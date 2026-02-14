Chip sexual 2026: entre el boom de las celebridades y la alerta médica

Entre promesas de juventud eterna y advertencias médicas, el chip sexual reaviva el dilema moderno entre la seducción del marketing y los límites de la ciencia.

El fenómeno del chip sexual regresó al centro de la escena mediática argentina en este 2026, consolidándose como el secreto a voces de figuras del espectáculo para combatir el paso del tiempo. Se trata de un pellet de hormonas bioidénticas -principalmente testosterona- que se inserta bajo la piel y promete un shock de energía, mejora en la libido y mayor masa muscular.

Sin embargo, mientras celebridades como Catherine Fulop, Sergio Goycochea y Carmen Barbieri han publicitado sus beneficios, la comunidad médica alerta que estos dispositivos de elaboración magistral no cuentan con el aval de la ANMAT ni con evidencia científica sólida sobre su seguridad a largo plazo.

La Agencia Noticias Argentinas pudo saber que el procedimiento consiste en la colocación de un pequeño cilindro, del tamaño de un grano de arroz, mediante una incisión mínima con anestesia local en la zona de la cadera o el glúteo. Una vez insertado, el pellet libera dosis graduales de hormonas durante un período de cuatro a seis meses, momento en el que se reabsorbe por completo.

En cuanto a los valores actuales del mercado, el costo del dispositivo sumado a la práctica médica de colocación oscila hoy entre los $450.000 y los $900.000 pesos, dependiendo de la dosis personalizada que se prescriba tras los análisis de sangre previos.

A pesar de su popularidad, los especialistas en endocrinología y ginecología mantienen una postura crítica. La doctora Florencia Salort, referente en el área, explicó que este tipo de preparados pueden generar dosis "suprafisiológicas", es decir, niveles de hormonas en sangre muy superiores a los naturales. "No recomiendo el pellet de testosterona porque no está aprobado por la FDA ni por la ANMAT", enfatizó la profesional, señalando que estos compuestos pueden provocar efectos adversos como acné, caída del cabello, irritabilidad y, en casos más graves, riesgos cardiovasculares que no pueden interrumpirse quitando el chip.

¿Una hormona mágica?

Uno de los mayores peligros que destacan los expertos es la imposibilidad de dar marcha atrás una vez realizada la intervención. A diferencia de los geles o parches hormonales, que pueden dejarse de usar ante cualquier síntoma negativo, el pellet continúa liberando su carga hasta que desaparece por sí solo. "Ante una adversidad, el pellet no se puede extraer y su contenido sigue actuando", advirtió la doctora Rita Caro, presidenta de la Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio (AAPEC), remarcando que para muchas mujeres el descenso del deseo sexual responde a factores emocionales o de estrés que no se solucionan con una "hormona mágica".

El debate sobre el uso de estos "pallets" de hormonas trasciende lo estético y se mete de lleno en la salud pública. Mientras que para el ámbito empresario y el marketing de celebridades representa una solución rápida para el bienestar, para la medicina tradicional sigue siendo un tratamiento experimental con riesgos latentes.

La recomendación de los profesionales sigue siendo estricta: realizar consultas con especialistas que utilicen terapias validadas y dosificadas por laboratorios industriales, evitando los riesgos de contaminación o desajustes hormonales de las preparaciones artesanales. (NA)