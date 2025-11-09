lunes 10 de noviembre de 2025
    • Detuvieron a dos jóvenes que trasladaban un revólver cargado y municiones en un auto

    La brigada motorizada GDM de la Policía Local detuvo en el barrio Acevedo a dos jóvenes que huían en un auto y llevaban un revólver calibre 38 con 22 balas.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    9 de noviembre de 2025 - 22:56
    Los jóvenes fueron detenidos en barrio Acevedo tras una persecución policial. En el auto llevaban un revólver calibre 38 con 22 municiones.

    Una intensa persecución en barrio Acevedo culminó en la madrugada de este domingo con la aprehensión de dos jóvenes que intentaron escapar a bordo de un automóvil en el que ocultaban un revólver cargado. El operativo fue realizado por efectivos de la brigada motorizada GDM de la Policía Local, quienes interceptaron el vehículo tras una serie de maniobras evasivas.

    El ladrón sorprendió a la moradora y la despojó de un millón de pesos y elementos de valor que tenía en la vivienda.

    Un ladrón irrumpió en la casa de una jubilada y le robó un millón de pesos en Pergamino
    Las pericias de los especialistas de Explosivos fueron determinantes para consolidar la acusación del fiscal Fernando Pertierra.

    La causa por la explosión en Rancagua ya tendría la calificación penal y los acusados

    El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 3:00 en inmediaciones de calle Irlanda, entre Sarmiento y Güemes. Según informaron fuentes policiales, los uniformados intentaron identificar a los ocupantes de un Volkswagen Gol rojo, pero estos emprendieron la huida a gran velocidad por distintas arterias del barrio, entre ellas Fernández Blanco y Pico, hasta que finalmente fueron alcanzados y reducidos.

    thiago pintos y franco roldan aprehendidos tras intensa persecucion con un revolver cargado y municiones 02-03
    Secuestraron el revólver

    Al requisar el interior del rodado, los agentes hallaron un revólver calibre 38 largo con 22 balas —seis de ellas alojadas en el tambor—, por lo que ambos ocupantes fueron inmediatamente aprehendidos. Los detenidos son dos jóvenes de 18 y 20 años, quienes fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición de la Justicia.

    La Fiscalía N° 1, a cargo del fiscal Fernando Pertierra, dispuso las diligencias de rigor y la imputación por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil. Los aprehendidos fueron sometidos a los exámenes médicos y pericias correspondientes, mientras que el arma fue sometida a peritaje por parte de Policía Científica.

    El procedimiento se inscribe dentro de las acciones preventivas que la Policía Local desarrolla en distintos barrios de Pergamino para reforzar el control de personas y vehículos durante la madrugada, una franja horaria en la que suelen registrarse desplazamientos sospechosos vinculados a hechos delictivos.

