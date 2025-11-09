Detuvieron a dos jóvenes que trasladaban un revólver cargado y municiones en un auto

Los jóvenes fueron detenidos en barrio Acevedo tras una persecución policial. En el auto llevaban un revólver calibre 38 con 22 municiones. LA OPINION Los jóvenes fueron detenidos en barrio Acevedo tras una persecución policial. En el auto llevaban un revólver calibre 38 con 22 municiones. LA OPINION Los jóvenes fueron detenidos en barrio Acevedo tras una persecución policial. En el auto llevaban un revólver calibre 38 con 22 municiones. LA OPINION Los jóvenes fueron detenidos en barrio Acevedo tras una persecución policial. En el auto llevaban un revólver calibre 38 con 22 municiones. LA OPINION

Una intensa persecución en barrio Acevedo culminó en la madrugada de este domingo con la aprehensión de dos jóvenes que intentaron escapar a bordo de un automóvil en el que ocultaban un revólver cargado. El operativo fue realizado por efectivos de la brigada motorizada GDM de la Policía Local, quienes interceptaron el vehículo tras una serie de maniobras evasivas.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 3:00 en inmediaciones de calle Irlanda, entre Sarmiento y Güemes. Según informaron fuentes policiales, los uniformados intentaron identificar a los ocupantes de un Volkswagen Gol rojo, pero estos emprendieron la huida a gran velocidad por distintas arterias del barrio, entre ellas Fernández Blanco y Pico, hasta que finalmente fueron alcanzados y reducidos.

Al requisar el interior del rodado, los agentes hallaron un revólver calibre 38 largo con 22 balas —seis de ellas alojadas en el tambor—, por lo que ambos ocupantes fueron inmediatamente aprehendidos. Los detenidos son dos jóvenes de 18 y 20 años, quienes fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición de la Justicia.

La Fiscalía N° 1, a cargo del fiscal Fernando Pertierra, dispuso las diligencias de rigor y la imputación por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil. Los aprehendidos fueron sometidos a los exámenes médicos y pericias correspondientes, mientras que el arma fue sometida a peritaje por parte de Policía Científica.

El procedimiento se inscribe dentro de las acciones preventivas que la Policía Local desarrolla en distintos barrios de Pergamino para reforzar el control de personas y vehículos durante la madrugada, una franja horaria en la que suelen registrarse desplazamientos sospechosos vinculados a hechos delictivos.

