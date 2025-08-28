Desafortunado: Sebastián Pareja trató de "discapacitados" a los opositores tras la agresión a Milei

El jefe de campaña de La Libertad Avanza usó una frase polémica en televisión para referirse a quienes arrojaron piedras al presidente. La expresión se dio en medio del veto presidencial a la ley de discapacidad y del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad .

En una entrevista televisiva, mientras explicaba el dispositivo de seguridad que rodeó a Javier Milei durante la caravana en Lomas de Zamora , Pareja definió a los agresores como “discapacitados”. Según su descripción, la custodia presidencial y la Policía Bonaerense actuaron dentro de lo previsto, pero falló un “tercer cordón de seguridad local”. Allí, señaló, debieron controlar a los “energúmenos” que lanzaron piedras contra el mandatario, Karina Milei y José Luis Espert.

“Porque son tipos que son discapacitados, son personas que están fuera de la lógica que podemos entender todos nosotros. Arrancar piedras a otra persona por el simple hecho de pensar distinto me parece que está fuera de lugar”, dijo textualmente Pareja.

La expresión llega en el peor momento posible para el oficialismo. El propio presidente Milei había ejercido el veto a la llamada “Ley de Discapacidad”, profundizando la tensión con instituciones y familias del sector. Y todavía resuenan los ecos del escándalo Spagnuolo , donde un exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad aparece en audios mencionando a Karina Milei en una presunta trama de coimas.

En ese marco, las palabras de Pareja no solo fueron vistas como una ofensa hacia las personas con discapacidad, sino también como una muestra de desconexión política de un espacio que enfrenta su mayor crisis de credibilidad desde que llegó al poder.

La reacción de Milei y el cierre anticipado del acto

El propio Javier Milei reconoció que las piedras cayeron muy cerca de su persona y de su hermana. José Luis Espert, presente en la caravana, relató que varias fotógrafas también fueron alcanzadas por los proyectiles y que la situación “se puso muy violenta”, lo que motivó la decisión de dar por finalizado el evento.

Ya a salvo en la Quinta de Olivos, Milei volvió a apelar al tono combativo en su cuenta de X:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1960780096295592401&partner=&hide_thread=false En Olivos con el PROFE @jlespert y EL JEFE @KarinaMileiOk luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia.

El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS.

VLLC! pic.twitter.com/F54Q86cK10 — Javier Milei (@JMilei) August 27, 2025

“En Olivos con el profe José Luis Espert y el jefe Karina Milei luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas kirchnerismo Nunca Más. VLLC!”.

La campaña, bajo fuego cruzado

El episodio desnuda otra vez la fragilidad del discurso libertario: mientras se intenta instalar la épica de la lucha contra la “casta”, los escándalos de corrupción y las frases despectivas hacia sectores vulnerables tensionan la campaña. A pocos días de las elecciones legislativas bonaerenses, La Libertad Avanza enfrenta el dilema de explicar sus contradicciones y recuperar el voto de un electorado preocupado por la escala de violencia.