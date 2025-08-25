lunes 25 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Fracaso en la audiencia entre Ternium y UOM San Nicolás: continúa el paro por tiempo indeterminado

    Sin acuerdo en el Ministerio de Trabajo bonaerense, la UOM San Nicolás mantiene el paro en Ternium. El gremio advierte sobre el fin del acero nacional.

    25 de agosto de 2025 - 19:00
    Sin acuerdo entre la UOM San Nicolas y Ternium mantiene el paro por tiempo indeterminado

    Sin acuerdo entre la UOM San Nicolas y Ternium mantiene el paro por tiempo indeterminado

    LaOpinion

    Este lunes por la mañana se realizó una nueva audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, entre representantes de la empresa Ternium y dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional San Nicolás.

    Lee además
    Conflicto con trabajadores de limpieza impedidos de ingresar a Ternium San Nicolás.

    San Nicolás: más de 150 trabajadores de limpieza quedaron fuera de Ternium en medio del conflicto con la UOM
    Tras otro fracaso de negociaciones, sigue el paro de UOM San Nicolás en Ternium este viernes.

    San Nicolás: para el viernes, los contratistas de Ternium mantendrán el paro originado por la UOM local

    Al igual que en los encuentros previos, no se logró un acuerdo y el paro por tiempo indeterminado que afecta la producción siderúrgica se mantiene firme.

    La postura y advertencia desde la UOM San Nicolás

    Desde el gremio expresaron: “Desgraciadamente estamos ante el fin de la producción de acero nacional. Estamos ante el fin de la fuente de trabajo y en nada pueden responsabilizar a esta representación gremial, ya que desde siempre ha velado por las fuentes de trabajo y sus instalaciones”.

    La UOM sostuvo que su reclamo busca salarios dignos y condiciones seguras, recordando que el mandato de los trabajadores “ha sido respetado a rajatablas”. En ese marco, advirtieron que el conflicto podría dejar fuera del mercado 2 millones de toneladas de acero nacional por año.

    El conflicto en la planta de Ternium San Nicolás sigue sin resolución y mantiene en vilo a la industria siderúrgica de la región.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: más de 150 trabajadores de limpieza quedaron fuera de Ternium en medio del conflicto con la UOM

    San Nicolás: para el viernes, los contratistas de Ternium mantendrán el paro originado por la UOM local

    UOM San Nicolás anunció que continúa el paro de contratistas en Ternium para este jueves

    La UOM San Nicolás inicia un paro de 24 horas en contratistas de Ternium

    Sandra Bicetti fue designada en San Nicolás como nueva Fiscal General del Departamento Judicial

    Comunicado de Fuerza Patria San Nicolás tras la habilitación para competir en las elecciones de septiembre

    San Nicolás: detuvieron a un joven de 26 años por un robo a mano armada en Ruta 9

    San Nicolás: localizaron a la adolescente de 15 años que estaba desaparecida desde el viernes

    En Av. Illia y Marconi de San Nicolás, accidente de un automóvil y dos policías en motocicleta.

    Detuvieron a un hombre en la zona sur de San Nicolás con cerámicos robados en Avenida Savio

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Conflicto con trabajadores de limpieza impedidos de ingresar a Ternium San Nicolás.

    San Nicolás: más de 150 trabajadores de limpieza quedaron fuera de Ternium en medio del conflicto con la UOM

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Cooperativa Eléctrica de Pergamino: quedó habilitado el Crematorio y desde el viernes estará operativo

    Cooperativa Eléctrica de Pergamino: quedó habilitado el Crematorio y desde el viernes estará operativo

    Por Luciano Zuccarelli
    La Policía asistió al joven que balearon en inmediaciones de avenida Florencio Sánchez y Bombero Esquivel en la tarde de este lunes.

    Investigan las circunstancias por las que balearon a un joven en la zona oeste

    El motociclista fue asistido en el lugar y ascendido a la camilla de la ambulancia de Same que lo trasladó al Hospital San José.

    Hospitalizaron a un motociclista que chocó contra un camión en ruta 188y calle 20

    Designan desde la provincia a Sandra Bicetti como Fiscal General en San Nicolás.

    Sandra Bicetti fue designada en San Nicolás como nueva Fiscal General del Departamento Judicial

    Vuelta al agua: Los Centros de Desarrollo Comunitario siguen disfrutando del Natatorio Olímpico

    "Vuelta al agua": Los Centros de Desarrollo Comunitario siguen disfrutando del Natatorio Olímpico