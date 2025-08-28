jueves 28 de agosto de 2025
    • Desafortunado: Sebastián Pareja trató de "discapacitados" a los opositores tras la agresión a Milei

    Sebastián Pareja llamó “discapacitados” a opositores en Lomas de Zamora. La frase desató polémica.

    28 de agosto de 2025 - 10:44
    La desafortunada frase de Sebastián Pareja. Tildó de discapacitados a la oposición

    La desafortunada frase de Sebastián Pareja. Tildó de "discapacitados" a la oposición

    LAOPINION

    El jefe de campaña de La Libertad Avanza usó una frase polémica en televisión para referirse a quienes arrojaron piedras al presidente. La expresión se dio en medio del veto presidencial a la ley de discapacidad y del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

    Mora Jozami es estratega en campañas políticas y encuestas de opinion pública video

    El escándalo Spagnuolo golpea al votante blando: ¿cómo afecta al oficialismo a días del 7 de septiembre?
    El niño desfiló portando un cuadro con la leyenda Mi última quimio que sostuvo hasta hacer sonar la campanita utilizada por las personas que llegan al final del tratamiento del cáncer.

    Valentín, el niño que celebró su última sesión de quimioterapia con la familia, médicos y enfermeros

    En una entrevista televisiva, mientras explicaba el dispositivo de seguridad que rodeó a Javier Milei durante la caravana en Lomas de Zamora, Pareja definió a los agresores como “discapacitados”. Según su descripción, la custodia presidencial y la Policía Bonaerense actuaron dentro de lo previsto, pero falló un “tercer cordón de seguridad local”. Allí, señaló, debieron controlar a los “energúmenos” que lanzaron piedras contra el mandatario, Karina Milei y José Luis Espert.

    “Porque son tipos que son discapacitados, son personas que están fuera de la lógica que podemos entender todos nosotros. Arrancar piedras a otra persona por el simple hecho de pensar distinto me parece que está fuera de lugar”, dijo textualmente Pareja.

    Un contexto cargado de contradicciones

    La expresión llega en el peor momento posible para el oficialismo. El propio presidente Milei había ejercido el veto a la llamada “Ley de Discapacidad”, profundizando la tensión con instituciones y familias del sector. Y todavía resuenan los ecos del escándalo Spagnuolo, donde un exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad aparece en audios mencionando a Karina Milei en una presunta trama de coimas.

    En ese marco, las palabras de Pareja no solo fueron vistas como una ofensa hacia las personas con discapacidad, sino también como una muestra de desconexión política de un espacio que enfrenta su mayor crisis de credibilidad desde que llegó al poder.

    La reacción de Milei y el cierre anticipado del acto

    El propio Javier Milei reconoció que las piedras cayeron muy cerca de su persona y de su hermana. José Luis Espert, presente en la caravana, relató que varias fotógrafas también fueron alcanzadas por los proyectiles y que la situación “se puso muy violenta”, lo que motivó la decisión de dar por finalizado el evento.

    Ya a salvo en la Quinta de Olivos, Milei volvió a apelar al tono combativo en su cuenta de X:

    “En Olivos con el profe José Luis Espert y el jefe Karina Milei luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas kirchnerismo Nunca Más. VLLC!”.

    La campaña, bajo fuego cruzado

    El episodio desnuda otra vez la fragilidad del discurso libertario: mientras se intenta instalar la épica de la lucha contra la “casta”, los escándalos de corrupción y las frases despectivas hacia sectores vulnerables tensionan la campaña. A pocos días de las elecciones legislativas bonaerenses, La Libertad Avanza enfrenta el dilema de explicar sus contradicciones y recuperar el voto de un electorado preocupado por la escala de violencia.

