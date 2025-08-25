Fracaso en la audiencia entre Ternium y UOM San Nicolás: continúa el paro por tiempo indeterminado

Sin acuerdo entre la UOM San Nicolas y Ternium mantiene el paro por tiempo indeterminado LaOpinion

Este lunes por la mañana se realizó una nueva audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, entre representantes de la empresa Ternium y dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional San Nicolás.

Al igual que en los encuentros previos, no se logró un acuerdo y el paro por tiempo indeterminado que afecta la producción siderúrgica se mantiene firme.

La postura y advertencia desde la UOM San Nicolás Desde el gremio expresaron: “Desgraciadamente estamos ante el fin de la producción de acero nacional. Estamos ante el fin de la fuente de trabajo y en nada pueden responsabilizar a esta representación gremial, ya que desde siempre ha velado por las fuentes de trabajo y sus instalaciones”.

La UOM sostuvo que su reclamo busca salarios dignos y condiciones seguras, recordando que el mandato de los trabajadores “ha sido respetado a rajatablas”. En ese marco, advirtieron que el conflicto podría dejar fuera del mercado 2 millones de toneladas de acero nacional por año.

El conflicto en la planta de Ternium San Nicolás sigue sin resolución y mantiene en vilo a la industria siderúrgica de la región.

