Llega este sábado a Pergamino la obra Eva. Un ansia fiera en la manera de querer

De gira por la región, se presenta en Pergamino con su unipersonal la cantante y actriz Ana Clara Ambatese.

Este sábado llega a Pergamino la obra Eva. Un ansia fiera en la manera de querer , unipersonal a cargo de la cantante y actriz Ana Clara Ambatese .

La función será en la sala Espacio GAE a las 21:00, en Guido 722. Las anticipadas se pueden adquirir en el teatro o a través de Passline.

Eva. Un ansia fiera en la manera de querer es una propuesta escénica profundamente conmovedora y poética que recorre los momentos más significativos de la vida de Eva Duarte , desde su niñez marcada por el desarraigo hasta su consagración como figura política y social indiscutida del pueblo argentino.

Narrada “desde su alma” -que transita, recuerda y se corporiza a lo largo del relato-, la obra entrelaza con delicadeza escenas de infancia, cartas familiares, sueños juveniles, luchas políticas, discursos históricos y momentos íntimos que revelan a una Eva compleja, apasionada, valiente, contradictoria y, sobre todo, humana.

A través de una puesta teatral con lenguaje poético, recursos de radioteatro y canciones del repertorio popular argentino (Gardel, Homero Manzi, Eladia Blázquez, entre otros), esta pieza musical y dramática rinde homenaje no solo a la mujer que transformó el rol de la política y el género en nuestro país, sino también a una época y a una causa que todavía hoy resuenan.

El sonido está a cargo de Melisa Banrique; las luces son responsabilidad de Fefe y la producción es de Lacaze Producciones.

Origen de Eva. Un ansia fiera en la manera de querer

La propuesta escénica comenzó en Balcarce y se proyectó a otros escenarios del país, hasta llegar a la Ciudad de Buenos Aires, donde la obra despertó nuevos vínculos artísticos y profesionales. Uno de ellos fue con el exdirector de la obra original Eva, quien decidió sumarse como director de su versión.

Según la artista el espectáculo evolucionó, manteniendo la centralidad del tango pero incorporando elementos teatrales. “Ahora Eva aparece en escena como un alma que recorre distintas etapas de su vida. Se agregaron momentos de actuación, donde expresa su pensamiento político y social, y hasta intervenciones en off de su madre, Doña Juana. Todo está atravesado por tangos, incluso los pasajes hablados”, señaló la actriz.

El espectáculo, que continúa en formato unipersonal pero con recursos escénicos renovados, incluye escenas recreadas como las damas de beneficencia, fragmentos de radioteatro y un tango contemporáneo de Eladia Blázquez que interpela al presente.

“Mis raíces familiares son peronistas. Crecí escuchando historias y anécdotas sobre la vida y la obra de Eva Duarte. Más adelante, ya adulta, mi inquietud personal sobre su vida hizo que indagara más allá de los estereotipos a los que en oportunidades se reduce a su figura. Quise acercarme a ella desde un lugar más íntimo, más humano, para entender qué la movía, qué emociones, pensamientos y contradicciones había detrás del mito. Como actriz y autora, necesitaba contar su historia ‘desde adentro’, escuchando su voz y sus silencios para lograr que otros también puedan hacerlo. Así surgió la obra”, contó la autora en una entrevista.