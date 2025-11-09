domingo 09 de noviembre de 2025
    • Cultura y espectáculos

    Pablo Ivalo, Walter Juárez y Aldana López brillaron en la sede Pergamino del Certamen Pre Cosquín

    El Certamen Para Nuevos Valores del folklore tuvo su primera jornada en Pergamino, donde se destacaron artistas locales en canto e interpretación musical.

    9 de noviembre de 2025 - 13:27
    Aldana López, Walter Juárez y Pablo Ivalo, los ganadores de Pergamino en la primera jornada del Certamen Para Nuevos Valores Pre Cosquín.

    Aldana López, Walter Juárez y Pablo Ivalo, los ganadores de Pergamino en la primera jornada del Certamen Para Nuevos Valores Pre Cosquín.

    LA OPINION
    El tradicional concurso —antesala del histórico Festival Nacional de Folklore de Cosquín— reunió a una gran cantidad de artistas de la región en busca de su lugar en el mítico escenario Atahualpa Yupanqui.

    Durante la jornada inicial se disputaron los rubros Solista Vocal, Solista Instrumental, Dúo Vocal, Conjunto Vocal y Canción Inédita, mientras que las categorías de Danzas Folklóricas continuarán compitiendo este domingo.

    Los ganadores en la sede Pergamino

    En una destacada participación pergaminense, el jurado integrado por Sebastián Farías Gómez, Mariela Santuchi y Roberto Machado, junto al delegado de la sede José Luis Jacobo y bajo la veeduría de María Celeste Ruiz, definió como ganadores a:

    -Solista Vocal: Pablo Ivalo y Walter Juárez

    -Solista Instrumental: Aldana López

    -Canción Inédita: Hugo Reina

    En tanto, en los rubros Dúo Vocal y Conjunto Vocal los participantes no alcanzaron el puntaje mínimo exigido para consagrarse ganadores.

    La jornada se desarrolló en un clima de entusiasmo, camaradería y con un público que acompañó calurosamente a cada uno de los artistas. El sonido estuvo a cargo de Eduardo Ubillos, garantizando la calidad técnica del espectáculo.

    El Certamen Pre Cosquín sede Pergamino continúa hasta hoy con la definición de los rubros de danza, cuyos ganadores también representarán a la ciudad en la próxima instancia del certamen nacional, rumbo al gran escenario de Cosquín 2026.

