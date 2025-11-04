Tres únicas funciones de los Talleres de Teatro coordinados por José Neme Carenzo

Desde este jueves. El elenco coordinado por José Neme Carenzo que protagoniza El paraíso es un pudridero. TALLERES DE JOSE NEME CARENZO

Los Talleres de Teatro coordinados por José Neme Carenzo presentarán tres únicas funciones de El paraíso es un pudridero, una creación colectiva, fruto del trabajo anual del grupo, en la sala Habemus Theatrum, ubicada en Jujuy 227. Las funciones se realizarán los jueves 6, 13 y 20 de noviembre, siempre a las 21:30.

La propuesta reúne a un elenco conformado por Fernanda Skako, Joaquín Fontana, Yésica Lucero, Silvia Safar, Sabrina Boldrini, Cesia Valverde y Pablo Abrego, quienes dan vida a una historia tan singular como intensa, ambientada en uno de los momentos más dramáticos de la historia contemporánea.

El argumento de la obra señala que mientras el centro financiero de Nueva York se cae a pedazos en medio de lo que se conoció como el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, a pocas cuadras de allí, unos artistas que trabajan en un cabaret conocido como "El edén", intentan hacer su espectáculo basado en relatos bíblicos. Pero el caos y la confusión que se vive en el afuera inundan el espectáculo mismo y ellos terminan sin saber quién es quién ahí adentro.

Con vestuario a cargo de Bernarda Funes y dirección compartida entre Gustavo Bevacqua y Luis Furlano, la obra propone una mirada poética y crítica sobre la fragilidad humana frente al desastre, el rol del arte en tiempos de crisis y la búsqueda de sentido en medio del desconcierto.

