viernes 07 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    Todo lo que pasa este fin de semana en la escena cultural de Pergamino

    Pergamino se llena de vida este fin de semana con una variada agenda cultural que abarca música, teatro, cine, arte y visitas guiadas por espacios históricos.

    Por Néstor Suárez
    7 de noviembre de 2025 - 06:00
    El domingo se presenta por primera vez en El Yerta Club Cultural la folklorista y bailarina Milena Salamanca.

    El domingo se presenta por primera vez en El Yerta Club Cultural la folklorista y bailarina Milena Salamanca.

    PRENSA

    Florentino Teatro Bar

    Nada concreto

    Este viernes en Florentino Teatro Bar se presenta la propuesta musical de rock nacional Nada concreto, integrada por Cristian Casas, Martín Gonzalo, Jero Rodríguez, Ema Palmaz y Alfonso Doyen. Instagram: nada_concreto

    Lee además
    feriados 2026: cuantos fines de semana largos habra el ano que viene

    Feriados 2026: cuántos fines de semana largos habrá el año que viene
    En el Museo Municipal de Bellas Artes se habilitó la muestra colectiva Alborada, con la participación de 44 artistas.
    Cultura y espectáculos

    Fin de semana de arte, teatro y música: Pergamino celebra con una agenda llena de cultura

    Lorenzo Moreno 982, a las 21:00. Reservas al 2477554459 (solo por WhatsApp).

    ArteMás

    Moda que rompe el molde

    Este viernes, en ArteMás se habilita la muestra titulada Moda que rompe el molde, a cargo de Nadia Olivieri y Natalia Pouchou, con curaduría de Marcela Cenacchi.

    Echevarría 555, a las 20:00. Entrada libre y gratuita.

    El Yerta Club Cultural

    Varieté y música

    El Yerta Club Cultural anuncia su programación del fin de semana: este viernes el programa Ahí Vamos de Nuevo vuelve a presentar su show: Manu Morán, Impro, juegos, amor, diversión y ternura ($10000). El sábado continúa el ciclo latinoamericano Una por estación con Primavera peruana ($8000). El domingo se presenta por primera vez la folklorista y bailarina Milena Salamanca ($15000).

    Estrada 1953, viernes y sábado a las 21:00; domingo a las 20:00. Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Info al 2477 550011 o MD a @elyertacc

    Cinema Pergamino

    Festival de cine

    Este viernes comienza el Festival de Cine en Cinema Pergamino: se proyectarán del 7 al 12 de noviembre 20 películas a $5000 con una promoción de tres entradas por $10000.

    Complejo LA OPINION Plaza. Teléfono fijo: 2477 414211 (por la tarde). Instagram: @cinemaperga

    Museo Municipal de Bellas Artes

    Alborada

    En el Museo Municipal de Bellas Artes se habilitó la muestra colectiva Alborada, con la participación de 44 artistas e impulsada por los artistas locales Graciela Ambrosini, Gabriela Espósito y Matías Pirchi.

    Avenida Alsina y Moreno. Entrada libre y gratuita.

    Espacio GAE

    Eva

    Este sábado llega a Espacio GAE la obra Eva. Un ansia fiera en la manera de querer, unipersonal a cargo de la cantante y actriz Ana Clara Ambatese.

    Guido 722, a las 21:00. . Las anticipadas en el teatro o en Passline.

    Habemus Theatrum

    Hotel Chalata y Guayaquil, el encuentro

    Este sábado la productora Luciérnagas Doradas brindará una función de la obra Hotel Chalata, protagonizada por Javier Ferretti y Lorena Capriotti, con dirección de Luciana Cruz. El domingo vuelve a escena Guayaquil, el encuentro, obra de Mario “Pacho” O’Donnell, protagonizada por José Neme Carenzo y Gustavo Bevacqua.

    Jujuy 227, sábado a las 21:00; el domingo a las 20:00. Reservas en la sala o al 2477 451467. Instagram: habemusthaeatrum

    Teatro Unión Ferroviaria

    El viaje de la Kondalini

    Este domingo en el Teatro Unión Ferroviaria vuelve a Pergamino, a pedido del público, la obra de vanguardia única en el mundo “El viaje de la Kondalini. Más allá del entretenimiento, una experiencia inmersiva, sensorial y transformadora a través de los siete chacras.

    Avenida Alsina 530, a las 19:00. Entradas: passline.com. Recomiendan vestir ropa blanca por el uso de cromoterapia.

    Douglas Haig

    Música y baile

    Este viernes y sábado habrá música y baile en el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta la agrupación Magua Tropical; el sábado animarán la noche Los Soles Negros.

    San Nicolás 44. A las 21:30. Anticipadas a $ 4000. Más datos y reservas al 2477 454321.

    Casa Natal Illia

    Visita al Museo

    El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene nuevos horarios de apertura y visitas guiadas, los mismos son: sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Acompañados por un guía, los visitantes podrán conocer por medio de muebles, libros, utensilios domésticos, documentación, fotografías y demás objetos que atesoran parte de la historia local y nacional, la vida y el legado de Don Arturo Illia.

    Av. Jáuregui y Becerra. Entrada libre y gratuita.

    Mariano Benítez

    Museo Batallas de Cepeda

    El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, en su recorrido pueden observarse tres unidades temáticas: las batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. El horario es de 16:00 a 19:00, para los días feriados, sábados y domingos. Además, se puede visitar la sala de exposiciones temporarias “Roberto A. Magnasco” donde se exhibe la colección donada por la familia Magnasco y que fuera parte del Museo “Los Carozos”, que funcionaba en su estancia, en la localidad de Canals. La entrada es libre y gratuita.

    Museo Municipal

    Historia de Pergamino

    En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

    Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]

    Temas
    Seguí leyendo

    Feriados 2026: cuántos fines de semana largos habrá el año que viene

    Fin de semana de arte, teatro y música: Pergamino celebra con una agenda llena de cultura

    Cinema Pergamino celebra su 25º aniversario con el Festival de Cine

    Moda que rompe el molde: arte, cerámica y diseño se fusionan en una muestra innovadora

    Premios Hugo: lo mejor del teatro musical argentino tuvo su gran noche

    Tres únicas funciones de los Talleres de Teatro coordinados por José Neme Carenzo

    Convocatoria abierta a participar de una muestra colectiva de Fotolibros

    Convocatoria fotográfica abierta a la comunidad del Colegio de Arquitectos

    Aldana López busca su lugar en Cosquín: participará en el Pre Cosquín sede Pergamino

    Cristian Capurelli tendrá su noche en la 66ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Soja de primera: solo una cuarta parte sembrada y los indicios de una campaña diferente

    Soja de primera: solo una cuarta parte sembrada y los indicios de una campaña diferente

    Por Guillermo Baduy
    El domingo se presenta por primera vez en El Yerta Club Cultural la folklorista y bailarina Milena Salamanca.
    Cultura y espectáculos

    Todo lo que pasa este fin de semana en la escena cultural de Pergamino

    Catalina Maglio es alumna de la Escuela Primaria 59 de Fontezuela.

    Catalina Maglio será recibida por sus compañeros de la Escuela Primaria 59 y toda la comunidad en Fontezuela

    Flores comestibles: cuáles se incorporan al Código Alimentario y por qué crece su uso

    Flores comestibles: cuáles se incorporan al Código Alimentario y por qué crece su uso

    La concejal Silvana Sosa expresó su desacuerdo con el proyecto de ordenanza impositiva presentado por el Ejecutivo municipal

    Baradero: Sosa rechazó el aumento bimestral del 6% en tasas municipales y pidió alternativas