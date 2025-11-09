Pergamino será sede del Certamen Internacional de Danzas EM 2025

El próximo 15, Pergamino se vestirá de arte, ritmo y emoción con la llegada del Certamen Internacional de Danzas EM 2025 , un evento que convoca a bailarines, academias y coreógrafos de distintas provincias y países de la región.

Organizado por Evangelina Mecca , referente del mundo de la danza en Concordia, Entre Ríos , el certamen brindará un espacio de encuentro y crecimiento para artistas de todas las edades y estilos. “El objetivo es brindar la posibilidad de presentarse ante un jurado de excelencia, recibir devoluciones profesionales y seguir impulsando el desarrollo técnico y expresivo de cada bailarín”, destacan desde la organización.

En Pergamino, el evento cuenta con el acompañamiento de la escuela Odille Cuerpo en Movimiento , sede local del certamen, que trabaja para promover el intercambio artístico, la expresión corporal y el fortalecimiento de la danza como lenguaje universal.

El encuentro se desarrollará desde las 9:00 en la Casa de la Cultura (General Paz 600) y reunirá a grupos y solistas en una jornada íntegramente dedicada al arte, la creatividad y la pasión por la danza. Además de las presentaciones, el público podrá disfrutar de talleres, capacitaciones y devoluciones en vivo a cargo de jurados de reconocida trayectoria nacional e internacional.

Desde la organización destacaron que este certamen “busca valorar el esfuerzo, la disciplina y la sensibilidad de cada artista, generando un espacio donde compartir, aprender y crecer juntos”.

“Para nosotros es un orgullo poder recibir y compartir en Pergamino tanto talento, y mostrar la fuerza de la danza como un lenguaje que trasciende fronteras”, expresaron desde la dirección de Odille Cuerpo en Movimiento.

La comunidad está invitada a participar de una jornada de arte, emoción y excelencia técnica, que promete consolidarse como una cita destacada dentro del calendario cultural regional.

Odille Cuerpo en Movimiento: la danza como identidad de Pergamino

Con 21 años de trayectoria, Odille Cuerpo en Movimiento se ha consolidado como un referente en formación, creación y difusión de la danza en Pergamino.

Bajo la dirección de Yamila Giustozzi, la escuela fomenta día a día el amor por la danza como forma de expresión, disciplina y crecimiento personal. En Odille, cada clase es un encuentro entre el cuerpo, la técnica y el arte.

A través de una amplia propuesta que incluye danza clásica, contemporánea, jazz, iniciación, expresión corporal y danza integradora, el espacio impulsa una enseñanza integral donde se combinan precisión técnica, creatividad y sensibilidad.

Odille no solo forma bailarines: también promueve la participación en certámenes, muestras, talleres y producciones escénicas, fortaleciendo el desarrollo cultural de Pergamino y su región.

Eventos como el Certamen Internacional de Danzas EM 2025 reflejan ese compromiso con la comunidad artística y con la posibilidad de generar encuentros que inspiran, transforman y celebran el arte en movimiento.

“Creemos que la danza es un lenguaje universal capaz de unir a las personas, contar historias y reflejar lo más profundo del ser humano. En Pergamino, la danza vive y crece con cada movimiento”, sostienen desde Odille.