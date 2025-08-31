domingo 31 de agosto de 2025
    Juan Pablo Valdés será el nuevo gobernador de Corrientes. Victoria de la Unión Cívica Radical

    Con el 52% de los votos, el oficialismo retuvo la provincia en primera vuelta. Ascúa fue segundo y Colombi, tercero. Los libertarios con menos del 10%.

    31 de agosto de 2025 - 22:21
    Juan Pablo Valdéz será en nuevo gobernador de Corrientes

    Juan Pablo Valdéz será en nuevo gobernador de Corrientes

    LAOPINION

    El radicalismo retuvo Corrientes y La Libertad Avanza sufrió una dura derrota: Las elecciones a gobernador en Corrientes dejaron un mensaje claro: el oficialismo radical sigue siendo hegemónico en la provincia y La Libertad Avanza no logra hacer pie en el interior del país.

    plan contra las garrapatas: seria una irresponsabilidad no frenarlas a tiempo

    Plan contra las garrapatas: "sería una irresponsabilidad no frenarlas a tiempo"
    Emmanuel Kovalivker. Titular de la Suizo Argentina

    "Fruto del árbol envenenado": Suizo Argentina pidió la nulidad absoluta en la causa ANDIS

    El triunfo de Juan Pablo Valdés, hermano del actual gobernador Gustavo Valdés, fue contundente: con el 52% de los votos escrutados en los primeros resultados oficiales, se impuso en primera vuelta y proyecta gobernar hasta 2029.

    Muy lejos, quedó el libertario Lisandro Almirón, candidato de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, que obtuvo apenas el 8% de los votos. Fue superado por el peronista Martín Ascúa (20%) y también por Ricardo Colombi (17%), histórico dirigente radical que compitió por fuera del esquema oficialista.

    Una derrota que ni la victimización pudo revertir

    La caminata accidentada de Karina Milei y Martín Menem días antes de la elección no generó el impacto deseado. Pese a los intentos del espacio libertario por instalar que habían sido agredidos por “sectores afines al gobernador”, la estrategia de victimización no alcanzó para sumar adhesiones. Almirón, incluso, denunció problemas en la apertura de mesas y cargó contra la empresa Andreani por supuestas fallas logísticas, pero todo quedó en el aire.

    Mientras el oficialismo celebraba con chamamé y multitudes en la Costanera, los libertarios apenas se hicieron presentes. Ni Karina Milei, ni Menem, ni otros referentes nacionales viajaron a Corrientes para acompañar a su candidato. Solo la vedette Virginia Gallardo, próxima candidata a diputada, apareció por un local céntrico el sábado previo al comicio. El vacío político fue evidente.

    Un mapa complejo para el oficialismo nacional

    La derrota en Corrientes llega en mal momento para la Casa Rosada. En plena crisis por la causa ANDIS y los audios del ex titular Diego Spagnuolo –que salpican directamente a Karina Milei y a “Lule” Menem–, el resultado electoral correntino desnuda la falta de estructura, arraigo y competitividad de los libertarios en los territorios.

    Además, la imagen de Javier Milei viene en baja, especialmente en el norte del país, donde la gestión nacional no ha mostrado resultados tangibles. El escándalo por la desaparición de Loan, los recortes en discapacidad y los reiterados cambios de gabinete alimentan el malestar.

    El radicalismo reafirma su dominio

    Con este resultado, la UCR consolida su liderazgo en Corrientes. Gobierna ininterrumpidamente desde 1999 y con Juan Pablo Valdés ya asegura otros cuatro años. Gustavo Valdés se postuló como senador provincial y mantiene el control del aparato político. El respaldo de gobernadores como Cornejo, Zdero, Pullaro y Frigerio le dio aire y proyección al radicalismo, que ve en Corrientes un bastión inexpugnable.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/vamosctesok/status/1962259205299003890?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1962259205299003890%7Ctwgr%5E1dcf41644b021a9f4dab466c4eb6e06aad7c0e35%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Felecciones-en-corrientes-abrio-la-votacion-en-la-que-los-valdes-van-por-un-triunfo-y-los-libertarios-nid31082025%2F&partner=&hide_thread=false

