domingo 09 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    Pergamino será sede del Certamen Internacional de Danzas EM 2025

    El evento reunirá a academias, coreógrafos y bailarines de distintas localidades y países, en una jornada que promete talento, intercambio y emoción.

    9 de noviembre de 2025 - 10:00
    El próximo 15 llega a Pergamino el Certamen Internacional de Danzas EM 2025.

    El próximo 15 llega a Pergamino el Certamen Internacional de Danzas EM 2025.

    CERTAMEN DE DANZAS EM 2025
    Lee además
    Dua Lipa deslumbró en su presentación en Buenos Aires

    Dua Lipa sorprendió en River: cantó un tema de Miranda! ante más de 50 mil personas
    Aldana López, Walter Juárez y Pablo Ivalo, los ganadores de Pergamino en la primera jornada del Certamen Para Nuevos Valores Pre Cosquín.
    Cultura y espectáculos

    Pablo Ivalo, Walter Juárez y Aldana López brillaron en la sede Pergamino del Certamen Pre Cosquín

    Organizado por Evangelina Mecca, referente del mundo de la danza en Concordia, Entre Ríos, el certamen brindará un espacio de encuentro y crecimiento para artistas de todas las edades y estilos. “El objetivo es brindar la posibilidad de presentarse ante un jurado de excelencia, recibir devoluciones profesionales y seguir impulsando el desarrollo técnico y expresivo de cada bailarín”, destacan desde la organización.

    En Pergamino, el evento cuenta con el acompañamiento de la escuela Odille Cuerpo en Movimiento, sede local del certamen, que trabaja para promover el intercambio artístico, la expresión corporal y el fortalecimiento de la danza como lenguaje universal.

    El encuentro se desarrollará desde las 9:00 en la Casa de la Cultura (General Paz 600) y reunirá a grupos y solistas en una jornada íntegramente dedicada al arte, la creatividad y la pasión por la danza. Además de las presentaciones, el público podrá disfrutar de talleres, capacitaciones y devoluciones en vivo a cargo de jurados de reconocida trayectoria nacional e internacional.

    Desde la organización destacaron que este certamen “busca valorar el esfuerzo, la disciplina y la sensibilidad de cada artista, generando un espacio donde compartir, aprender y crecer juntos”.

    “Para nosotros es un orgullo poder recibir y compartir en Pergamino tanto talento, y mostrar la fuerza de la danza como un lenguaje que trasciende fronteras”, expresaron desde la dirección de Odille Cuerpo en Movimiento.

    La comunidad está invitada a participar de una jornada de arte, emoción y excelencia técnica, que promete consolidarse como una cita destacada dentro del calendario cultural regional.

    Odille Cuerpo en Movimiento: la danza como identidad de Pergamino

    Con 21 años de trayectoria, Odille Cuerpo en Movimiento se ha consolidado como un referente en formación, creación y difusión de la danza en Pergamino.

    Bajo la dirección de Yamila Giustozzi, la escuela fomenta día a día el amor por la danza como forma de expresión, disciplina y crecimiento personal. En Odille, cada clase es un encuentro entre el cuerpo, la técnica y el arte.

    A través de una amplia propuesta que incluye danza clásica, contemporánea, jazz, iniciación, expresión corporal y danza integradora, el espacio impulsa una enseñanza integral donde se combinan precisión técnica, creatividad y sensibilidad.

    Odille no solo forma bailarines: también promueve la participación en certámenes, muestras, talleres y producciones escénicas, fortaleciendo el desarrollo cultural de Pergamino y su región.

    Eventos como el Certamen Internacional de Danzas EM 2025 reflejan ese compromiso con la comunidad artística y con la posibilidad de generar encuentros que inspiran, transforman y celebran el arte en movimiento.

    “Creemos que la danza es un lenguaje universal capaz de unir a las personas, contar historias y reflejar lo más profundo del ser humano. En Pergamino, la danza vive y crece con cada movimiento”, sostienen desde Odille.

    Temas
    Seguí leyendo

    Dua Lipa sorprendió en River: cantó un tema de Miranda! ante más de 50 mil personas

    Pablo Ivalo, Walter Juárez y Aldana López brillaron en la sede Pergamino del Certamen Pre Cosquín

    Milena Salamanca llega por primera vez a Pergamino con todo el poder del nuevo folklore

    Domingo 9 de noviembre. Versión PDF

    Espacios públicos de Pergamino seguros con más vigías y controles permanentes

    Fernando Angel: un mozo de alma que honra el servicio

    Por María Crescencia: será la primera peregrinación que unirá La Emilia y Pergamino

    En Pergamino, controles constantes sobre la limpieza urbana y el desmalezamiento de terrenos baldíos

    La canasta alimentaria en Pergamino subió 2,72 % en octubre, según la Cámara de Alimentarios

    La Granja San Camilo de Pergamino cumple 10 años transformando vidas con amor y contención

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Aldana López, Walter Juárez y Pablo Ivalo, los ganadores de Pergamino en la primera jornada del Certamen Para Nuevos Valores Pre Cosquín.
    Cultura y espectáculos

    Pablo Ivalo, Walter Juárez y Aldana López brillaron en la sede Pergamino del Certamen Pre Cosquín

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Las redes sociales dejaron de ser un espacio de conversación y se transformaron en una programación infinita. Televisión

    El día en que todo se volvió televisión

    Por Lucas Marino Aguirre
    Dua Lipa deslumbró en su presentación en Buenos Aires

    Dua Lipa sorprendió en River: cantó un tema de Miranda! ante más de 50 mil personas

    Aldana López, Walter Juárez y Pablo Ivalo, los ganadores de Pergamino en la primera jornada del Certamen Para Nuevos Valores Pre Cosquín.
    Cultura y espectáculos

    Pablo Ivalo, Walter Juárez y Aldana López brillaron en la sede Pergamino del Certamen Pre Cosquín

    Podcast del 9 de noviembre de 2025

    Domingo 9 de noviembre. Versión PDF