado y paseo porteño

Fiel a su estilo, Dua Lipa aprovechó su estadía para recorrer la ciudad y disfrutar de la gastronomía argentina. Apenas llegada, visitó la parrilla Madre Rojas, en Villa Crespo, donde degustó distintos cortes de carne Wagyu junto a su familia.

Al día siguiente, almorzó en Las Flores, un restaurante libre de gluten en Palermo, donde —según testigos— pidió ser atendida en español, conversó con el personal y saludó con amabilidad a los fanáticos que la esperaban en la puerta.

Tras el primer show, compartió en Instagram una serie de fotos bajo el mensaje: “Buenos Aires, los quiero muchísimo”. El carrete incluyó imágenes del público, el backstage y los preparativos de una gira que sigue afianzando su vínculo con la región.