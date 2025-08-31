domingo 31 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Máxima en el GP de Países Bajos: elogios para el automovilismo, pero aún no conoce a Colapinto

    La reina Máxima habló en español con ESPN en el GP de Países Bajos, elogió la Fórmula 1 y sorprendió al admitir que aún no conoce a Franco Colapinto.

    31 de agosto de 2025 - 17:45
    Maxima Zorreguieta estuvo presente en el GP de Países Bajos

    Maxima Zorreguieta estuvo presente en el GP de Países Bajos

    LAOPINION

    Un gesto cálido, una sonrisa típica… y una frase inesperada: Máxima Zorreguieta, la reina consorte de los Países Bajos, asistió este domingo al Gran Premio de Fórmula 1 en el circuito de Zandvoort, acompañada por su esposo, el rey Guillermo, y sus hijas Amalia, Alexia y Ariane.

    Lee además
    Emmanuel Kovalivker. Titular de la Suizo Argentina

    "Fruto del árbol envenenado": Suizo Argentina pidió la nulidad absoluta en la causa ANDIS
    Javier Milei y Karina Milei. Se pone en jaque el entorno del presidente 

    El poder bajo escucha: Milei y la crisis de confianza que desató la filtración de audios en la Casa Rosada

    En medio del clima festivo y una multitud teñida de naranja, la argentina fue abordada por un cronista de ESPN Argentina. Y dejó una declaración que sorprendió a muchos: “Todavía no lo conocí”, dijo cuando le preguntaron por Franco Colapinto, el joven piloto argentino que compite en Fórmula 2.

    Más allá de la sonrisa amable y su análisis elogioso sobre el espectáculo de la F1, la respuesta de Máxima dejó entrever que, pese al avance de Colapinto en la elite del automovilismo mundial —y en una fecha clave como el GP de su país adoptivo—, aún no se había dado el cruce personal entre ellos.

    “Mucho naranja, mucho entusiasmo”

    Máxima, vestida con una combinación entre lo neutro y lo simbólicamente neerlandés —pollera en tonos marfil y anaranjado, suéter blanco y bolso naranja— se mostró distendida y accesible. “Me parece que hay mucha gente naranja, como le decimos nosotros, que viene a disfrutar de este deporte, apoyando mucho a Max [Verstappen], pero también a todos los corredores. Es un deporte fantástico”, comentó en un español impecable.

    Sin embargo, lo más resonante fue su declaración sobre Colapinto. Muchos esperaban un guiño explícito a su país de origen, o incluso alguna anécdota compartida, pero no fue el caso. Su respuesta, sincera y sin vueltas, despertó una doble lectura: ¿desconexión? ¿Formalidad? ¿Desinterés o simplemente falta de oportunidad?

    Una familia real relajada, en clave automovilismo

    Junto a Máxima y Guillermo estaban sus tres hijas, cada una con su estilo propio. Alexia —la más mediática— volvió a captar miradas con su look audaz: short estampado, botas bucaneras y blazer. Amalia, heredera al trono, optó por un outfit sobrio: mono negro y piloto marrón. Ariane, la menor, se mostró con look casual, similar al del propio rey.

    Guillermo, por su parte, mantuvo su línea clásica con traje gris y camisa celeste. Cuando el cronista intentó consultarlo, Máxima lo interrumpió rápidamente con una sonrisa: “Nos tenemos que ir”. Guillermo agregó, entre risas: “Es que empieza el himno nacional”.

    ¿Y Colapinto?

    Franco Colapinto finalizó 11° en la carrera, apenas fuera de los puntos, pero sigue en ascenso dentro del competitivo mundo de la F2. Su presencia en el GP neerlandés fue seguida con atención por el público argentino y por muchos fanáticos locales. Sin embargo, no hubo aún un reconocimiento público o institucional por parte de la familia real.

    Máxima lo elogió de forma indirecta, como parte del espectáculo, pero su frase resonó: “Todavía no lo conocí”. En el mundo simbólico de la realeza y del deporte, esas palabras no pasaron desapercibidas.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1962135532412015084?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1962135532412015084%7Ctwgr%5E8036662984888a09de1d44e519a7b6b906eec803%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fdeportes%2Fmaxima-zorreguieta-guillermo-y-sus-tres-hijas-presentes-en-el-gp-de-paises-bajos-sus-looks-y-la-nid31082025%2F&partner=&hide_thread=false

    Temas
    Seguí leyendo

    "Fruto del árbol envenenado": Suizo Argentina pidió la nulidad absoluta en la causa ANDIS

    El poder bajo escucha: Milei y la crisis de confianza que desató la filtración de audios en la Casa Rosada

    Milei, los audios y la garrapata kirchnerista: escándalo, acusaciones y una postal de inteligencia artificial

    Desafortunado: Sebastián Pareja trató de "discapacitados" a los opositores tras la agresión a Milei

    El escándalo Spagnuolo golpea al votante blando: ¿cómo afecta al oficialismo a días del 7 de septiembre?

    Valentín, el niño que celebró su última sesión de quimioterapia con la familia, médicos y enfermeros

    Martín Menem en A24: "Pongo las manos en el fuego por Karina Milei y Lule Menem"

    Ir a votar: por qué es obligatorio, cómo consultar el padrón y qué DNI llevar

    Los memes de Karina Milei tras el escándalo: cómo el audio de Spagnuolo desató la furia humorística en redes

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Javier Milei y Karina Milei. Se pone en jaque el entorno del presidente 

    El poder bajo escucha: Milei y la crisis de confianza que desató la filtración de audios en la Casa Rosada

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Tormenta de Santa Rosa. La región sin mayores complicaciones

    Tormenta de Santa Rosa: lluvias intensas, anegamientos y evacuados en varias regiones del país
    Emmanuel Kovalivker. Titular de la Suizo Argentina

    "Fruto del árbol envenenado": Suizo Argentina pidió la nulidad absoluta en la causa ANDIS

    Maxima Zorreguieta estuvo presente en el GP de Países Bajos

    Máxima en el GP de Países Bajos: elogios para el automovilismo, pero aún no conoce a Colapinto

    Juan Manuel Rico Zini. Senador de Pergamino. Junto al intendente Javier Martínez, fomentó la creación del espacio Hechos

    Juan Manuel Rico Zini: "HECHOS no es una promesa, es una respuesta"

    Edición impresa del Domingo 31 de Agosto. Archivo disponible en PDF

    Edición impresa del Domingo 31 de Agosto. Archivo disponible en PDF