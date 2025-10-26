El Gobierno confía en un triunfo nacional mientras sigue con atención los resultados de Córdoba y Santa Fe

Con una participación del 66%, la más baja desde 1983 en una elección legislativa, La Libertad Avanza apuesta a superar el 35% a nivel país. Fuerza Patria sostiene que ganó en la provincia de Buenos Aires y celebra la jornada sin conflictos bajo el nuevo sistema de boleta única de papel

En el cierre de una jornada electoral sin incidentes, el Gobierno nacional sigue con atención los resultados preliminares de los comicios legislativos.

Desde el Hotel Libertador , la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , expresó un mensaje de optimismo contenido:

“Quiero agradecerles. Fueron unos comicios tranquilos y en paz. Les agradezco a todos los que participaron. Estamos muy contentos. La Libertad Avanza estuvo en 24 distritos por primera vez. Estamos contentos por la boleta única: es un logro de este gobierno”,dijo ante la prensa, minutos antes de las 20.

En el oficialismo confían en un triunfo a nivel nacional, con una expectativa central en Córdoba y Santa Fe, dos distritos considerados estratégicos para consolidar el peso legislativo del mileísmo.

La proyección del equipo de campaña de La Libertad Avanza (LLA) apunta a alcanzar o superar el 35% de los votos en todo el país, lo que permitiría sostener la mayoría relativa en la Cámara de Diputados y reforzar su bloque en el Senado.

Reacciones en Provincia: optimismo opositor y cautela libertaria

En territorio bonaerense, los dos principales espacios midieron fuerzas con mensajes de expectativa cruzada. El candidato a diputado nacional por LLA en la provincia, Diego Santilli, se mostró confiado:

“Creo que vamos a hacer una muy buena elección. Vamos a recortar, que es el objetivo que tenemos. Siento que tenemos que mejorar mucho y acompañar al Presidente. Si ganamos, me rapo”, ironizó ante los periodistas.

Mientras tanto, desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata, el clima era de cautela moderada. La exdiputada Cristina Álvarez Rodríguez habló ante los medios y afirmó:

“Estamos expectantes de los resultados. Estamos tranquilos, con buenos números”.La dirigente valoró el desarrollo pacífico de la jornada y agradeció a fiscales y votantes “por su compromiso democrático”.

En ese mismo sentido, el diputado Alexis Guerrera sumó una lectura política más enfática:

“Los resultados que estamos recibiendo de todos los rincones de la provincia auguran un muy buen desempeño y demuestran que el apoyo del 55% que había recibido Javier Milei ha bajado notoriamente”,indicó, en una clara alusión al desempeño provincial del oficialismo.

Participación en baja: el dato que marca el pulso electoral

Más allá de las expectativas políticas, el dato más relevante del domingo fue la baja participación electoral, que se ubicó en torno al 66% del padrón, el nivel más bajo registrado desde el retorno de la democracia para una elección legislativa.

Según la Cámara Nacional Electoral, la cifra confirma una tendencia que ya se había observado en los comicios provinciales de este año, donde el promedio fue de 58%.

Más de 12 millones de argentinos decidieron no votar, lo que representa un nivel de abstención inédito que impacta directamente en la legitimidad política de los resultados.

Para comparar: en las legislativas de 2021 la participación había sido del 71%, mientras que en las presidenciales de 2023 alcanzó el 74%.

El fenómeno abre un debate sobre el desencanto ciudadano con la política tradicional y sobre el grado de identificación del electorado con las nuevas fuerzas, que aún concentran un voto más emocional que estructural.

El debut de la Boleta Única de Papel

El estreno de la Boleta Única de Papel (BUP) fue, hasta el cierre de los comicios, uno de los aspectos más destacados de la jornada.

El nuevo sistema reemplazó las boletas partidarias por una única papeleta con toda la oferta electoral por provincia, entregada por las autoridades de mesa. La implementación fue calificada como positiva por la mayoría de los votantes y sin denuncias por irregularidades.

El ministro del Interior, Leandro Catalán, destacó la agilidad del sistema:

“Todos resaltaron la facilidad de la boleta única. A las 21 tendremos los primeros resultados oficiales.”

El propio presidente Javier Milei votó en la UTN de Almagro, acompañado por su hermana, pero evitó declaraciones públicas. Desde el entorno presidencial se subrayó el valor simbólico de la BUP como una promesa cumplida de transparencia electoral y un avance “histórico” en la modernización del sistema.

El voto de Mauricio Macri el voto de Mauricio Macri Tadeo Bourbon - LA NACION

Kicillof, entre la crítica y la aceptación

Uno de los pocos cuestionamientos al nuevo esquema llegó desde el gobernador Axel Kicillof, quien votó en La Plata y calificó la modificación como innecesaria:

“En septiembre se votó con absoluta normalidad. El sistema tradicional era más barato y aseguraba transparencia. No entiendo la necesidad de cambiar algo que funcionaba bien”, sostuvo.

El mandatario bonaerense evitó confrontar abiertamente con el Gobierno, pero dejó en claro su desacuerdo con la reforma, en una jornada donde el clima político fue de calma inusual.

Tensión política y expectativa por los resultados

Las declaraciones cruzadas también se colaron en el final del día. El expresidente Mauricio Macri aprovechó su voto para enviar un mensaje directo al Presidente:

“El Presidente tiene mi teléfono”, ironizó, sugiriendo que el Gobierno debería abrir el diálogo con el PRO y avanzar hacia una agenda compartida.

Desde el oficialismo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos respondió con cautela, aunque dejó abierta la puerta a una eventual recomposición política:

“Dependerá del resultado y de lo que defina el Presidente.”

En tanto, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, mantuvo el suspenso sobre su continuidad en el gabinete:

“Veremos”, respondió escuetamente.