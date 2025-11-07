Todo lo que pasa este fin de semana en la escena cultural de Pergamino

Florentino Teatro Bar
Nada concreto
Este viernes en Florentino Teatro Bar se presenta la propuesta musical de rock nacional Nada concreto, integrada por Cristian Casas, Martín Gonzalo, Jero Rodríguez, Ema Palmaz y Alfonso Doyen. Instagram: nada_concreto
Lorenzo Moreno 982, a las 21:00. Reservas al 2477554459 (solo por WhatsApp).
Moda que rompe el molde
Este viernes, en ArteMás se habilita la muestra titulada Moda que rompe el molde, a cargo de Nadia Olivieri y Natalia Pouchou, con curaduría de Marcela Cenacchi.
Echevarría 555, a las 20:00. Entrada libre y gratuita.
El Yerta Club Cultural anuncia su programación del fin de semana: este viernes el programa Ahí Vamos de Nuevo vuelve a presentar su show: Manu Morán, Impro, juegos, amor, diversión y ternura ($10000). El sábado continúa el ciclo latinoamericano Una por estación con Primavera peruana ($8000). El domingo se presenta por primera vez la folklorista y bailarina Milena Salamanca ($15000).
Estrada 1953, viernes y sábado a las 21:00; domingo a las 20:00. Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Info al 2477 550011 o MD a @elyertacc
Festival de cine
Este viernes comienza el Festival de Cine en Cinema Pergamino: se proyectarán del 7 al 12 de noviembre 20 películas a $5000 con una promoción de tres entradas por $10000.
Complejo LA OPINION Plaza. Teléfono fijo: 2477 414211 (por la tarde). Instagram: @cinemaperga
Alborada
En el Museo Municipal de Bellas Artes se habilitó la muestra colectiva Alborada, con la participación de 44 artistas e impulsada por los artistas locales Graciela Ambrosini, Gabriela Espósito y Matías Pirchi.
Avenida Alsina y Moreno. Entrada libre y gratuita.
Eva
Este sábado llega a Espacio GAE la obra Eva. Un ansia fiera en la manera de querer, unipersonal a cargo de la cantante y actriz Ana Clara Ambatese.
Guido 722, a las 21:00. . Las anticipadas en el teatro o en Passline.
Hotel Chalata y Guayaquil, el encuentro
Este sábado la productora Luciérnagas Doradas brindará una función de la obra Hotel Chalata, protagonizada por Javier Ferretti y Lorena Capriotti, con dirección de Luciana Cruz. El domingo vuelve a escena Guayaquil, el encuentro, obra de Mario “Pacho” O’Donnell, protagonizada por José Neme Carenzo y Gustavo Bevacqua.
Jujuy 227, sábado a las 21:00; el domingo a las 20:00. Reservas en la sala o al 2477 451467. Instagram: habemusthaeatrum
El viaje de la Kondalini
Este domingo en el Teatro Unión Ferroviaria vuelve a Pergamino, a pedido del público, la obra de vanguardia única en el mundo “El viaje de la Kondalini. Más allá del entretenimiento, una experiencia inmersiva, sensorial y transformadora a través de los siete chacras.
Avenida Alsina 530, a las 19:00. Entradas: passline.com. Recomiendan vestir ropa blanca por el uso de cromoterapia.
Douglas Haig
Música y baile
Este viernes y sábado habrá música y baile en el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta la agrupación Magua Tropical; el sábado animarán la noche Los Soles Negros.
San Nicolás 44. A las 21:30. Anticipadas a $ 4000. Más datos y reservas al 2477 454321.
Casa Natal Illia
Visita al Museo
El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene nuevos horarios de apertura y visitas guiadas, los mismos son: sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Acompañados por un guía, los visitantes podrán conocer por medio de muebles, libros, utensilios domésticos, documentación, fotografías y demás objetos que atesoran parte de la historia local y nacional, la vida y el legado de Don Arturo Illia.
Av. Jáuregui y Becerra. Entrada libre y gratuita.
Mariano Benítez
Museo Batallas de Cepeda
El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, en su recorrido pueden observarse tres unidades temáticas: las batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. El horario es de 16:00 a 19:00, para los días feriados, sábados y domingos. Además, se puede visitar la sala de exposiciones temporarias “Roberto A. Magnasco” donde se exhibe la colección donada por la familia Magnasco y que fuera parte del Museo “Los Carozos”, que funcionaba en su estancia, en la localidad de Canals. La entrada es libre y gratuita.
Museo Municipal
Historia de Pergamino
En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.
Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]