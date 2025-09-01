El Gobierno movió el feriado del 12 de octubre: habrá finde XL

En octubre habrá fin de semana largo: desde el viernes 10 hasta el domingo 12.

El Gobierno nacional oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre al viernes 10, con motivo del Día del Respeto a la Diversidad Cultural . La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial a través de la resolución 139/2025 de la Jefatura de Gabinete.

De esta manera, el feriado que en principio no iba a moverse por caer en domingo, se convertirá en el próximo fin de semana largo de octubre, desde el viernes 10 hasta el domingo 12.

Aunque en un principio la política del Ejecutivo era no trasladar feriados, finalmente la administración libertaria resolvió modificar su postura. El giro responde a la crisis del turismo local, que mostró una fuerte caída en lo que va del año.

La semana pasada, el Gobierno ya había habilitado la posibilidad de que los feriados trasladables que caigan en fin de semana puedan moverse en el calendario si así lo dispone la Jefatura de Gabinete.

Objetivo: impulsar el turismo y el consumo

Con esta modificación, se busca que más personas aprovechen el descanso y, al mismo tiempo, que se reactive la economía en destinos turísticos y en comercios locales. El sector turístico había reclamado medidas concretas para sostener su actividad frente a la baja en los niveles de ocupación y consumo.

Los feriados que quedan en 2025

Tras el cambio del 12 de octubre, así quedará el cronograma de los próximos feriados nacionales:

*Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos por el Día de la Soberanía.

*Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía.

*Lunes 8 de diciembre: feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

*Jueves 25 de diciembre: feriado por Navidad.