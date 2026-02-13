viernes 13 de febrero de 2026
    • Día Mundial del Soltero: por qué el 13 de febrero es la cita ideal para celebrar el amor propio

    La fecha se instaló a nivel global como un mensaje positivo de bienestar emocional y autoestima.

    13 de febrero de 2026 - 08:55
    La celebración del 13 de febrero surgió de manera espontánea, principalmente en redes sociales, para equilibrar la atención que recibe el amor romántico tradicional.

    La celebración del 13 de febrero surgió de manera espontánea, principalmente en redes sociales, para equilibrar la atención que recibe el amor romántico tradicional. 

    SHUTTERSTOCK.

    En contraste con el tradicional 14 de febrero, Día de San Valentín o Día de los Enamorados, usuarios de internet de todo el mundo se han unido para conmemorar el 13 de febrero como el Día Mundial del Soltero, una fecha que pone en valor la independencia, el amor propio y la posibilidad de disfrutar plenamente de la vida sin necesidad de estar en pareja.

    La primera temporada de eclipses del año marca un período de intensos cambios, alineaciones lunares y solares, e inestabilidad energética. 

    Se acerca la primera temporada de eclipses de 2026: qué cambios vivirá cada signo
    Los jóvenes therian realizan juntadas y se reunen en sitios públicos. 
    Tendencias

    Los therian: una psicóloga reveló qué hay detrás del fenómeno argentino

    La iniciativa surgió de manera espontánea en redes sociales, como una forma de ofrecer una alternativa a quienes no desean, no pueden o simplemente eligen no celebrar el día dedicado al amor romántico. Así, el 13 de febrero se instaló como una festividad simbólica para solteros, divorciados y separados, que rápidamente ganó popularidad en distintas plataformas digitales.

    ¿Un movimiento anti San Valentín?

    Lejos de tratarse de un movimiento “anti San Valentín”, el mensaje central que impulsa esta jornada es la importancia de quererse a uno mismo, valorarse y celebrar la autonomía personal. Con el paso del tiempo, la fecha fue adoptada también por empresas y organizaciones, que comenzaron a ofrecer promociones, paquetes especiales y actividades pensadas especialmente para personas solteras.

    Desde propuestas gastronómicas y escapadas de fin de semana, hasta descuentos en productos y experiencias de bienestar, el Día Mundial del Soltero se fue consolidando como una oportunidad para el disfrute personal y el autocuidado.

    Cómo celebrar el Día Mundial del Soltero

    Aunque en estas fechas suele primar la costumbre de regalar a otros y compartir momentos románticos, el espíritu de esta jornada propone redirigir esa atención hacia uno mismo. Entre las actividades más recomendadas se destacan salir a comer, realizar compras, disfrutar de una película, compartir tiempo con amigos, viajar, practicar deportes o simplemente descansar.

    La consigna es clara: celebrar la vida, la libertad y el bienestar personal, sin presiones sociales ni estereotipos. En un contexto donde cada vez se valora más la salud emocional, el Día Mundial del Soltero se presenta como una invitación a fortalecer la autoestima y el amor propio.

