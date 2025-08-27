miércoles 27 de agosto de 2025
    • Colón: Matías Becerro propone un Seguro Médico Municipal para integrar salud pública y privada.

    El candidato a concejal por HECHOS planteó un sistema inspirado en San Nicolás para mejorar la atención médica y reducir el gasto en salud.

    27 de agosto de 2025 - 11:30
    Matías Becerro, candidato a concejal por HECHOS en la ciudad de Colón

    Matías Becerro, candidato a concejal por HECHOS en la ciudad de Colón

    LAOPINION

    El candidato a concejal por HECHOS en Colón, Matías Becerro, cuestionó el actual funcionamiento del sistema de salud en la ciudad y expuso su propuesta para implementar un Seguro Médico Municipal que integre la atención pública y privada.

    El mesaje en sus redes

    En un mensaje publicado en sus redes sociales, Becerro aseguró que la situación actual es crítica:

    “El hospital está desbordado, el sistema privado es pequeño y miles de vecinos deben viajar para recibir atención médica”, señaló.

    El postulante considera que la solución pasa por un esquema similar al que se aplica en San Nicolás:

    “Con un Seguro Médico Municipal, los vecinos sin cobertura médica reciben una credencial que les permite atenderse donde quieran, mientras que el Ejecutivo se hace cargo del pago de cada atención”, explicó.

    Un modelo basado en integración

    Para Becerro, la clave es que “la salud pública y la privada deben complementarse, no competir”, con un municipio que fomente la colaboración y apoye inversiones. “Podemos lograr un sistema integrado que potencie lo que tenemos y evite que los vecinos se sientan desamparados”, enfatizó.

    Según el candidato, esta propuesta no solo aumentaría la calidad de atención y la capacidad del sistema, sino que también implicaría una reducción real del gasto en salud.

    “Con hechos concretos vamos a mejorar Colón”, concluyó.

