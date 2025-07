Melanie Susenna y Valentino Belletti, campeones en un mundial de danzas en Paraguay

Melanie Susenna y Valentino Belletti: una experiencia transformadora

Melanie, todavía emocionada por el logro, compartió sus vivencias en la competencia, que reunió más de 500 coreografías de escuelas de todo el mundo: “En la competencia de Junín estaba re nerviosa porque no había bailado nunca esa coreografía y pensaba que me iba a caer o que algo me iba a pasar, pero por suerte no pasó nada. Después, en Paraguay había muchas coreos increíbles y sentía que no íbamos a quedar. Mucho nervio, mucha emoción, mucho de todo”, confesó.