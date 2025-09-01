Milei viaja a Las Vegas y asistirá al show de Fátima Flórez

Crisis política y agenda paralela: En medio de la peor tormenta política desde que asumió, Javier Milei viajará este miércoles a Estados Unidos , con una agenda que incluye reuniones con empresarios en Los Ángeles y Las Vegas , pero también —como él mismo confirmó— la asistencia al show de su expareja, Fátima Flórez , en el Hotel Sahara.

El poder bajo escucha: Milei y la crisis de confianza que desató la filtración de audios en la Casa Rosada

El dato fue anticipado por la propia artista y luego replicado por el empresario Jorge Elías, quien escribió en Facebook: “¡Viene Milei!”. Las entradas para los shows del 5 y 6 de septiembre ya están a la venta en Ticketmaster, con precios que oscilan entre 74 y 102 dólares .

El viaje ocurre mientras se agudiza el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ) , que involucra directamente a Karina Milei , secretaria general de la Presidencia y jefa política del espacio oficialista.

La crisis en la ANDIS se desató tras la filtración de audios comprometedores donde se menciona a Eduardo “Lule” Menem , operador clave del oficialismo, como intermediario en una presunta red de “retornos” vinculada a una droguería. La causa judicial aún no tiene citaciones formales, pero en el Congreso ya hay pedidos de interpelación a funcionarios.

Por primera vez, Milei viajará sin su hermana, Karina Milei, quien enfrenta un fuerte desgaste interno y presiones públicas, incluso desde sectores libertarios alineados con Santiago Caputo. La exposición del escándalo debilitó su rol en la campaña electoral y reabrió las tensiones dentro de la Casa Rosada.

Entrada de las vegas para fatima flores La entrada al espectáculo de Fátima Florez donde se anuncia la llegada de Milei X

Campaña sin presidente

La visita de Milei a Estados Unidos se da a pocos días de la elección del 7 de septiembre en Buenos Aires, donde se juegan buena parte de los equilibrios políticos de La Libertad Avanza. Sin embargo, el presidente decidió no involucrarse directamente en la campaña, lo que muchos interpretan como una retirada táctica ante una derrota probable.

Entre el espectáculo y la incertidumbre

No es la primera vez que Milei asiste a un show de Fátima Flórez. Cuando eran pareja, solía visitarla en Mar del Plata. Luego de su separación, fue vinculado sentimentalmente con Amalia “Yuyito” González, aunque en las últimas semanas circularon rumores de reconciliación con la imitadora.