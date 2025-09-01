lunes 01 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El Gobierno movió el feriado del 12 de octubre: habrá finde XL

    El feriado del domingo 12 de octubre, conocido como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, pasa al viernes 10.

    1 de septiembre de 2025 - 14:29
    En octubre habrá fin de semana largo: desde el viernes 10 hasta el domingo 12.

    En octubre habrá fin de semana largo: desde el viernes 10 hasta el domingo 12.

    A24
    Lee además
    incluyendo la autopista pilar pergamino y la ruta nº 188, 6.000 kilometros de caminos pasaran a manos privadas

    Incluyendo la Autopista Pilar Pergamino y la ruta Nº 188, 6.000 kilómetros de caminos pasarán a manos privadas
    Emmanuel Kovalivker. Titular de la Suizo Argentina

    "Fruto del árbol envenenado": Suizo Argentina pidió la nulidad absoluta en la causa ANDIS

    De esta manera, el feriado que en principio no iba a moverse por caer en domingo, se convertirá en el próximo fin de semana largo de octubre, desde el viernes 10 hasta el domingo 12.

    Un cambio de postura

    Aunque en un principio la política del Ejecutivo era no trasladar feriados, finalmente la administración libertaria resolvió modificar su postura. El giro responde a la crisis del turismo local, que mostró una fuerte caída en lo que va del año.

    La semana pasada, el Gobierno ya había habilitado la posibilidad de que los feriados trasladables que caigan en fin de semana puedan moverse en el calendario si así lo dispone la Jefatura de Gabinete.

    Objetivo: impulsar el turismo y el consumo

    Con esta modificación, se busca que más personas aprovechen el descanso y, al mismo tiempo, que se reactive la economía en destinos turísticos y en comercios locales. El sector turístico había reclamado medidas concretas para sostener su actividad frente a la baja en los niveles de ocupación y consumo.

    Los feriados que quedan en 2025

    Tras el cambio del 12 de octubre, así quedará el cronograma de los próximos feriados nacionales:

    *Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos por el Día de la Soberanía.

    *Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía.

    *Lunes 8 de diciembre: feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

    *Jueves 25 de diciembre: feriado por Navidad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Incluyendo la Autopista Pilar Pergamino y la ruta Nº 188, 6.000 kilómetros de caminos pasarán a manos privadas

    "Fruto del árbol envenenado": Suizo Argentina pidió la nulidad absoluta en la causa ANDIS

    El Gobierno creó una ventanilla única digital para pagar trámites e impuestos de automotores

    Ministerio de Capital Humano: abandono, vandalismo y robos en el histórico edificio de Desarrollo Social

    Plan contra las garrapatas: "sería una irresponsabilidad no frenarlas a tiempo"

    "Nos estamos ahogando": productores de 9 de Julio le piden auxilio a Milei por las inundaciones

    Francos minimizó la derrota libertaria en Corrientes. Preocupación por las elecciones de septiembre

    Un nuevo golpe en Corrientes agita la interna libertaria: Milei bajo fuego cruzado y Caputo gana terreno

    Juan Pablo Valdés será el nuevo gobernador de Corrientes. Victoria de la Unión Cívica Radical

    Máxima en el GP de Países Bajos: elogios para el automovilismo, pero aún no conoce a Colapinto

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Juan Pablo Valdez. Gobernador electo de Corrientes.

    Un nuevo golpe en Corrientes agita la interna libertaria: Milei bajo fuego cruzado y Caputo gana terreno

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Comienza la veda de pesca del pejerrey: va desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre

    Comienza la veda de pesca del pejerrey: va desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre
    La moto RVM de Joaquín Debeljuh avanza bajo una nevada en territorio sanjuanino.

    Joaquín Debeljuh Taruselli superó un inicio complicado y sigue liderando el rally raid argentino

    Baradero recibió 65 mm de lluvia durante la tormenta de Santa Rosa. Igual tuvo inconvenientes

    Baradero recibió 65 mm de lluvia durante la tormenta de Santa Rosa; igual tuvo inconvenientes

    Incluyendo la Autopista Pilar Pergamino y la ruta Nº 188, 6.000 kilómetros de caminos pasarán a manos privadas

    Incluyendo la Autopista Pilar Pergamino y la ruta Nº 188, 6.000 kilómetros de caminos pasarán a manos privadas

    Tarifas: oficializan nuevos aumentos en la luz y el gas

    Tarifas: oficializan nuevos aumentos en la luz y el gas