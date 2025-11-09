Pergamino será sede del Certamen Internacional de Danzas EM 2025

El próximo 15, Pergamino se vestirá de arte, ritmo y emoción con la llegada del Certamen Internacional de Danzas EM 2025, un evento que convoca a bailarines, academias y coreógrafos de distintas provincias y países de la región.
Organizado por Evangelina Mecca, referente del mundo de la danza en Concordia, Entre Ríos, el certamen brindará un espacio de encuentro y crecimiento para artistas de todas las edades y estilos. “El objetivo es brindar la posibilidad de presentarse ante un jurado de excelencia, recibir devoluciones profesionales y seguir impulsando el desarrollo técnico y expresivo de cada bailarín”, destacan desde la organización.
En Pergamino, el evento cuenta con el acompañamiento de la escuela Odille Cuerpo en Movimiento, sede local del certamen, que trabaja para promover el intercambio artístico, la expresión corporal y el fortalecimiento de la danza como lenguaje universal.
El encuentro se desarrollará desde las 9:00 en la Casa de la Cultura (General Paz 600) y reunirá a grupos y solistas en una jornada íntegramente dedicada al arte, la creatividad y la pasión por la danza. Además de las presentaciones, el público podrá disfrutar de talleres, capacitaciones y devoluciones en vivo a cargo de jurados de reconocida trayectoria nacional e internacional.
Desde la organización destacaron que este certamen “busca valorar el esfuerzo, la disciplina y la sensibilidad de cada artista, generando un espacio donde compartir, aprender y crecer juntos”.
“Para nosotros es un orgullo poder recibir y compartir en Pergamino tanto talento, y mostrar la fuerza de la danza como un lenguaje que trasciende fronteras”, expresaron desde la dirección de Odille Cuerpo en Movimiento.
La comunidad está invitada a participar de una jornada de arte, emoción y excelencia técnica, que promete consolidarse como una cita destacada dentro del calendario cultural regional.
Odille Cuerpo en Movimiento: la danza como identidad de Pergamino
Con 21 años de trayectoria, Odille Cuerpo en Movimiento se ha consolidado como un referente en formación, creación y difusión de la danza en Pergamino.
Bajo la dirección de Yamila Giustozzi, la escuela fomenta día a día el amor por la danza como forma de expresión, disciplina y crecimiento personal. En Odille, cada clase es un encuentro entre el cuerpo, la técnica y el arte.
A través de una amplia propuesta que incluye danza clásica, contemporánea, jazz, iniciación, expresión corporal y danza integradora, el espacio impulsa una enseñanza integral donde se combinan precisión técnica, creatividad y sensibilidad.
Odille no solo forma bailarines: también promueve la participación en certámenes, muestras, talleres y producciones escénicas, fortaleciendo el desarrollo cultural de Pergamino y su región.
Eventos como el Certamen Internacional de Danzas EM 2025 reflejan ese compromiso con la comunidad artística y con la posibilidad de generar encuentros que inspiran, transforman y celebran el arte en movimiento.
“Creemos que la danza es un lenguaje universal capaz de unir a las personas, contar historias y reflejar lo más profundo del ser humano. En Pergamino, la danza vive y crece con cada movimiento”, sostienen desde Odille.