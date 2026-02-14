sábado 14 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Valentín: el chocolate suma sabores exóticos y sostiene el peso de la tradición

    La innovación en chocolates convive con formatos clásicos en la campaña comercial del 14 de febrero.

    14 de febrero de 2026 - 08:15
    En San Valentín, el chocolate sigue siendo el mejor lenguaje para expresar emociones.

    En San Valentín, el chocolate sigue siendo el mejor lenguaje para expresar emociones.

    FREEPIK.

    Cada 14 de febrero, el chocolate vuelve a ubicarse entre los regalos más elegidos para San Valentín. La fecha combina un consumo asociado al placer con un componente simbólico y emocional, y en los últimos años sumó un giro hacia propuestas que buscan diferenciarse por sabor, formato y presentación.

    Lee además
    En San Nicolás, restaurantes ubicados principalmente en el centro anticipan una alta concurrencia para el Día de los Enamorados y varios ya completaron sus reservas para la noche del 14 de febrero.

    Día de los Enamorados: restaurantes de San Nicolás ya registran reservas casi completas
    Vibra Pergamino. Música, luces y buena energía para celebrar el amor en todas sus formas.

    Pergamino se llena de música y romance con una noche especial en el Paseo Ribereño

    Entre la innovación y la tradición

    El estudio global Taste Tomorrow de la foodtech belga Puratos registró un cambio en las preferencias locales: el 60% de los consumidores argentinos expresa interés por probar sabores exóticos de todo el mundo y una proporción similar se muestra abierta a combinaciones inesperadas. El dato convive con una demanda de familiaridad: el 71% valora que los productos nuevos incluyan elementos reconocibles que generen confianza.

    En ese cruce entre innovación y tradición aparecen distintas opciones de consumo para la fecha. Las chocolajas con inclusiones se presentan como una alternativa para quienes buscan algo distinto, mientras que los bombones rellenos priorizan la combinación de texturas y sabores. También ganan lugar las tortas y macarons, además de semifríos y brownies.

    ¿Por qué se regala chocolate en San Valentín?

    La asociación entre chocolate y San Valentín se consolidó en el siglo XIX. En 1861, el chocolatero británico Richard Cadbury lanzó las primeras cajas de bombones en forma de corazón, pensadas específicamente para el 14 de febrero, en una época en la que la caja formaba parte de la experiencia de regalo.

    A esa carga simbólica se suma un interés por posibles beneficios del cacao. Algunos estudios científicos sugieren que, en especial en el chocolate amargo, podría contribuir a la salud del corazón y a la función cerebral por la presencia de flavonoides, compuestos naturales del grano de cacao; el consumo, de todos modos, debe ser moderado.

    Temas
    Seguí leyendo

    Día de los Enamorados: restaurantes de San Nicolás ya registran reservas casi completas

    Pergamino se llena de música y romance con una noche especial en el Paseo Ribereño

    Día Mundial del Soltero: por qué el 13 de febrero es la cita ideal para celebrar el amor propio

    Se acerca la primera temporada de eclipses de 2026: qué cambios vivirá cada signo

    Los therian: una psicóloga reveló qué hay detrás del fenómeno argentino

    Tres Arroyos: ganó una camioneta en un concurso de pesca pero lo descalificaron por usar una red

    El final olímpico de voleibol que cambió el enfoque de la defensa

    Ricardo Darín es abuelo: nació el hijo de Ursula Corberó y el Chino Darín en Barcelona

    El beneficio más buscado: cómo reclamar tu bono de casino sin depósito

    El legado de Nino Bravo se queda sin casa: cierran el museo en su pueblo natal

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En una sesión extraordinaria llevada adelante este viernes, el Honorable Concejo Deliberante de Ramallo aprobó por mayoría el proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo para adjudicar el control del tránsito pesado en el partido.

    Ramallo aprobó la licitación para controlar el tránsito pesado y adjudicó el sistema vial
    Organizar tu cocina de manera inteligente puede transformar la experiencia cotidiana y hacer que comer mejor todos los días sea una consecuencia natural del espacio.

    Cocinas reales y funcionales: cómo organizarla para comer mejor todos los días

    Este sábado comenzó oficialmente el VI Rally de San Pedro “Copa Fernando ‘Pichi’ Iglesias”, competencia válida por el Rally Federal y el Campeonato Regional de Rally, que durante el fin de semana moviliza equipos, pilotos y público en distintos sectores del partido.

    Rally en San Pedro: competencia, turismo y movimiento económico

    Esta conexión se explica por influencias históricas, estilos importados y una identidad costera que, adaptada al paisaje argentino, conserva claros guiños al Viejo Continente.

    Mar del Plata y su sorprendente parecido con una ciudad de Europa: arquitectura separada por 10.000 kilómetros

    En San Valentín, el chocolate sigue siendo el mejor lenguaje para expresar emociones.

    San Valentín: el chocolate suma sabores exóticos y sostiene el peso de la tradición