Milei, los audios y la garrapata kirchnerista: escándalo, acusaciones y una postal de inteligencia artificial

En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y tras la filtración de audios atribuidos a Karina Milei , el Presidente volvió a recurrir a las redes para marcar postura. Publicó una polémica imagen con inteligencia artificial, comparando al kirchnerismo con una garrapata que le tira piedras al veterinario.

La administración de Javier Milei atraviesa uno de sus momentos más tensos. El escándalo de los audios que involucran a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem en un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad puso en crisis la interna libertaria.

El supuesto material fue grabado clandestinamente dentro de la Casa Rosada y tendría la voz de Karina Milei. Si bien desde el oficialismo no confirmaron la veracidad de los audios, sí admitieron que, de ser ciertos, se trataría de un hecho “gravísimo”.

El exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, habría sido quien registró el material, en el que describe presuntos pedidos de retornos ilegales a cambio de contratos. Lule Menem, uno de los hombres de máxima confianza del Presidente, aparece como supuesto articulador, mientras que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, sería una de las beneficiarias de esos fondos.

Francos descarta una traición interna

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó descomprimir la situación en una entrevista radial. Negó rotundamente que la filtración haya provenido desde dentro del Gobierno. “Si eso fue grabado en la Casa de Gobierno, es algo que no tiene precedentes. Pero descarto que haya sido alguien del oficialismo”, aseguró.

Francos apuntó directamente a la oposición y denunció “una operación política coordinada”. Según explicó, los audios de Spagnuolo fueron difundidos por un canal de streaming el día anterior al tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad en el Congreso. “Santoro dio un discurso armado, Dalbón presentó una denuncia, y todo pasó en 24 horas. Fue una operación”, insistió.

Sobre el audio atribuido a Karina Milei, minimizó su contenido: “Solo se la escucha decir que hay que estar unidos”.

El posteo de Milei: garrapatas, piedras e IA

En ese contexto, Javier Milei volvió a recurrir a sus redes sociales: En Instagram publicó una imagen generada con inteligencia artificial que muestra una garrapata con manos humanas arrojando una piedra a un veterinario que está desparasitando a un perro. El posteo lleva el texto:

“Si la garrapata tuviera manos, y fuera kirchnerista, le tiraría piedras al veterinario que desparasita al perro.”

La publicación parece provocadora e insensible, pero en realidad se enmarca en las reglas de una campaña política que le quedan al menos una semana para ver el primer termómetro. El del 7 de septiembre.

Para sus seguidores más acérrimos, es una forma clara de exponer el mensaje del Presidente: que quienes hoy lo atacan, lo hacen por tocar intereses enquistados en el Estado.

Entre escándalos y posteos: la tensión crece

El Gobierno de Javier Milei afronta una semana cargada. La agenda es una serie de audios que involucran a la figura central de su estructura política: su hermana Karina. Mientras el Presidente responde con ironía digital y Francos trata de calmar las aguas, la justicia deberá avanzar para determinar si se trata de un montaje, una operación o el principio de un nuevo escándalo de corrupción en el poder.