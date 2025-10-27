lunes 27 de octubre de 2025
    • Donald Trump felicitó a Milei por su "victoria aplastante" y celebró el respaldo del pueblo argentino

    El presidente de Estados Unidos destacó la “renovada confianza” en Javier Milei tras las elecciones legislativas. También ironizó sobre Juan Grabois.

    27 de octubre de 2025 - 11:46
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Argentina, Javier Milei, reaccionan durante su reunión durante la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, el 23 de septiembre de 2025.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Argentina, Javier Milei, reaccionan durante su reunión durante la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, el 23 de septiembre de 2025.

    REUTERS - Alexander Drago

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a Javier Milei por su “victoria aplastante” en las elecciones legislativas, destacando la “renovada confianza del pueblo argentino” en su gestión. A través de Truth Social, Trump celebró el resultado y reafirmó su respaldo político y económico al Gobierno argentino.

    Mensaje directo desde Washington

    “¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él ha sido justificada por el pueblo de Argentina”, escribió Trump en su red social, acompañando el mensaje con una foto de ambos mandatarios en la Casa Blanca, donde se reunieron dos semanas antes de las elecciones.

    Durante ese encuentro, Trump había condicionado el apoyo financiero de Estados Unidos al resultado electoral. “Si pierde (por Milei), no seremos tan generosos”, había dicho ante los medios.

    El respaldo se materializó en tres medidas clave:

    • Un swap de monedas por 20.000 millones de dólares.

    • La intervención del Tesoro estadounidense en el mercado argentino mediante la compra de pesos.

    • Y el compromiso de ampliar la asistencia financiera en caso de consolidarse el rumbo económico del Gobierno libertario.

    Impacto inmediato en los mercados

    El resultado electoral –La Libertad Avanza obtuvo el 40,7% y se impuso en 16 provincias, incluida Buenos Aires– calmó los mercados internacionales. En la noche del domingo, las acciones argentinas subieron 15% en Wall Street, reflejando la lectura favorable del triunfo oficialista en los círculos financieros de Nueva York.

    La ironía sobre Grabois

    Minutos después de su publicación, Trump reposteó un mensaje del periodista estadounidense Eric Daugherty, quien ironizó sobre las declaraciones del dirigente argentino Juan Grabois.

    “El candidato peronista de izquierda argentino, Juan Grabois, acaba de afirmar que las elecciones argentinas de hoy fueron ‘duras’ porque el jefe de campaña de Javier Milei es el presidente Donald Trump. ¡Según informes, el partido de Milei está teniendo un excelente desempeño!”, publicó Daugherty, comentario que Trump compartió sin agregar texto, pero reforzando su tono sarcástico.

    El respaldo del Tesoro estadounidense

    El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también saludó al Gobierno argentino:

    “Felicitaciones al presidente Javier Milei por el muy exitoso resultado de las elecciones de medio término. Tiene un mandato renovado para el cambio”, escribió en un comunicado oficial.

    Bessent subrayó que “Argentina es un aliado vital en América Latina” y definió los resultados como una validación de la estrategia de la administración Trump de “paz a través de la fortaleza económica”.

    “Esperamos continuar dando pasos hacia una mayor libertad económica que atraiga inversiones, genere empleo y traiga prosperidad al pueblo argentino”, agregó.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1982723479217811921?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1982723479217811921%7Ctwgr%5E7e8b4f2bd4d2d2c391ea80e70507cfca9c2ebbc6%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fel-mundo%2Fdonald-trump-felicito-a-javier-milei-por-su-victoria-aplastante-en-las-elecciones-legislativas-nid27102025%2F&partner=&hide_thread=false

    Una relación bilateral en su punto más alto

    Bessent concluyó destacando la sintonía política entre ambos gobiernos:

    “Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más fuerte. América Latina está en camino hacia un brillante futuro económico”.

    El mensaje cierra un círculo político que había comenzado semanas atrás, cuando Trump apostó públicamente al éxito del programa económico de Milei y ahora lo celebra como un logro compartido.

