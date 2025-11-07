Todo lo que pasa este fin de semana en la escena cultural de Pergamino

El domingo se presenta por primera vez en El Yerta Club Cultural la folklorista y bailarina Milena Salamanca.

Este viernes en Florentino Teatro Bar se presenta la propuesta musical de rock nacional Nada concreto, integrada por Cristian Casas, Martín Gonzalo, Jero Rodríguez, Ema Palmaz y Alfonso Doyen. Instagram: nada_concreto

Cultura y espectáculos Fin de semana de arte, teatro y música: Pergamino celebra con una agenda llena de cultura

Este viernes, en ArteMás se habilita la muestra titulada Moda que rompe el molde, a cargo de Nadia Olivieri y Natalia Pouchou, con curaduría de Marcela Cenacchi.

Varieté y música

El Yerta Club Cultural anuncia su programación del fin de semana: este viernes el programa Ahí Vamos de Nuevo vuelve a presentar su show: Manu Morán, Impro, juegos, amor, diversión y ternura ($10000). El sábado continúa el ciclo latinoamericano Una por estación con Primavera peruana ($8000). El domingo se presenta por primera vez la folklorista y bailarina Milena Salamanca ($15000).

Estrada 1953, viernes y sábado a las 21:00; domingo a las 20:00. Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Info al 2477 550011 o MD a @elyertacc

Cinema Pergamino

Festival de cine

Este viernes comienza el Festival de Cine en Cinema Pergamino: se proyectarán del 7 al 12 de noviembre 20 películas a $5000 con una promoción de tres entradas por $10000.

Complejo LA OPINION Plaza. Teléfono fijo: 2477 414211 (por la tarde). Instagram: @cinemaperga

Alborada

En el Museo Municipal de Bellas Artes se habilitó la muestra colectiva Alborada, con la participación de 44 artistas e impulsada por los artistas locales Graciela Ambrosini, Gabriela Espósito y Matías Pirchi.

Avenida Alsina y Moreno. Entrada libre y gratuita.

Eva

Este sábado llega a Espacio GAE la obra Eva. Un ansia fiera en la manera de querer, unipersonal a cargo de la cantante y actriz Ana Clara Ambatese.

Guido 722, a las 21:00. . Las anticipadas en el teatro o en Passline.

Hotel Chalata y Guayaquil, el encuentro

Este sábado la productora Luciérnagas Doradas brindará una función de la obra Hotel Chalata, protagonizada por Javier Ferretti y Lorena Capriotti, con dirección de Luciana Cruz. El domingo vuelve a escena Guayaquil, el encuentro, obra de Mario “Pacho” O’Donnell, protagonizada por José Neme Carenzo y Gustavo Bevacqua.

Jujuy 227, sábado a las 21:00; el domingo a las 20:00. Reservas en la sala o al 2477 451467. Instagram: habemusthaeatrum

El viaje de la Kondalini

Este domingo en el Teatro Unión Ferroviaria vuelve a Pergamino, a pedido del público, la obra de vanguardia única en el mundo “El viaje de la Kondalini. Más allá del entretenimiento, una experiencia inmersiva, sensorial y transformadora a través de los siete chacras.

Avenida Alsina 530, a las 19:00. Entradas: passline.com. Recomiendan vestir ropa blanca por el uso de cromoterapia.

Douglas Haig

Música y baile

Este viernes y sábado habrá música y baile en el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta la agrupación Magua Tropical; el sábado animarán la noche Los Soles Negros.

San Nicolás 44. A las 21:30. Anticipadas a $ 4000. Más datos y reservas al 2477 454321.

Casa Natal Illia

Visita al Museo

El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene nuevos horarios de apertura y visitas guiadas, los mismos son: sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Acompañados por un guía, los visitantes podrán conocer por medio de muebles, libros, utensilios domésticos, documentación, fotografías y demás objetos que atesoran parte de la historia local y nacional, la vida y el legado de Don Arturo Illia.

Av. Jáuregui y Becerra. Entrada libre y gratuita.

Mariano Benítez

Museo Batallas de Cepeda

El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, en su recorrido pueden observarse tres unidades temáticas: las batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. El horario es de 16:00 a 19:00, para los días feriados, sábados y domingos. Además, se puede visitar la sala de exposiciones temporarias “Roberto A. Magnasco” donde se exhibe la colección donada por la familia Magnasco y que fuera parte del Museo “Los Carozos”, que funcionaba en su estancia, en la localidad de Canals. La entrada es libre y gratuita.

Museo Municipal

Historia de Pergamino

En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]