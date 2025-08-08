El enojo de Matilla con La Libertad Avanza, en especial a Milei por los vetos: "¿Cómo se puede ser tan cruel?"

El enojo de Matilla con La Libertad Avanza, en especial a Milei por los vetos

El presidente del PJ Zárate y candidato de Frente de Todos, Leandro Matilla, criticó duramente los vetos del gobierno nacional que afectan a personas con discapacidad y jubilados. “Vetos que no son ajuste, sino abandono”, sostuvo.

La foto de la polémica: Milei y los candidatos de LLA en Provincia con un mensaje contra el kirchnerismo

Leandro Matilla, candidato de Frente de Todos en Zárate y presidente del Partido Justicialista local, expresó un fuerte rechazo a los recientes vetos impulsados por el presidente Javier Milei y su espacio La Libertad Avanza (LLA), que impactan directamente en leyes clave para sectores vulnerables como personas con discapacidad y jubilados.

“¿Cómo se puede ser tan cruel? ¿Cómo se puede gobernar de espaldas al dolor de la gente?”, cuestionó Matilla, manifestando su preocupación por el rumbo que toma la gestión nacional.

El dirigente peronista subrayó que estos vetos no pueden considerarse simples decisiones administrativas, sino que representan “una visión profundamente insensible y peligrosa” del rol del Estado. “Estamos hablando de derechos básicos, de personas que han trabajado toda su vida o que necesitan apoyo para enfrentar condiciones difíciles. Vetar ese acompañamiento no es ajuste: es abandono”, remarcó.

Desde Zárate, hizo un llamado a la reflexión sobre la ética en la política: “Gobernar no es solo números. Es caminar por el sendero correcto, hacer lo moralmente lógico y no perder la humanidad en la gestión pública”.

El modelo de Matilla

Matilla reafirmó su compromiso con un modelo que ponga en el centro a quienes más necesitan del Estado: “Hoy más que nunca hay que alzar la voz. No podemos naturalizar el desprecio ni resignarnos al cinismo de un gobierno que elige a los poderosos y castiga a los más débiles”.