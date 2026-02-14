San Valentín: el chocolate suma sabores exóticos y sostiene el peso de la tradición

En San Valentín, el chocolate sigue siendo el mejor lenguaje para expresar emociones. FREEPIK.

Cada 14 de febrero, el chocolate vuelve a ubicarse entre los regalos más elegidos para San Valentín. La fecha combina un consumo asociado al placer con un componente simbólico y emocional, y en los últimos años sumó un giro hacia propuestas que buscan diferenciarse por sabor, formato y presentación.

Entre la innovación y la tradición El estudio global Taste Tomorrow de la foodtech belga Puratos registró un cambio en las preferencias locales: el 60% de los consumidores argentinos expresa interés por probar sabores exóticos de todo el mundo y una proporción similar se muestra abierta a combinaciones inesperadas. El dato convive con una demanda de familiaridad: el 71% valora que los productos nuevos incluyan elementos reconocibles que generen confianza.

En ese cruce entre innovación y tradición aparecen distintas opciones de consumo para la fecha. Las chocolajas con inclusiones se presentan como una alternativa para quienes buscan algo distinto, mientras que los bombones rellenos priorizan la combinación de texturas y sabores. También ganan lugar las tortas y macarons, además de semifríos y brownies.

¿Por qué se regala chocolate en San Valentín? La asociación entre chocolate y San Valentín se consolidó en el siglo XIX. En 1861, el chocolatero británico Richard Cadbury lanzó las primeras cajas de bombones en forma de corazón, pensadas específicamente para el 14 de febrero, en una época en la que la caja formaba parte de la experiencia de regalo.

A esa carga simbólica se suma un interés por posibles beneficios del cacao. Algunos estudios científicos sugieren que, en especial en el chocolate amargo, podría contribuir a la salud del corazón y a la función cerebral por la presencia de flavonoides, compuestos naturales del grano de cacao; el consumo, de todos modos, debe ser moderado.

Compartí esta nota en redes sociales:





