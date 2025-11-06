Cinema Pergamino celebra su 25º aniversario con el Festival de Cine

En las salas Roja y Amarilla de Cinema Pergamino se exhibirán los mejores títulos del año a solo $5000 la entrada general.

Desde este viernes y hasta el miércoles 12 de noviembre inclusive, se desarrollará el Festival de Cine 2025 en Cinema Pergamino , en el mes de su 25º aniversario del Complejo LA OPINION Plaza .

Inauguradas el 14 de septiembre de 2000, como parte del moderno Complejo LA OPINION Plaza, las salas cuentan con equipamiento de última generación, 2D y 3D, y sonido Dolby Digital, al nivel de las mejores salas del país.

Los cinéfilos podrán, además, degustar de los locales gastronómicos Buona Pizza y Barbacoa, ubicados en el Patio de Comidas.

La programación del Festival de Cine en Cinema Pergamino

Las películas que se proyectarán en esta nueva edición del Festival de Cine en la siguiente: Homo Argentum, Otro viernes de locos, Demon Slayer, Zoopocalipsis, Minecraft, F1, El Conjuro 4, Lilo & Stich, Cómo entrenar a tu dragón y Jurassic World.

Las sinopsis de las películas que se podrán disfrutar este viernes son:

Lilo & Stich

Nueva versión de acción real del clásico animado de Disney de 2002, en donde una niña hawaiana comienza una increíble amistad con un alienígena fugitivo, que la ayudará a reconstruir su familia.

La dirección es de Dean Fleischer Camp. Su duración es de 108 minutos y su calificación es apta todo público.

Cómo entrenar a tu dragón

En la isla de Berk, donde los vikingos y los dragones han sido enemigos por generaciones, Hipo se distingue. El ingenioso, pero olvidado, hijo del Jefe Estoico el Vasto, Hipo desafía siglos de tradición cuando hace amistad con Chimuelo, el temido dragón Furia Nocturna. Su vínculo inusual revela la verdadera naturaleza de los dragones, retando las fundaciones de la sociedad vikinga.

Con la feroz y ambiciosa Astrid y el peculiar herrero Bocón de su lado, Hipo se enfrenta a un mundo dividido por el miedo e ignorancia.

Mientras una antigua amenaza emerge, poniendo en peligro tanto a vikingos como a dragones, la amistad de Hipo y Chimuelo se convierte en la clave para forjar un nuevo futuro. Juntos, deberán recorrer el delicado camino rumbo a la paz, más allá de las fronteras de sus mundos y redefinir lo que significa ser un héroe y un líder.

La dirección es de Dean Deblois. Su duración es de 116 minutos y su calificación es apta para todo público con leyenda.

El conjuro 4

Nuevo y último caso con los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren.

La dirección es de Michael Chaves. El elenco está encabezado por Steve Coulter, Ben Hardy, Mia Tomlinson, Patrick Wilson , Vera Farmiga. Su duración es de 135 minutos. Su calificación es apta mayores de 13 años.

Otro viernes de locos

La historia continúa años después de que Tess y Anna sufrieran una crisis de identidad. Anna tiene ahora su propia hija y pronto tendrá una hijastra. Mientras afrontan los innumerables retos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que el rayo podría, de hecho, caer dos veces en el mismo lugar.

La dirección es de Nisha Ganatra. El elenco está encabezado por Lindsay Lohan, Jamie Lee Curtis. Su duración es de 111 minutos y su calificación es apta todo público.

Demon Slayer

Tanjiro Kamado se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios tras la transformación de su hermana Nezuko en demonio. Junto a sus compañeros y los poderosos Pilares, enfrenta múltiples batallas para erradicar a los demonios. Mientras se preparan para el combate final, el líder demoníaco Muzan aparece, arrastrando a Tanjiro y los suyos al Castillo Infinito, donde se librará la batalla decisiva entre ambos bandos.

La dirección es de Hikaru Kondô y Haruo Sotozaki. Su duraciónn es de 150 minutos y su calificación es apta mayores de 13 años.