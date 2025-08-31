Máxima en el GP de Países Bajos: elogios para el automovilismo, pero aún no conoce a Colapinto

Un gesto cálido, una sonrisa típica… y una frase inesperada: Máxima Zorreguieta , la reina consorte de los Países Bajos , asistió este domingo al Gran Premio de Fórmula 1 en el circuito de Zandvoort, acompañada por su esposo, el rey Guillermo, y sus hijas Amalia, Alexia y Ariane.

En medio del clima festivo y una multitud teñida de naranja, la argentina fue abordada por un cronista de ESPN Argentina. Y dejó una declaración que sorprendió a muchos: “Todavía no lo conocí”, dijo cuando le preguntaron por Franco Colapinto, el joven piloto argentino que compite en Fórmula 2.

Más allá de la sonrisa amable y su análisis elogioso sobre el espectáculo de la F1, la respuesta de Máxima dejó entrever que, pese al avance de Colapinto en la elite del automovilismo mundial —y en una fecha clave como el GP de su país adoptivo—, aún no se había dado el cruce personal entre ellos.

Máxima, vestida con una combinación entre lo neutro y lo simbólicamente neerlandés —pollera en tonos marfil y anaranjado, suéter blanco y bolso naranja— se mostró distendida y accesible. “Me parece que hay mucha gente naranja, como le decimos nosotros, que viene a disfrutar de este deporte, apoyando mucho a Max [Verstappen], pero también a todos los corredores. Es un deporte fantástico”, comentó en un español impecable.

Sin embargo, lo más resonante fue su declaración sobre Colapinto. Muchos esperaban un guiño explícito a su país de origen, o incluso alguna anécdota compartida, pero no fue el caso. Su respuesta, sincera y sin vueltas, despertó una doble lectura: ¿desconexión? ¿Formalidad? ¿Desinterés o simplemente falta de oportunidad?

Una familia real relajada, en clave automovilismo

Junto a Máxima y Guillermo estaban sus tres hijas, cada una con su estilo propio. Alexia —la más mediática— volvió a captar miradas con su look audaz: short estampado, botas bucaneras y blazer. Amalia, heredera al trono, optó por un outfit sobrio: mono negro y piloto marrón. Ariane, la menor, se mostró con look casual, similar al del propio rey.

Guillermo, por su parte, mantuvo su línea clásica con traje gris y camisa celeste. Cuando el cronista intentó consultarlo, Máxima lo interrumpió rápidamente con una sonrisa: “Nos tenemos que ir”. Guillermo agregó, entre risas: “Es que empieza el himno nacional”.

¿Y Colapinto?

Franco Colapinto finalizó 11° en la carrera, apenas fuera de los puntos, pero sigue en ascenso dentro del competitivo mundo de la F2. Su presencia en el GP neerlandés fue seguida con atención por el público argentino y por muchos fanáticos locales. Sin embargo, no hubo aún un reconocimiento público o institucional por parte de la familia real.

Máxima lo elogió de forma indirecta, como parte del espectáculo, pero su frase resonó: “Todavía no lo conocí”. En el mundo simbólico de la realeza y del deporte, esas palabras no pasaron desapercibidas.