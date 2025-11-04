martes 04 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    Tres únicas funciones de los Talleres de Teatro coordinados por José Neme Carenzo

    El paraíso en un pudridero: una historia ambientada en el 11 de septiembre de 2001 invita a reflexionar sobre el rol del arte en tiempos de crisis.

    4 de noviembre de 2025 - 12:36
    Desde este jueves. El elenco coordinado por José Neme Carenzo que protagoniza El paraíso es un pudridero.

    Desde este jueves. El elenco coordinado por José Neme Carenzo que protagoniza El paraíso es un pudridero.

    TALLERES DE JOSE NEME CARENZO

    Los Talleres de Teatro coordinados por José Neme Carenzo presentarán tres únicas funciones de El paraíso es un pudridero, una creación colectiva, fruto del trabajo anual del grupo, en la sala Habemus Theatrum, ubicada en Jujuy 227. Las funciones se realizarán los jueves 6, 13 y 20 de noviembre, siempre a las 21:30.

    Lee además
    Exposición de Fotolibros. La recepción es hasta el 11 de noviembre y la participación no tiene costo.
    Cultura

    Convocatoria abierta a participar de una muestra colectiva de Fotolibros
    La convocatoria fotográfica del Colegio de Arquitectos es gratuita y abierta a la comunidad, y está dirigida a niños, jóvenes y adultos. 
    Cultura

    Convocatoria fotográfica abierta a la comunidad del Colegio de Arquitectos

    La propuesta reúne a un elenco conformado por Fernanda Skako, Joaquín Fontana, Yésica Lucero, Silvia Safar, Sabrina Boldrini, Cesia Valverde y Pablo Abrego, quienes dan vida a una historia tan singular como intensa, ambientada en uno de los momentos más dramáticos de la historia contemporánea.

    El argumento de la obra señala que mientras el centro financiero de Nueva York se cae a pedazos en medio de lo que se conoció como el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, a pocas cuadras de allí, unos artistas que trabajan en un cabaret conocido como "El edén", intentan hacer su espectáculo basado en relatos bíblicos. Pero el caos y la confusión que se vive en el afuera inundan el espectáculo mismo y ellos terminan sin saber quién es quién ahí adentro.

    Con vestuario a cargo de Bernarda Funes y dirección compartida entre Gustavo Bevacqua y Luis Furlano, la obra propone una mirada poética y crítica sobre la fragilidad humana frente al desastre, el rol del arte en tiempos de crisis y la búsqueda de sentido en medio del desconcierto.

    Temas
    Seguí leyendo

    Convocatoria abierta a participar de una muestra colectiva de Fotolibros

    Convocatoria fotográfica abierta a la comunidad del Colegio de Arquitectos

    Aldana López busca su lugar en Cosquín: participará en el Pre Cosquín sede Pergamino

    Cristian Capurelli tendrá su noche en la 66ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín

    El Municipio invita a la comunidad a disfrutar del festejo Feliz cumple, Pergamino

    Animación, romance y acción se dan cita en las salas de Cinema Pergamino

    Fin de semana de arte, teatro y música: Pergamino celebra con una agenda llena de cultura

    Clausura del ciclo de Cine italiano con la película Cinema Paradiso, este viernes

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes viaja a Córdoba y organiza una peña a beneficio

    Pergamino celebró sus 130 años con un concierto colmado de arte y emoción

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Exposición de Fotolibros. La recepción es hasta el 11 de noviembre y la participación no tiene costo.
    Cultura

    Convocatoria abierta a participar de una muestra colectiva de Fotolibros

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Desde este jueves. El elenco coordinado por José Neme Carenzo que protagoniza El paraíso es un pudridero.
    Cultura y espectáculos

    Tres únicas funciones de los Talleres de Teatro coordinados por José Neme Carenzo
    Exposición de Fotolibros. La recepción es hasta el 11 de noviembre y la participación no tiene costo.
    Cultura

    Convocatoria abierta a participar de una muestra colectiva de Fotolibros

    Pergamino Básquet comienza a escribir su quinta participación en la Liga Argentina.

    Pergamino Básquet inicia su quinta temporada en la Liga Argentina

    Control en 69 embarcaciones, identificación a 150 personas y secuestro de armas de fuego

    San Nicolás: Operativo náutico en islas: secuestran nueve armas y controlan 69 embarcaciones

    Cámara de Diputados de la Nación

    Diputados: la oposición busca apurar el dictamen del presupuesto, pero el oficialismo intentará postergarlo hasta diciembre