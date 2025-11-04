Convocatoria abierta a participar de una muestra colectiva de Fotolibros

Exposición de Fotolibros. La recepción es hasta el 11 de noviembre y la participación no tiene costo.

El Centro Cultural Registrarte invita a participar de una convocatoria para formar parte de una muestra colectiva de Fotolibros .

El objetivo es reunir publicaciones de artistas que experimenten con la fotografía como elemento central. Se trata de libros que construyen un relato visual a partir de un conjunto de imágenes ordenadas con coherencia interna, ritmo y sentido. “Detrás del fotolibro hay una idea, una intención, un mensaje que se transmite a través del juego de las imágenes, dispuestas de tal manera que se potencian unas a otras, se relacionan y generan una obra unitaria abierta a múltiples lecturas”.

Se deberá indicar: nombre del autor/a, contacto, tema, tamaño y materiales. El tema y la técnica serán libres.

Los participantes deberán presentar en sobre cerrado sus datos en Sarratea 221, Centro Cultural Registrarte, de lunes y martes de 19:00 a 21:00.

Sobre la Muestra colectiva

El jueves 13 de noviembre se realizará la exposición con todos los libros recibidos, junto con una muestra de fotografía contemporánea. Además, la muestra formará parte de La Noche de los Museos.

Más información: [email protected]