Impulsan en Pergamino una campaña solidaria para cumplirle el sueño a Mateo: conocer a David Bisbal

Hay historias que conmueven por la dureza que atraviesan, pero también por la enorme capacidad de amor y esperanza que despiertan. La de Mateo, un niño pergaminense de siete años, es una de ellas. Desde muy pequeño convive con un diagnóstico irreversible: parálisis cerebral severa y epilepsia refractaria, una enfermedad neurológica compleja que provoca convulsiones constantes y difíciles de controlar.

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Su vida transcurre entre medicamentos, controles médicos y una internación domiciliaria permanente. En su casa, las 24 horas del día, lo acompañan enfermeras, kinesiólogos, terapistas y especialistas que trabajan para brindarle la mejor calidad de vida posible. Pero, en medio de esa realidad tan compleja, hay algo que genera un efecto inesperado y profundamente emocionante: la voz del cantante español David Bisbal.

Su mamá, Jael Castro, contó a LA OPINION cómo nació esa conexión tan especial y por qué hoy impulsa una nueva campaña solidaria y viral para intentar que Mateo pueda conocer a su ídolo durante los shows que el artista brindará en la Argentina, especialmente el previsto en Rosario.

Jael Castro es la mamá de Mateo y quien impulsa la nueva campaña solidaria.

Una vida de cuidados permanentes

Mateo necesita asistencia médica constante. Vive con internación domiciliaria las 24 horas y requiere una estructura compleja de atención para sostener su salud.

“Él está constantemente con cinco enfermeras, tiene médicos terapistas intensivistas, kinesiólogos y terapistas respiratorios en casa para sus cuidados”, explicó Jael.

Además, periódicamente debe viajar a Buenos Aires para realizar controles médicos en instituciones especializadas como el Hospital Italiano de Buenos Aires y el Hospital Alemán, donde sigue tratamientos específicos, entre ellos la dieta cetogénica para intentar controlar las crisis epilépticas.

El año pasado, además, atravesó una delicada cirugía que le provocó la pérdida casi total de la audición del oído derecho. La intervención duró cinco horas y movilizó a toda la comunidad pergaminense, que acompañó a la familia con cadenas de oración y mensajes de apoyo.

“Todo Pergamino estaba pendiente de él. El amor que la ciudad le tiene es una fuerza enorme”, expresó su mamá.

El día en que apareció David Bisbal

La conexión entre Mateo y la música de David Bisbal no nació de una casualidad musical previa ni de un fanatismo heredado. Surgió en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Según relató Jael, durante una internación en plena pandemia, Mateo sufría cientos de crisis convulsivas diarias. En ese contexto, algo inesperado ocurrió.

“Él estaba internado con muchísimas crisis por día y justo sonó una canción de David Bisbal. Ahí fue cuando lo escucha y se tranquiliza”, recordó.

La reacción sorprendió tanto a la familia como a los profesionales médicos. Desde entonces comenzaron a ponerle frecuentemente las canciones del artista español y descubrieron que Mateo respondía de manera positiva cada vez que escuchaba su voz.

“Hasta los médicos hablaban de David Bisbal todo el tiempo porque veían cómo reaccionaba él”, contó entre risas.

Las canciones comenzaron a transformarse en una especie de refugio emocional y sensorial para el niño. Incluso, según describen quienes lo acompañan diariamente, Mateo reconoce perfectamente cuándo canta Bisbal y cuándo interviene otro artista.

“Cuando escucha otras voces hace gestos, frunce el ceño o se pone incómodo. Pero cuando vuelve la voz de David cambia completamente”, relató Jael.

Un video viral y un mensaje que emocionó a todos

En plena pandemia, la familia decidió compartir en redes sociales algunos videos que mostraban las reacciones de Mateo al escuchar la música de David Bisbal. Lo que comenzó como una publicación íntima rápidamente se viralizó.

Miles de personas comenzaron a compartir las imágenes y etiquetar al cantante español. La historia llegó cada vez más lejos hasta que ocurrió algo que parecía imposible: el propio David Bisbal envió un mensaje especial para Mateo.

“Un productor me escribió y me dijo: ‘Esto es un regalo para vos y para Mateo’. Cuando abrí el video y lo vi hablando para él, fue increíble”, recordó emocionada.

La reacción de Mateo al escuchar el saludo quedó registrada en otro video que también conmovió a miles de personas. Desde entonces, ese mensaje se convirtió en algo habitual en la rutina del niño.

“Se lo seguimos poniendo. Él escucha el mensaje y reacciona enseguida”, contó su mamá.

La historia incluso tocó especialmente al cantante porque uno de sus hijos también se llama Mateo.

“La música logra lo que no logran los medicamentos”

Para Jael, la conexión entre su hijo y David Bisbal trasciende cualquier explicación racional. En medio de una enfermedad tan compleja, la música logra algo que ni siquiera los tratamientos médicos consiguen completamente.

“Estamos hablando de un niño que toma 18 medicamentos por día y aun así las convulsiones siguen estando. Pero escuchar la voz de David puede calmarlo”, expresó.

Mateo convive con epilepsia refractaria, una condición que no tiene cura y que provoca un deterioro progresivo en su sistema neurológico. Aunque la dieta cetogénica y el aceite de cannabis ayudan parcialmente, las crisis continúan.

Por eso, cada sonrisa, cada momento de tranquilidad y cada reacción positiva adquieren un valor inmenso para su familia.

“Cuando está mal, cuando llora o tiene un mal día, la música lo calma”, resumió Jael.

El sueño de verlo en Rosario

Ahora, una nueva ilusión moviliza a la familia. En octubre, David Bisbal se presentará en Rosario y Jael sueña con que Mateo pueda estar allí, cerca de su ídolo.

Sin embargo, la situación médica del niño obliga a pensar una logística muy especial. Mateo necesita viajar acompañado por enfermería, ambulancia de alta complejidad y equipamiento médico, además de un espacio seguro donde pueda conectarse a su respirador y mantenerse contenido.

“No puede estar en medio de una multitud o lejos del escenario. Necesitamos un lugar adecuado para él”, explicó.

La intención de la campaña no es solamente conseguir entradas, sino lograr que el propio entorno del cantante conozca nuevamente la historia y pueda facilitar un espacio accesible y seguro para el pequeño.

“Imaginarlo escuchando a David ahí, en vivo, me pone la piel de gallina”, confesó Jael.

Una campaña que necesita de todos

La familia ya comenzó a mover nuevamente las redes sociales para intentar llegar hasta David Bisbal. Y allí aparece el rol fundamental de la comunidad pergaminense.

La propuesta es simple pero poderosa: compartir la historia, comentar las publicaciones y etiquetar al cantante español en Instagram para que el mensaje vuelva a viralizarse.

Ayudemos a cumplir el sueño de Mateo

Mateo es un niño pergaminense de 7 años con parálisis cerebral severa y epilepsia refractaria. En medio de tratamientos y convulsiones, la música de David Bisbal logra calmarlo y hacerlo sonreír.

Hoy su familia sueña con que pueda conocerlo durante su show en Rosario.

¿Cómo ayudar?

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Difundiendo la campaña para que llegue hasta él

A veces un simple compartir puede convertirse en un momento inolvidable para un niño

“Como la otra vez, creemos que se puede lograr. Solo necesitamos que la gente comparta y ayude a viralizar”, sostuvo Jael.

Una lección de vida

Más allá del sueño de conocer a David Bisbal, la historia de Mateo deja un mensaje profundo. En una pequeña habitación llena de aparatos médicos, cuidados permanentes y desafíos cotidianos, también habita la ternura, la música y la capacidad de emocionarse.

“Mateo nos enseña que, incluso en medio del dolor, siempre puede aparecer una sonrisa”, reflexionó su mamá.

Y quizás allí esté la verdadera fuerza de esta historia: en demostrar que, aun en los escenarios más difíciles, el amor, la música y la solidaridad pueden seguir haciendo milagros cotidianos.