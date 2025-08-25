lunes 25 de agosto de 2025
    • Una pareja de jóvenes de Colón vinieron a pasar una noche en un residencial a pesar de tener una perimetral

    El sujeto quedó aprehendido por violar la prohibición de acercamiento a la joven; dispuesta en una causa judicial.

    25 de agosto de 2025 - 11:33
    El joven de 28 años quedó aprehendido y la muchacha de 22 años regresó a Colón.

    En la madrugada de este lunes, alrededor de las 2:30, se desplegó un operativo policial en un complejo residencial ubicado en calle Pueyrredón al 1400, del barrio Martín Illia, a partir de una comunicación de la Fiscalía N° 2 de Colón.

    Desde esa dependencia judicial se había alertado que en una de las habitaciones se encontraba una pareja de jóvenes colonenses, pese a que sobre el hombre pesaba una medida cautelar que le impedía mantener contacto con la mujer.

    De inmediato, personal de la DDI Pergamino se dirigió al lugar y constató la presencia de ambos. Según lo indicado por fuentes judiciales, el joven de 28 años tenía vigente una orden de prohibición de acercamiento hacia la joven de 22, medida que había sido dispuesta el pasado 18 de agosto en el marco de una investigación penal preparatoria.

    Joven aprehendido

    Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión del hombre por incumplimiento de la medida judicial y lo trasladaron a sede policial. En tanto, la joven manifestó que en ese momento no se encontraba bajo amenazas ni en situación de riesgo inmediato, pero igualmente se le tomaron declaraciones en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Pergamino.

    Interviene la Fiscalía de Colón

    El caso quedó a disposición de la Fiscalía N° 2 de Colón, que dispuso las actuaciones correspondientes y notificó al aprehendido por desobediencia judicial. Intervino además la Comisaría Primera de Pergamino en el traslado y formalización de las actuaciones.

    Este episodio se enmarca en las frecuentes intervenciones que se realizan para controlar el cumplimiento de medidas de restricción dictadas por la Justicia en causas vinculadas a violencia de género o conflictos de pareja, con el objetivo de resguardar la integridad de las personas protegidas por disposiciones cautelares.

